Văn phòng Trung ương Đảng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả bão số 10

(Ngày Nay) - Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng đã tham dự và quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10.

Với truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam “tương thân, tương ái,” “thương người như thể thương thân,” chiều tối 2/10, tại Hà Nội, Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh, thành phố (Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Lào Cai, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh) bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra, sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Trung ương Đảng, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan Văn phòng Trung ương Đảng đã tham dự và quyên góp ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng do bão số 10 gây ra, mỗi người ít nhất một ngày lương.

Phát biểu tại cuộc quyên góp, Tổng Bí thư Tô Lâm gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc nhất đến các gia đình có người bị nạn và chia sẻ với những đau thương, mất mát, khó khăn của nhân dân vùng bị thiên tai bão, lũ vừa qua.

Để khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, giúp người dân vùng bị ảnh hưởng nhanh chóng ổn định cuộc sống, Tổng Bí thư nhấn mạnh, các tỉnh, thành phố huy động các lực lượng quân đội, công an, thanh niên và các phương tiện kịp thời phối hợp, hỗ trợ triển khai công tác tìm kiếm, hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hại do bão, lũ; bố trí nơi ở tạm, hỗ trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho những hộ dân bị mất nhà cửa, dứt khoát không để bất cứ người người dân nào bị đói, rét, không có chỗ ở, thiếu quần áo.

Tổng Bí thư đề nghị, khắc phục ngay các cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt hại do bão, lũ; kịp thời hỗ trợ các đối tượng bị thiệt hại, không để học sinh thiếu trường, thiếu lớp, thiếu sách vở, không để người dân không có nơi khám chữa bệnh khi ốm đau; huy động lực lượng khẩn trương khắc phục hậu quả ngay sau bão, lũ, nhất là bảo đảm chỗ ở, khôi phục các hoạt động thiết yếu về giao thông, điện, nước, viễn thông, y tế, giáo dục... nhất là tại các địa bàn bị chia cắt.

Tổng Bí thư lưu ý, các địa phương cần chủ động ứng phó bằng cách theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thông báo và cảnh báo cho người dân, xây dựng phương án phòng, chống theo phương châm "bốn tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).

Tính đến 15 giờ ngày 2/10, bão số 10 đã làm 40 người chết, 21 người mất tích, 150 người bị thương, 185 nhà sập, đổ, hơn 167.000 nhà hư hỏng, tốc mái, hơn 58.800 nhà bị ngập, 1.435 điểm trường bị ảnh hưởng; gần 52.500ha lúa và hoa màu bị ngập, hàng trăm ngàn gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 15.302 ha thủy sản bị thiệt hại; 21.939m kè bờ sông, bờ biển bị sạt lở; 8.485 cột điện, 79.841 cây xanh bị gãy đổ. Nhiều tuyến đường bị ách tắc giao thông nghiêm trọng và thiệt hại khác chưa thống kê đầy đủ.