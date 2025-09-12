Việt Nam dự Hội nghị lần thứ 63 của Tổ chức tham vấn pháp luật Á-Phi

(Ngày Nay) - Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn đề cao AALCO với vai trò là diễn đàn pháp lý liên khu vực quan trọng tiếp tục góp phần thúc đẩy tiếng nói chung của các quốc gia đang phát triển.

Ngày 8-10/9, Đoàn đại biểu Việt Nam do Thứ trưởng Ngoại giao Lê Anh Tuấn dẫn đầu, cùng đại diện các Bộ Quốc phòng, Ngoại giao, Tư pháp, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania kiêm nhiệm Uganda, đã tham dự Hội nghị lần thứ 63 của Tổ chức tham vấn pháp luật Á-Phi (AALCO) tại Kampala (Uganda).

Hội nghị được tổ chức trong không khí kỷ niệm 70 năm Hội nghị Bandung tại Indonesia, sự kiện lịch sử đánh dấu sự hợp tác chính trị giữa các quốc gia châu Á và châu Phi sau thời kỳ thuộc địa.

Hội nghị Bandung năm 1955 đã đặt nền móng cho sự ra đời của Tổ chức AALCO (năm 1956) với mục tiêu tăng cường hợp tác pháp lý giữa các nước châu Á và châu Phi, tạo diễn đàn thảo luận các vấn đề pháp lý quốc tế và xây dựng tiếng nói chung trong các tổ chức quốc tế như Liên hợp quốc.

Phát biểu tại phiên khai mạc, Thứ trưởng Lê Anh Tuấn đề cao AALCO với vai trò là diễn đàn pháp lý liên khu vực quan trọng tiếp tục góp phần thúc đẩy tiếng nói chung của các quốc gia đang phát triển, khẳng định vai trò không thể thay thế của luật pháp quốc tế và hợp tác đa phương, bảo vệ lợi ích chính đáng của các nước đang phát triển trong hệ thống quốc tế.

Thứ trưởng nhấn mạnh chủ trương hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng của Việt Nam, lập trường ủng hộ chủ nghĩa đa phương, với Liên hợp quốc là trung tâm và luật pháp quốc tế là nền tảng và những đóng góp chủ động, tích cực của Việt Nam đối với công việc chung của cộng đồng quốc tế, thể hiện qua việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng vào tháng 10 tại Hà Nội.