Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp nhất trong nhiệm kỳ

Theo hãng tin Reuters ngày 30/7, kết quả thăm dò của Reuters/Ipsos dựa trên cuộc khảo sát kéo dài ba ngày, kết thúc vào ngày 28/7. Cuộc khảo sát đã thăm dò ý kiến của 1.023 người trưởng thành trên toàn nước Mỹ và có sai số khoảng 3 điểm phần trăm. Kết quả cho thấy nước Mỹ đang chia rẽ sâu sắc về Tổng thống Trump, khi có tới 83% cử tri Cộng hòa nhưng chỉ 3% cử tri Dân chủ ủng hộ cách ông điều hành. Khoảng 1/3 số cử tri độc lập ủng hộ Tổng thống Trump.

Ông Trump từng đạt tỷ lệ ủng hộ 41% trong cuộc khảo sát gần nhất của Reuters/Ipsos, được tiến hành vào ngày 15 và 16/7.

Ông Trump vận động tranh cử với các cam kết thúc đẩy mạnh mẽ nền kinh tế Mỹ và trấn áp nhập cư, và cuộc khảo sát cho thấy người Mỹ đánh giá ông ở mức trung bình về cả hai lĩnh vực này. Đây là hai lĩnh vực mà chính quyền của ông đang sử dụng các biện pháp cứng rắn.

Khoảng 38% người được hỏi cho biết họ ủng hộ cách ông Trump điều hành nền kinh tế, tăng so với mức 35% trong cuộc khảo sát giữa tháng 7. Tỷ lệ ủng hộ ông về vấn đề nhập cư cũng nhích nhẹ, ở mức 43%, so với 41% trong cuộc khảo sát trước đó.

Tất cả những thay đổi này đều nằm trong sai số của cuộc khảo sát.

Kết quả khảo sát trên xuất hiện trong bối cảnh Tổng thống Trump có những động thái cứng rắn trong đàm phán thuế quan và xử lý tình trạng người nhập cư bất hợp pháp.

Ngày 28/7, Tổng thống Trump cho biết chính quyền của ông đang chuẩn bị áp dụng mức thuế quan từ 15% đến 20% đối với các quốc gia chưa đạt được thỏa thuận thương mại với Mỹ. Theo ông Trump, khoảng 200 quốc gia sẽ sớm nhận được thư từ phía Mỹ thông báo về mức thuế dự kiến đối với hàng hóa xuất khẩu sang nước này. Chính quyền Tổng thống Trump đã áp thêm 10% thuế đối với phần lớn các nước kể từ tháng 4 và dự kiến sẽ tăng thêm thuế với nhiều quốc gia khác bắt đầu từ ngày 1/8.

Trước đó, ngày 24/7, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện chính quyền thành phố New York, Thị trưởng Eric Adams và một số quan chức khác, cáo buộc thành phố can thiệp vào việc thực thi luật nhập cư liên bang và duy trì các chính sách bảo vệ người nhập cư bị cho là vi hiến.

Đơn kiện được trình lên Tòa án Quận phía Đông New York. Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pamela Bondi nhấn mạnh, các chính sách hiện hành của New York đã tạo điều kiện cho hàng nghìn tội phạm được thả ra đường phố, gây ra các vụ bạo lực đối với công dân tuân thủ pháp luật. Trợ lý Bộ trưởng Tư pháp Brett Shumate cho rằng chính quyền New York đã cản trở hoạt động thực thi luật nhập cư liên bang quá lâu và kêu gọi chấm dứt hành vi này.

Trong vòng 3 tháng qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã đệ đơn kiện nhiều chính quyền bang và thành phố như New York, Los Angeles vì các chính sách bảo vệ người nhập cư. New York là một trong số các thành phố cấm lực lượng cảnh sát địa phương bắt giữ người dựa trên tình trạng nhập cư và hạn chế chia sẻ thông tin với cơ quan liên bang.