Trung Quốc phát hiện thêm nhiều ca bệnh Chikungunya

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) - Trong vòng một tháng kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên tại thành phố Phật Sơn ngày 8/7, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 7.000 ca mắc Chikungunya, chủ yếu tập trung ở tỉnh Quảng Đông.
Trung Quốc "dốc toàn lực" dập dịch Chikungunya.
Trung Quốc "dốc toàn lực" dập dịch Chikungunya.

Ngày 14/8, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) quận Thanh Tú, thành phố Nam Ninh, tỉnh Quảng Tây công bố báo cáo cho biết, tính đến 18h ngày 13/8 theo giờ địa phương, quận này đã phát hiện 8 ca sốt Chikungunya.

Tất cả các bệnh nhân đều ở thể nhẹ và đã được điều trị hiệu quả.

Giới chức y tế quận Thanh Tú đã triển khai các biện pháp kiểm soát bệnh lây truyền qua muỗi tại những khu vực liên quan nhằm ngăn chặn sự lây lan của sốt Chikungunya.

Người dân được khuyến nghị chủ động áp dụng các biện pháp bảo vệ cá nhân, dọn sạch nơi có nước đọng, diệt muỗi và phòng tránh muỗi đốt.

Khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, phát ban, đau khớp, người dân cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để khám, đồng thời khai báo rõ lịch trình di chuyển và tình trạng bị muỗi đốt.

Theo Hướng dẫn kỹ thuật phòng ngừa và kiểm soát sốt Chikungunya (Phiên bản 2025) do CDC Trung Quốc ban hành mới đây, tỉnh Quảng Tây là khu vực Loại 1 có nguy cơ dịch bệnh sốt Chikungunya cao, giống như tỉnh Quảng Đông. Đây là những khu vực muỗi Aedes (muỗi vằn) thường có thời gian hoạt động kéo dài và từng ghi nhận nhiều ca sốt xuất huyết nên có khả năng bùng phát dịch bệnh theo cụm ở mức tương đối cao.

Hiện tại, Trung Quốc có 6 tỉnh thuộc Loại 1, bao gồm Chiết Giang, Phúc Kiến, Quảng Đông, Quảng Tây, Hải Nam và Vân Nam.

Trong vòng một tháng kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên tại thành phố Phật Sơn ngày 8/7, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 7.000 ca mắc Chikungunya, chủ yếu tập trung ở tỉnh Quảng Đông.

Trước tình hình này, chính quyền địa phương đã áp dụng hàng loạt biện pháp quyết liệt nhằm ngăn chặn virus lây lan, bao gồm cả việc sử dụng thiết bị bay không người lái để phát hiện và xử lý các vùng nước đọng, phun thuốc diệt muỗi trên diện rộng, kiểm tra từng hộ dân để loại bỏ nơi sinh sản của muỗi; đồng thời phát động phong trào vệ sinh yêu nước, kêu gọi dọn dẹp gara, bụi rậm, rãnh nước và ban công.

Ông Khương Mẫn (Kang Min) - Viện trưởng Viện Phòng chống và Kiểm soát Bệnh truyền nhiễm thuộc CDC tỉnh Quảng Đông, cho biết đợt bùng phát lần này đã bước đầu được kiểm soát, với số ca mắc mới hằng tuần có xu hướng giảm, đặc biệt tại quận Thuận Đức vốn là điểm nóng của dịch.

Tuy vậy, dịch Chikungunya trên thế giới vẫn ở mức cao, trong khi Quảng Đông có tần suất giao lưu quốc tế lớn nên tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện ca bệnh nhập cảnh.

Cùng với ảnh hưởng của bão, mưa lớn và các yếu tố thời tiết trong mùa lũ, hoạt động lây truyền bệnh qua muỗi vẫn diễn ra thường xuyên khiến công tác phòng chống dịch tiếp tục đối mặt nhiều thách thức phức tạp và nghiêm trọng.

Sốt Chikungunya là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Chikungunya gây ra và lây truyền qua vết đốt của muỗi Aedes. Đường lây truyền và đặc điểm dịch tễ học của bệnh tương tự như sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Tuy nhiên, bệnh Chikungunya không lây trực tiếp từ người sang người, mà theo chu kỳ “người-muỗi-người."

Tại Trung Quốc có 2 loài muỗi truyền bệnh chính là Aedes albopictus và Aedes aegypti. Khi muỗi Aedes đốt người hoặc động vật trong giai đoạn nhiễm virus, mầm bệnh sẽ nhân lên trong cơ thể muỗi và có thể truyền sang người hoặc động vật bị đốt sau thời gian ủ bệnh từ 2-10 ngày.

Dù đa số trường hợp diễn biến nhẹ nhưng vẫn có một tỷ lệ rất nhỏ bệnh nhân có thể gặp biến chứng nặng như chảy máu, viêm não, viêm tủy, thậm chí tử vong.

PV
bệnh Chikungunya

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đại sứ Phạm Hùng Tâm (thứ hai từ phải sang) và Chủ tịch UBND thành phố Huế Nguyễn Văn Phương (thứ ba từ phải sang) gặp và làm việc với Thị trưởng Thành phố Hobart.
Giới lãnh đạo Australia coi trọng hợp tác với Việt Nam
(Ngày Nay) - Trong chuyến thăm bang Tasmania, Đại sứ Việt Nam và đoàn công tác thành phố Huế thúc đẩy hợp tác về giáo dục, thương mại, năng lượng sạch... góp phần củng cố quan hệ chiến lược toàn diện giữa hai nước.
Trung Quốc "dốc toàn lực" dập dịch Chikungunya.
Trung Quốc phát hiện thêm nhiều ca bệnh Chikungunya
(Ngày Nay) - Trong vòng một tháng kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên tại thành phố Phật Sơn ngày 8/7, Trung Quốc đã ghi nhận hơn 7.000 ca mắc Chikungunya, chủ yếu tập trung ở tỉnh Quảng Đông.
Cảnh báo lừa đảo mạo danh trường đại học mùa nhập học 2025
Cảnh báo lừa đảo mạo danh trường đại học mùa nhập học 2025
(Ngày Nay) - Nhiều trường đại học tại TP Hồ Chí Minh đồng loạt phát đi cảnh báo về các thủ đoạn lừa đảo nhắm vào tân sinh viên trong giai đoạn nhập học, khi kẻ gian lợi dụng tâm lý lo lắng, thiếu thông tin của phụ huynh và thí sinh để trục lợi.
Bác sĩ hướng dẫn phân biệt bệnh Chikungunya và sốt xuất huyết
Bác sĩ hướng dẫn phân biệt bệnh Chikungunya và sốt xuất huyết
(Ngày Nay) - Trước tình hình dịch bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số nước ở châu Á, BS CKII Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm phòng chống dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trao đổi về nguồn gốc, cách thức lây truyền, và cách phân biệt của bệnh này.
Ảnh minh họa
Giới khoa học cảnh báo AI đang "làm cùn" kỹ năng của bác sĩ
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới của Học viện Silesia (Ba Lan) đã kết luận rằng việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong khám chữa bệnh có thể khiến kỹ năng của các bác sĩ suy giảm, đặc biệt trong các thủ thuật đòi hỏi sự tinh tế và kinh nghiệm lâm sàng.