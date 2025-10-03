Văn phòng Chủ tịch nước quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

(Ngày Nay) - Chủ tịch nước Lương Cường và lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương, hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão số 10.

Chiều 3/10, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức quyên góp, ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả cơn bão số 10.

Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, Chủ tịch nước Lương Cường, lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Văn phòng Chủ tịch nước đã ủng hộ tối thiểu mỗi người một ngày lương, góp phần chung tay cùng cả nước hỗ trợ đồng bào các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ sớm khắc phục thiệt hại, ổn định cuộc sống.

Thời gian vừa qua, nhiều cơn bão và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực Bắc bộ và Bắc Trung bộ. Những đợt thiên tai gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và khốc liệt, tác động nặng nề đến các hoạt động kinh tế, xã hội, cơ sở hạ tầng từ vùng biển đến đồng bằng, trung du đến miền núi, gây thiệt hại nặng nề về người, tài sản tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

Bão số 10 và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại hết sức nặng nề về tính mạng, tài sản của nhân dân.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tính đến sáng 3/10, bão số 10 và mưa lũ, lốc xoáy những ngày qua đã làm 52 người chết, 14 người mất tích; 349 nhà sập, đổ; 172.104 nhà hư hỏng, tốc mái; gần 89.000ha lúa và hoa màu bị ngập.

Về thiệt hại, theo thống kê ban đầu, hơn 2.000 con gia súc, hơn 519.000 con gia cầm bị chết, cuốn trôi; hơn 17.000ha thủy sản bị tràn, thiệt hại; hơn 50.000ha rừng bị thiệt hại. Bão, mưa lũ cũng làm sạt lở, ngập lụt, ách tắc 7.573 điểm đường giao thông, với hơn 7 triệu m3 đất đá bị sạt lở; xảy ra 45 sự cố đê điều; 58.361m kênh mương bị sạt lở, hư hỏng; 203 công trình thủy lợi bị hư hỏng; có 1.486 điểm trường và 145 cơ sở y tế bị ảnh hưởng, thiệt hại… Tổng thiệt hại về kinh tế ước tính tại một số tỉnh là 15.864 tỷ đồng.

Để khắc phục hậu quả bão lũ, cần nguồn lực lớn và nhiều thời gian để các hoạt động sản xuất, kinh doanh, học tập, sinh hoạt của người dân trở lại bình thường. Đến nay, nhiều cơ quan, đoàn thể ở Trung ương và địa phương, cũng như các doanh nghiệp, cá nhân đã tham gia ủng hộ vào quỹ của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.