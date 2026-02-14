Tuyển sinh đại học 2026: Những mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

(Ngày Nay) - Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để tham dự tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026, thí sinh cần nắm chắc mốc thời gian dưới đây.
Tuyển sinh đại học 2026: Những mốc thời gian thí sinh cần lưu ý

Ngày 10/11/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) hoàn thành việc ban hành kế hoạch tuyển sinh; các sở GD&ĐT triển khai rà soát, cập nhật danh mục khu vực ưu tiên và đối tượng ưu tiên.

Ngày 15/2/2026, các cơ sở đào tạo hoàn thành công bố thông tin tuyển sinh trên website của đơn vị.

Ngày 15/5/2026, các đơn vị thuộc Bộ GD&ĐT hoàn thành tập huấn quy chế tuyển sinh, hệ thống báo cáo tuyển sinh và thử nghiệm phần mềm hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung.

Ngày 25/5/2026, các sở GD&ĐT hoàn tất việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác hỗ trợ tuyển sinh tại địa phương.

Ngày 30/5/2026, các cơ sở đào tạo hoàn thành việc cập nhật đầy đủ thông tin của đơn vị lên hệ thống tuyển sinh. Thời gian đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển, xác nhận nhập học.

Đến 17 giờ ngày 6/6/2026, hệ thống hoàn tất việc rà soát kết quả học tập THPT (học bạ) của thí sinh.

Trước ngày 30/6/2026, các sở GD&ĐT hoàn thành tập huấn công tác tuyển sinh tại địa phương.

Trong giai đoạn đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh sẽ có thời gian từ ngày 17 đến 21/6/2026 để thực hành đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng trên hệ thống.

Thời gian đăng ký chính thức và điều chỉnh nguyện vọng diễn ra từ ngày 2/7 đến 17 giờ ngày 14/7/2026.

Từ ngày 15/7 đến 17 giờ ngày 21/7/2026, thí sinh thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến.

Ngày 8/7/2026, Bộ GD&ĐT hoàn thành việc công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào đối với các ngành đào tạo giáo viên, sức khỏe và pháp luật.

Trong thời gian từ ngày 4/8 đến 17 giờ ngày 10/8/2026, các đơn vị của Bộ GD&ĐT tiến hành xử lý nguyện vọng trên hệ thống.

Các cơ sở đào tạo sẽ thông báo thí sinh trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 13/8/2026.

Thí sinh hoàn thành xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1 trước 17 giờ ngày 21/8/2026.

