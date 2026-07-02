Trường Đại học Phú Xuân bổ nhiệm lãnh đạo cấp cao, mở ra giai đoạn phát triển mới

(Ngày Nay) - Trường Đại học Phú Xuân, thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest, vừa công bố quyết định kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp cao, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của nhà trường.

Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Trường và Hiệu trưởng mới

Theo quyết định vừa được công bố, Trường Đại học Phú Xuân (PXU) chính thức kiện toàn đội ngũ lãnh đạo với việc bổ nhiệm TS. Vũ Thành Tự Anh giữ chức Chủ tịch Hội đồng Trường và TS. Nguyễn Quốc Toàn đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng.

TS. Vũ Thành Tự Anh nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế tại Boston College (Hoa Kỳ), từng là Giám đốc Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright thuộc Fulbright University Việt Nam. Ông cũng là Global Leaders Fellow tại Đại học Oxford và Đại học Princeton - danh vị dành cho các học giả, nhà hoạch định chính sách và lãnh đạo quốc tế có nhiều đóng góp, nhằm thúc đẩy nghiên cứu, đối thoại và hợp tác về các vấn đề phát triển toàn cầu.

Là một học giả uy tín trong lĩnh vực kinh tế và chính sách công, TS. Vũ Thành Tự Anh có nhiều đóng góp trong nghiên cứu về cải cách thể chế, năng lực cạnh tranh và phát triển kinh tế Việt Nam. TS. Vũ Thành Tự Anh giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng Trường của Trường Đại học Phú Xuân.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghiên cứu, hoạch định chính sách và phát triển giáo dục đại học, TS. Vũ Thành Tự Anh được kỳ vọng sẽ dẫn dắt định hướng học thuật, nâng cao chất lượng đào tạo và từng bước xây dựng PXU theo chuẩn quốc tế.

Trong khi đó, TS. Nguyễn Quốc Toàn mang đến cho PXU kinh nghiệm thực tiễn sâu rộng trong quản trị và phát triển các tổ chức giáo dục quy mô lớn. Ông tốt nghiệp Tiến sĩ Kinh tế học tại New York University (Hoa Kỳ), từng làm việc tại Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và giữ vị trí Partner tại Ernst & Young (EY) Việt Nam, phụ trách tư vấn chiến lược, tài chính doanh nghiệp, tái cấu trúc và M&A.

TS. Nguyễn Quốc Toàn đảm nhiệm vị trí Hiệu trưởng của Trường Đại học Phú Xuân.Ông đồng thời là đồng sáng lập và Tổng Giám đốc Tập đoàn Giáo dục EQuest - một trong những hệ sinh thái giáo dục tư nhân quy mô lớn tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, tư vấn chiến lược và quản trị doanh nghiệp, ông sẽ trực tiếp lãnh đạo chương trình chuyển đổi PXU 2.0, hướng tới xây dựng một trường đại học thực tiễn, hội nhập quốc tế và định hướng công nghệ.

Việc bổ nhiệm hai nhà lãnh đạo giàu uy tín và kinh nghiệm được xem là bước đi chiến lược của PXU nhằm nâng cao năng lực quản trị, củng cố nền tảng học thuật và thúc đẩy sự phát triển của Nhà trường trong giai đoạn mới.

Đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển PXU 2.0

Việc kiện toàn Ban Lãnh đạo là một phần trong chiến lược đổi mới toàn diện cho giai đoạn phát triển PXU 2.0, với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, mở rộng hợp tác quốc tế và xây dựng một trường đại học thực tiễn, hội nhập quốc tế, định hướng công nghệ.

Trong chiến lược phát triển mới, PXU tập trung ưu tiên các lĩnh vực STEM, công nghệ cao, trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu, an ninh mạng, blockchain, đồng thời tiếp tục phát huy thế mạnh ở các ngành khoa học xã hội, kinh doanh và quản trị. Nhà trường sẽ đẩy mạnh đổi mới chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu, đồng thời tăng cường kết nối với doanh nghiệp cùng các đối tác trong nước - quốc tế nhằm nâng cao năng lực thực tiễn cho sinh viên.

PXU định hướng phát triển theo mô hình đại học hiện đại, tập trung vào chất lượng đào tạo, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế.

Về dài hạn, PXU định hướng phát triển theo mô hình đại học thế hệ mới, tích hợp giữa công nghệ, kinh doanh và khoa học xã hội, nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao có tư duy toàn cầu, năng lực thích ứng và tinh thần đổi mới sáng tạo. Nhà trường cũng từng bước mở rộng hệ sinh thái giáo dục theo hướng linh hoạt và đa tầng, đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời, nâng cao kỹ năng, phát triển nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi số cũng như sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo.

Trên nền tảng được xây dựng qua nhiều năm, cùng đội ngũ lãnh đạo mới giàu kinh nghiệm và tầm nhìn chiến lược, PXU đang bước vào giai đoạn phát triển mới với định vị rõ ràng, hướng tới hiện thực hóa sứ mệnh "Gieo tri thức, gặt thịnh vượng" để đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước thời kỳ kỷ nguyên số.

Về Trường Đại học Phú Xuân: Được thành lập năm 2003, Trường Đại học Phú Xuân (PXU) là trường đại học ngoài công lập đầu tiên tại Huế. Từ năm 2018, trường là thành viên của Tập đoàn Giáo dục EQuest, từng bước chuyển đổi theo mô hình đại học hiện đại, tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, ứng dụng công nghệ và tăng cường kết nối với doanh nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong thời đại số. Website: https://pxu.edu.vn/