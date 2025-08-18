"Tự hào là người Việt Nam": Hành trình kết nối triệu trái tim Việt

(Ngày Nay) - Tối 17/8, chương trình nghệ thuật đặc biệt “Tự hào là người Việt Nam" đã diễn ra tại Quảng trường Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), kết nối hơn 30.000 khán giả trực tiếp cùng hàng triệu đồng bào Việt Nam ở trong và ngoài nước theo dõi trên sóng truyền hình, các nền tảng số.

Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND thành phố Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam, Công ty Cổ phần Netmedia tổ chức, nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025).

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính.

Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, các trí thức, văn nghệ sỹ, kiều bào, đại diện thế hệ trẻ và gần 30.000 khán giả tại Quảng trường Mỹ Đình, Thủ đô Hà Nội, cùng hàng triệu khán giả đang xem trực tiếp trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Tự hào là người Việt Nam" được tổ chức nhằm góp phần tôn vinh lịch sử dựng nước và giữ nước vẻ vang của dân tộc Việt Nam, khơi dậy lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ lãnh đạo tiền bối, đồng bào, chiến sỹ cả nước đã hy sinh xương máu vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; lan tỏa sâu rộng về sự đoàn kết một lòng của người dân Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc và người Việt Nam ở nước ngoài, từ đó củng cố niềm tin, tinh thần tự lực, tự cường, tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng cống hiến và ý chí quyết tâm xây dựng một Việt Nam giàu mạnh, hùng cường.

“Tự hào là người Việt Nam” được dàn dựng theo 3 chương “Nguồn cội - Gọi tên Việt Nam”, “Một Việt Nam - Triệu trái tim”, “Tự hào là người Việt Nam” trên sân khấu thiết kế 360 độ, lấy cảm hứng từ truyền thuyết Lang Liêu, kết hợp hình tượng trời và đất. Chương trình đưa khán giả vào hành trình cảm xúc, tái hiện tái hiện những trang sử vàng từ thời đại các Vua Hùng dựng nước, những chiến thắng chống giặc ngoại xâm đến đến khi ánh sáng cách mạng soi đường cho dân tộc, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 3/2/1930, cuộc Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 và 80 năm hào hùng bằng âm nhạc, hình ảnh, ánh sáng.

Xuyên suốt chương trình, qua các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, được dàn dựng công phu, hoành tráng, khán giả được sống, cảm nhận niềm tự hào về lịch sử hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước; về tình yêu quê hương, đất nước được dệt nên bởi biết bao xương máu của các thế hệ cha anh.

Trong chương trình, những tác phẩm âm nhạc truyền thống và hiện đại khắc họa vẻ đẹp đất nước, con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng tự hào dân tộc… được thể hiện đầy cảm xúc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Đặc biệt, ca khúc “Tiến quân ca” - Quốc ca với hơn 30.000 khán giả cùng hướng về lá cờ Tổ quốc, hòa giọng cùng ca sĩ Tùng Dương và dàn đại hợp xướng 200 người cùng cất tiếng hát, trở thành một trong những khoảnh khắc hùng tráng, tự hào ghi dấu ấn của chương trình.

Bên cạnh đó, nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, như “Người là Hồ Chí Minh” (Anh Tú), “Ca ngợi Tổ quốc” (Hoàng Vân), “Dáng đứng Việt Nam” (thơ Lê Anh Xuân, nhạc Nguyễn Chí Vũ), “Khát vọng” (Phạm Minh Tuấn), “Quê hương” (Giáp Văn Thạch), “Tình ca Tây Bắc” (Bùi Đức Hạnh), “Ngọn lửa cao nguyên” (Y Garia), “Hello Việt Nam” (Marc Lavoine), “Bắc Trung Nam một nhà” (Dân ca Việt Nam), “Tình yêu đất nước” (Phạm Việt Tuân), “Đường đến ngày vinh quang” (Trần Lập), “Nối vòng tay lớn” (Trịnh Công Sơn)… mang đến cho công chúng một “bữa tiệc” nghệ thuật mãn nhãn, đầy cung bậc cảm xúc.

Sự tham gia của các nghệ sỹ nổi tiếng như: Ban nhạc Bức Tường, Dương Trần Nghĩa, Tùng Dương, Hòa Minzy, Anh Tú, Dương Hoàng Yến, Lâm Bảo Ngọc, Hà An Huy, Nghệ sỹ Ưu tú Hoàng Tùng, Phạm Thu Hà, Lê Anh Dũng, Huyền Trang, Lâm Phúc, Nhóm Oplus, Mai Trang, Tiến Hưng, Tiêu Minh Phụng, RamC, dàn hợp xướng Dynamic, Câu lạc bộ Ngôi sao nhỏ… cùng với sự tham gia của 500 nghệ sỹ, diễn viên múa đã đưa khán giả vào hành trình nghệ thuật đầy hứng khởi, khơi dậy khát vọng tự hào dân tộc.

Những màn trình diễn thực cảnh công phu với hiệu ứng 3D mapping sống động, hệ thống âm thanh ánh sáng - visual đỉnh cao, kết hợp những tác phẩm âm nhạc truyền thống và hiện đại, mang đến một trải nghiệm mãn nhãn, thăng hoa giữa nghệ sỹ và khán giả.

“Tự hào là người Việt Nam” không chỉ là một sự kiện nghệ thuật đơn thuần mà còn là hoạt động mang ý nghĩa chính trị tư tưởng sâu sắc, góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, lịch sử, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Chương trình đã trở thành nhịp cầu kết nối triệu trái tim Việt Nam, khơi gợi lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và tinh thần đoàn kết trong mỗi người con đất Việt.