Trận giao hữu FIFA Days tháng 3/2026 của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Ngày 3/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết, trận giao hữu quốc tế trong khuôn khổ FIFA Days tháng 3/2026 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Bangladesh sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 26/3, trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội).
Trận giao hữu FIFA Days tháng 3/2026 của đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra trên sân Hàng Đẫy

Kết thúc trận giao hữu với Bangladesh, đội tuyển Việt Nam sẽ hành quân về Nam Định để tập trung cho trận đấu gặp Malaysia ở lượt cuối bảng F vòng loại Asian Cup 2027, diễn ra ngày 31/3 trên sân Thiên Trường.

Tại bảng F, đội tuyển Việt Nam đang có 12 điểm, xếp thứ nhì và kém Malaysia 3 điểm; cùng hai đội tuyển khác là Lào (3 điểm, xếp thứ 3) và Nepal (0 điểm, xếp thứ 4). Trận đấu gặp Malaysia là trận đấu có ý nghĩa then chốt đối với cơ hội giành vé đi tiếp, vì thế màn tổng duyệt tại Hàng Đẫy không đơn thuần chỉ là một trận giao hữu, mà còn đóng vai trò bước chạy đà quan trọng cho mục tiêu lớn của toàn đội.

Theo tính toán về chuyên môn của Ban huấn luyện, đội khách Bangladesh được đánh giá là "quân xanh" phù hợp trong giai đoạn FIFA Days, giúp đội tuyển Việt Nam có thêm cơ hội kiểm nghiệm đội hình và duy trì nhịp độ thi đấu quốc tế.

Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển Việt Nam dự kiến sẽ hội quân trở lại vào ngày 21/3 tới. Việc lựa chọn sân Hàng Đẫy cũng được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi về mặt sân bãi và không khí cổ vũ cho thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang Sik.

Thông tin chi tiết về công tác tổ chức, vé vào sân cũng như các hoạt động liên quan đến trận đấu sẽ được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam cập nhật và thông báo trong thời gian tới.

PV
FIFA Days Việt Nam bóng đá

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Đánh thức giá trị cổ điển qua bản dịch Đệ Tử Quy
Đánh thức giá trị cổ điển qua bản dịch Đệ Tử Quy
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh xã hội hiện đại ngày càng xa rời những giá trị đạo đức truyền thống, cuốn sách Đệ Tử Quy với bản dịch và chú giải do nhà nghiên cứu, dịch giả Nguyễn Đức Bá thực hiện nổi lên như một nỗ lực đáng kể nhằm gắn kết quá khứ với hiện tại.
Iran nêu điều kiện chấm dứt giao tranh
Iran nêu điều kiện chấm dứt giao tranh
(Ngày Nay) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran khẳng định cách duy nhất để chấm dứt xung đột là ngăn chặn hành động quân sự của Mỹ và Israel đối với nước này.
Hà Nội tiến hành khảo sát chất lượng học sinh lớp 11, 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp
Hà Nội tiến hành khảo sát chất lượng học sinh lớp 11, 12 để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp
(Ngày Nay) - Từ ngày 11-13/3, học sinh lớp 11, 12 toàn thành phố Hà Nội sẽ tham gia đợt khảo sát chất lượng. Đây được coi là khâu chuẩn bị quan trọng giúp học sinh làm quen cấu trúc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông, giúp các cơ quan quản lý giáo dục, nhà trường đánh giá chất lượng học sinh, kịp thời có biện pháp điều chỉnh để nâng cao chất lượng dạy và học.