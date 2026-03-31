UBND thành Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú

(Ngày Nay) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề nghị UBND các phường, xã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với cơ sở giáo dục trong bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú; kiểm tra, xác minh thông tin về nhà cung cấp, nguồn gốc nguyên liệu; chủ động cảnh báo nguy cơ, xử lý sự cố, điều tra ngộ độc thực phẩm theo quy định.

Thực hiện Công văn số 1251/UBND-KGVX ngày 26/3/2026 của UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố; Hướng dẫn số 01/HD-BCĐ ngày 12/3/2026 của Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố về quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội; đồng thời khắc phục các tồn tại, bất cập, nâng cao hiệu quả quản lý và phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có văn bản số 1245/SGD ĐT-CTTTHSSV ngày 31/3 gửi UBND các phường, xã và các đơn vị, trường học trực thuộc Sở tăng cường công tác quản lý, bảo đảm an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú cho học sinh trên địa bàn thành phố.

Các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá lại toàn bộ các cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn bán trú; đối chiếu hồ sơ pháp lý, điều kiện an toàn thực phẩm, năng lực cung ứng, điều kiện vận chuyển, khả năng truy xuất nguồn gốc và việc chấp hành quy định để kịp thời chấn chỉnh, thay thế hoặc kiến nghị xử lý đối với đơn vị không bảo đảm yêu cầu.

Đối với các trường học trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu rà soát toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú từ khâu xây dựng kế hoạch, lựa chọn nhà cung cấp đến tiếp nhận, bảo quản, chế biến, chia suất, phục vụ, kiểm tra, giám sát và xử lý sự cố; kịp thời bổ sung, điều chỉnh những nội dung chưa phù hợp với điều kiện thực tế.

Các nhà trường phải kiểm tra đầy đủ hồ sơ pháp lý của các đơn vị cung cấp thực phẩm, nước uống, sữa và sản phẩm từ sữa; chỉ ký kết, sử dụng dịch vụ với những đơn vị đáp ứng đầy đủ điều kiện theo quy định. Bên cạnh đó, các nhà trường phải thực hiện nghiêm việc kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn, ghi chép sổ giao nhận hằng ngày; kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, không tiếp nhận thực phẩm không rõ nguồn gốc, kém chất lượng hoặc không đúng hợp đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng yêu cầu các trường niêm yết công khai thực đơn, định lượng, năng lượng khẩu phần, danh sách nhà cung cấp và nguồn gốc thực phẩm; kiện toàn Ban quản lý bữa ăn bán trú và tổ tự giám sát với sự tham gia của cha mẹ học sinh nhằm tăng cường giám sát độc lập. Khi phát hiện vi phạm hoặc có dấu hiệu mất an toàn thực phẩm, các đơn vị phải khẩn trương tạm dừng sử dụng lô thực phẩm hoặc nhà cung cấp liên quan, đồng thời báo cáo ngay chính quyền địa phương, cơ quan y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội để phối hợp xử lý theo quy định.

Công văn số 1251/UBND-KGVX ngày 26/3/2026 của UBND thành phố Hà Nội nêu rõ: Qua công tác kiểm tra, nắm tình hình và phản ánh của các cơ quan chức năng, công tác tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại các trường công lập trên địa bàn thành phố vẫn còn phát sinh một số tồn tại, bất cập.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 8 bị can trong đường dây giết mổ, tiêu thụ lợn dịch xảy ra tại Hà Nội. Đây là một lò mổ cung cấp lượng thịt lợn lớn chủ yếu cho các chợ đầu mối, chợ dân sinh và các cung ty cung cấp thực phẩm lớn của thành phố. Từ đầu năm 2026 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ khoảng 3.600 con lợn mắc dịch bệnh (tương đương gần 300 tấn). Số thịt này được đưa vào các chợ đầu mối, chợ dân sinh và bán cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Cường Phát. Công ty này đã cung cấp thực phẩm cho một số trường học trên địa bàn Hà Nội.