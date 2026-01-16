Tuần phim chào mừng Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ diễn ra từ ngày 17 - 23/1

(Ngày Nay) - Từ ngày 17 - 23/1, Cục Điện ảnh chủ trì, tổ chức tuần phim kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tuần phim là hoạt động văn hóa - điện ảnh có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, khẳng định ý nghĩa lịch sử to lớn của Cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam - sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng - sự kiện chính trị trọng đại của đất nước trong giai đoạn phát triển mới.

Thông qua các tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn có chất lượng nghệ thuật cao, nội dung nhân văn và tính giải trí lành mạnh, tuần phim góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa tốt đẹp, phản ánh sinh động đời sống xã hội, lịch sử và truyền thống dân tộc; đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, tạo không khí phấn khởi hướng tới các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Thông tin từ Cục Điện ảnh (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), trong khuôn khổ tuần phim, lễ khai mạc sẽ được tổ chức trọng thể vào 19 giờ ngày 17/1 tại Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Ninh. Bộ phim Tài liệu “Người giữ hồn di sản” và phim truyện “Thanh âm vượt đại dương” là 2 bộ phim được chọn chiếu trong lễ khai mạc.

Điểm nhấn nổi bật của tuần phim năm nay tại Bắc Ninh là hình thức tổ chức theo phương thức mới, trong đó các bộ phim được lựa chọn chiếu phục vụ nhân dân là những phim đạt giải thưởng Bông sen Vàng, Bông sen Bạc tại Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ 24 có sức lan tỏa xã hội rộng rãi, được khán giả đón nhận, đạt doanh thu tốt, đồng thời bảo đảm chất lượng nghệ thuật và giá trị tư tưởng.

Thông qua việc đưa những tác phẩm điện ảnh hấp dẫn, gần gũi với công chúng đến phục vụ miễn phí cho nhân dân, tuần phim không chỉ nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính trị mà còn góp phần đưa điện ảnh Việt Nam đến gần hơn với đời sống xã hội, nhất là ở cơ sở.

Chương trình phim chiếu trong tuần phim tại Bắc Ninh bao gồm các phim truyện: Thanh âm vượt đại dương, Tử chiến trên không, Địa đạo - Mặt trời trong bóng tối; phim tài liệu: Người giữ hồn di sản, Đảng cộng sản Việt Nam - vì dân tộc Việt Nam: Tư duy mới, cách làm đột phá, phim hoạt hình: Trạng Quỳnh nhí: Truyền thuyết Kim Ngưu, Dế mèn: Cuộc phiêu lưu tới xóm lầy lội, Âu Cơ - Lạc Long Quân, Chuyện ông Gióng, Bạch Đằng nổi sóng, Phật Hoàng.

Theo đó, Ban Tổ chức tuần phim sẽ mời đại diện đoàn làm phim, các đạo diễn, nghệ sĩ điện ảnh tham dự lễ khai mạc và giao lưu cùng khán giả, góp phần tăng cường hiệu quả tuyên truyền, lan tỏa giá trị của điện ảnh cách mạng Việt Nam trong đời sống xã hội.

Bên cạnh hoạt động chiếu phim tại tỉnh Bắc Ninh với danh sách phim được tuyển chọn riêng cho tuần phim, Cục Điện ảnh phối hợp với các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cùng hệ thống Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật, Trung tâm Văn hóa… các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ phổ biến một số bộ phim sử dụng ngân sách nhà nước theo danh sách riêng, phục vụ nhân dân trên phạm vi cả nước, chủ yếu thông qua hình thức chiếu phim lưu động.