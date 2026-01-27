Trường đại học cho sinh viên ở nhà ăn Tết gần 2 tháng, nhận trông xe miễn phí

(Ngày Nay) - Để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên an tâm về quê đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, các trường đại học đã linh hoạt chuyển đổi hình thức từ học trực tiếp sang trực tuyến, tổ chức trông xe miễn phí.

Do có số lượng sinh viên đến từ nhiều địa phương khác nhau trên cả nước, đặc biệt là nhiều sinh viên ở các tỉnh khu vực phía Bắc nên để tạo điều kiện cho sinh viên về quê đón Tết cùng gia đình, các trường đại học khu vực phía Nam luôn có thời gian nghỉ Tết khá dài.

Nhiều trường đã công bố cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán dài cả tháng như Đại học Lạc Hồng, Đại học Công thương Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Nông lâm Thành phố Hồ Chí Minh...

Bên cạnh việc nghỉ Tết chính thức một tháng, từ 31/1 đến 1/3, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh còn chuyển hình thức học trực tiếp sang trực tuyến ở thời điểm trước và sau thời gian nghỉ lễ. Cụ thể, trường sẽ học trực tuyến từ ngày 19/1 đến hết ngày 5/3.

Theo đó, tổng thời gian sinh viên có thể ở nhà ăn Tết kéo dài gần 2 tháng, dài nhất trong số các đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026.

Đại học Lâm nghiệp (phân hiệu Đồng Nai) cũng áp dụng cho sinh viên học trực tuyến thêm một tuần sau kỳ nghỉ.

Không chỉ cho sinh viên nghỉ lễ dài từ 9/2 đến 8/3, để sinh viên có nơi gửi xe an toàn, an tâm về quê đón Tết cùng gia đình, Trường Đại học Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh còn thông báo tiếp nhận giữ xe miễn phí cho sinh viên trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Theo đó, trường nhận giữ xe cho sinh viên từ ngày 2/2 đến hết ngày 15/3 tại tầng hầm. Nhà trường cũng lưu ý chỉ nhận xe máy xăng, không nhận giữ xe đạp điện và xe máy điện.

Nhiều trường đại học có thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 3 tuần như Đại học Gia Định, Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Tài Nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh…

Ở khu vực phía Bắc, nhiều trường có thời gian nghỉ Tết 3 tuần như Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngân hàng, Đại học Thương, Đại học Sư phạm Hà Nội 2…

Để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho học sinh, sinh viên về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có văn bản yêu cầu các trường phối hợp với các đơn vị vận tải tổ chức điểm bán vé tại trường.