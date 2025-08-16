Tuổi trẻ cả nước đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ "Tôi yêu Tổ quốc tôi"

Hoạt động được triển khai thực hiện Kế hoạch số 13-KH/TWH ngày 21/7/2025 của Trung ương Hội về Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Tường Lâm nhấn mạnh: “Tám mươi năm trước, thế hệ cha anh đã trao lại cho chúng ta một đất nước độc lập, tự do. Hôm nay, sứ mệnh của thế hệ trẻ không chỉ là giữ gìn, mà là làm cho Tổ quốc vươn mình mạnh mẽ hơn, tỏa sáng hơn trên bản đồ thế giới. Hãy để mỗi trái tim, mỗi bàn tay, mỗi câu chuyện hôm nay kết nối thành bản trường ca bất tận mang tên “Tôi yêu Tổ quốc tôi!”.

Cùng thời điểm, Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được tổ chức đồng loạt tại 6 địa điểm trên cả nước: Nghĩa trang Hàng Dương (đặc khu Côn Đảo) và Cột cờ Thủ Ngữ (Thành phố Hồ Chí Minh); Cột mốc ba biên tại Nhà văn hóa hữu nghị 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia (tỉnh Kon Tum); Mũi Đôi - Hòn Đầu (Khánh Hòa); Cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) và Cột cờ Mũi Cà Mau (Cà Mau).

Chia sẻ cảm xúc khi tham gia Lễ chào cờ, em Nguyễn Thị Hồng Hà (Hà Nội) bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều hoạt động ý nghĩa như thế này để cổ vũ, lan tỏa tinh thần yêu nước trong giới trẻ, đồng thời gắn kết thanh niên lại gần nhau hơn. Thông qua hoạt động, em và các bạn có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử, tri ân sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, từ đó nuôi dưỡng tình yêu nước bền chặt. Với tinh thần trách nhiệm của thế hệ đi sau, em cũng kỳ vọng có thể đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động chung của đất nước, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam ra thế giới trong giai đoạn hội nhập, phát triển mạnh mẽ của dân tộc.

Lễ chào cờ là sự kiện đặc biệt của tuổi trẻ cả nước, góp phần khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước; đồng thời, tạo không khí thi đua sôi nổi, khuyến khích thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động, việc làm cụ thể và lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam.

Sau Lễ chào cờ, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam đã trao tặng 800 lá cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hà Nội; đến thăm và tặng quà cho 5 gia đình lão thành cách mạng, gia đình chính sách trên địa bàn (mỗi gia đình gồm một phần quà và 1 triệu đồng tiền mặt); thăm đội hình “Bình dân học vụ số” đang hỗ trợ chính quyền địa phương hai cấp tại phường Trúc Bạch.

Cùng với hoạt động cấp Trung ương, ngày 16/8, các cấp bộ Hội trên cả nước cũng đồng loạt tổ chức Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” tại 34 tỉnh, thành phố, với 3.334 địa điểm tại các xã, phường, thị trấn và đơn vị trực thuộc. Sau Lễ chào cờ, nhiều hoạt động ý nghĩa được triển khai như: phát động Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”; phát động treo cờ chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9; trao tặng cờ Tổ quốc và ảnh Bác Hồ; tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển đảo; gặp gỡ, giao lưu nhân chứng lịch sử; trao quà cho gia đình chính sách, người dân có hoàn cảnh khó khăn; tặng học bổng, ba lô, sách vở cho học sinh nghèo.

Thông qua các hoạt động, các cấp bộ Hội trên toàn quốc trao tặng gần 16.000 lá cờ Tổ quốc và 3.000 ảnh Bác; triển khai gần 2.000 công trình, phần việc thanh niên thiết thực; tổ chức khoảng 2.000 chuyến tham quan di tích lịch sử, địa chỉ đỏ; đồng thời, gửi tặng gần 2.500 suất quà, với tổng trị giá gần 1,7 tỷ đồng đến tận tay các gia đình chính sách, người dân khó khăn và học sinh vượt khó.

Trước đó, ngày 9/8, tại Nhật Bản, Đoàn công tác Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka và Hội Thanh niên Sinh viên Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức Lễ chào cờ trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Đây là lần đầu tiên Lễ chào cờ được tổ chức ở nước ngoài, với sự tham gia của đông đảo hội viên, thanh niên, du học sinh và kiều bào. Hoạt động tạo nên không khí trang nghiêm, xúc động, lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc tới cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản.

Trong khuôn khổ chương trình, còn có Diễn đàn Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản lần thứ nhất với hai nội dung: “Giữ gìn tiếng Việt - lan tỏa văn hóa trong thế hệ trẻ” và “Khát vọng hội nhập - Thanh niên Việt Nam trong kỷ nguyên toàn cầu hóa”, cùng cuộc thi thuyết trình chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Đây là dịp để sinh viên Việt Nam đang học tập tại Nhật Bản bày tỏ tình cảm gắn bó với quê hương, lan tỏa tinh thần yêu nước đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là hoạt động trọng tâm của Chặng 2 trong Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với tên gọi “Tự hào bản hùng ca dân tộc”, diễn ra từ ngày 27/7 đến 19/8/2025.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam kêu gọi các cấp Hội, cán bộ Hội, hội viên và thanh niên cả nước đồng loạt thay khung avatar “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên mạng xã hội và tích cực hưởng ứng Chiến dịch truyền thông “Tôi yêu Tổ quốc tôi” với chủ đề Tự hào Việt Nam. Các hình thức hưởng ứng bao gồm: chụp ảnh check-in cùng lá cờ Tổ quốc, đăng tải trên Facebook hoặc Instagram; sáng tạo video clip “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trên TikTok kèm bộ hashtag #ToiyeuToQuocToi #TuhaoVietNam #ProudVietnam #TYTQT.