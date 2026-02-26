Trước đàm phán, Mỹ siết chặt lệnh trừng phạt Iran

(Ngày Nay) - Chính quyền Mỹ ngày 25/2 đã trừng phạt hơn 30 cá nhân, thực thể và tàu thuyền bị coi là tạo điều kiện cho việc bán dầu "bất hợp pháp" của Iran và sản xuất tên lửa đạn đạo cũng như vũ khí thông thường tiên tiến (ACW).
Theo thông báo của Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ, các biện pháp này nhắm vào 12 tàu thuyền và chủ sở hữu cũng như người điều hành các phương tiện này.

Theo phía Mỹ, đây là những tàu hoạt động "như một phần của hạm đội bóng tối của Iran, vốn vận chuyển dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Iran tới các thị trường nước ngoài".

Ngoài ra, theo thông báo của cơ quan trên, các biện pháp trừng phạt cũng nhắm vào nhiều mạng lưới hoạt động phục vụ cho Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran và Bộ Quốc phòng Iran và Lực lượng hậu cần thuộc Lực lượng Vũ trang Iran nhằm đảm bảo cung ứng các nguyên liệu tiền chất và máy móc nhạy cảm cần thiết để tái cấu trúc năng lực sản xuất tên lửa đạn đạo và ACW, cũng như phổ biến máy bay không người lái cho các nước thứ ba.

Trong một tuyên bố, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho rằng Iran lợi dụng các hệ thống tài chính để bán dầu bất hợp pháp, rửa tiền từ các nguồn thu này, thu mua các linh kiện cho các chương trình vũ khí hạt nhân và vũ khí thông thường, đồng thời hỗ trợ các lực lượng ủy nhiệm ở khu vực.

Năm 2025, chính quyền Mỹ đã trừng phạt hơn 875 cá nhân, tàu thuyền và máy bay như một phần của chiến dịch gây sức ép tối đa của Washington đối với Iran.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 24/2 tuyên bố rằng ông sẽ không bao giờ cho phép Iran phát triển vũ khí hạt nhân, đồng thời cáo buộc nước này đang phát triển các tên lửa có thể sớm vươn tới lãnh thổ Mỹ.

Dự kiến, vòng đàm phán mới giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra vào ngày 26/2 tại Geneva (Thụy Sĩ) và được cho là sẽ tập trung vào chương trình hạt nhân của Iran, bao gồm mức độ làm giàu urani và việc nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Nhiều nhà phân tích cho rằng vòng đàm phán sắp tới giữa Mỹ và Iran có thể đánh dấu cơ hội ngoại giao cuối cùng trước một chiến dịch quân sự chung giữa Mỹ và Israel có khả năng được triển khai nhằm chống lại nước Cộng hòa Hồi giáo.

Hiện phía Tehran chưa bình luận về động thái nêu trên của Washington.

