Đường sách TPHCM: doanh thu “cao nhất lịch sử” nhưng sách bán ra giảm

(Ngày Nay) - Ngày 25/3, Ban giám đốc Công ty Đường sách TPHCM cho biết tổng d oanh thu năm 2025 của Đường sách TPHCM đạt hơn 62 tỷ đồng, cao kỷ lục trong suốt 10 năm ra đời và hoạt động (2016-2026) .

Cao kỷ lục nhưng “nhiều nỗi lo”

Tại buổi tổng kết, báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 của Đường sách TPHCM diễn ra tại Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM ngày 25/3, ông Lê Hoàng, Giám đốc Công ty Đường sách TPHCM - Ủy viên ban thường vụ Hội Xuất bản Việt Nam, cho biết tổng doanh thu năm 2025 của các đơn vị tại Đường sách TPHCM đạt hơn 62,45 tỷ đồng, tăng 8,9% so với năm trước.

Tuy nhiên, doanh thu này đến từ sự tăng trưởng trong bán đồ lưu niệm, bán cà phê, tổ chức sự kiện và kênh thương mại điện tử bán sách trực tuyến (vọt lên 18,43 tỷ đồng, tăng trưởng hơn 40% so với năm trước). Còn hoạt động bán sách trực tiếp lại sụt giảm đáng kể.

“Có nhiều thứ rất đáng lo ở đây” - ông Lê Hoàng nói. Vị Giám đốc Đường sách cho biết số sách được bán ra trong năm qua chỉ đạt hơn 670.000 bản (giảm 2%) và số sách mới phát hành giảm sâu tới 30,3% so với năm trước đó (2024). Mảng doanh thu từ sách bán sỉ, sách thiếu nhi cũng giảm mạnh.

Giám đốc Đường sách TPHCM đánh giá các đơn vị chưa thật sự chủ động trong tổ chức sự kiện giao lưu ra mắt sách, bàn tròn thảo luận về sách, chỉ chiếm 17% trong tổng số 423 sự kiện diễn ra tại Đường sách năm 2025. “Hiện nay việc tổ chức một sự kiện chỉ có giá 750.000 đồng nhưng nhiều đơn vị vẫn chưa tận dụng được điều này” – ông Lê Hoàng nói.

Buổi tổng kết, báo cáo nhận diện các thách thức trong bối cảnh mới đó là: sự thay đổi thói quen đọc trong kỷ nguyên số; áp lực cạnh tranh từ các nền tảng nội dung trực tuyến; yêu cầu đổi mới trải nghiệm để thu hút thế hệ độc giả trẻ… Nhu cầu tái định vị Đường sách TPHCM được đặt ra như một hướng đi cấp thiết nhằm nâng cao chất lượng hoạt động và thích nghi với xu hướng mới.

Giải pháp nào cho Đường sách?

Loạt giải pháp phát triển không gian văn hóa đọc của TPHCM cho năm 2026 được đề xuất là: nâng cấp không gian trải nghiệm, tăng tính tương tác, đa dạng hóa hoạt động văn hóa – giáo dục – công nghệ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động xuất bản và truyền thông; tăng cường kết nối với trường học, cộng đồng trẻ và du khách quốc tế và xây dựng Đường sách trở thành điểm đến văn hóa đặc sắc hơn nữa của thành phố.

Đại diện NXB Tổng hợp TPHCM chia sẻ mô hình kết nối với các trường mẫu giáo và trường quốc tế để thiết kế các chuyến tham quan cho học sinh trải nghiệm quy trình sản xuất, tìm hiểu cách làm ra một cuốn sách. Đại diện NXB Phụ nữ Việt Nam đề xuất tận dụng truyền thông mạng xã hội để quảng bá sách, mời những người nổi tiếng livestream bán sách cùng các gian hàng…

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, đánh giá Đường sách TPHCM đứng trước một giai đoạn mới với yêu cầu không chỉ duy trì giá trị cốt lõi mà còn cần chuyển mình mạnh mẽ để tiếp tục là “điểm hẹn của tri thức và cảm hứng” trong lòng đô thị hiện đại, đặc biệt hướng đến trọng tâm phải là lứa tuổi thiếu nhi, thiếu niên, học sinh... Đại diện Đường sách TPHCM cùng các đơn vị nhà xuất bản, công ty làm sách có gian hàng tại đây tin tưởng tiếp tục lan tỏa văn hóa đọc, đồng hành cùng bạn đọc, cộng đồng yêu thích đọc sách theo những cách mới mẻ, sâu sắc và bền vững hơn.