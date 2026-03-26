Việt Nam khẳng định vai trò là trung tâm sản xuất điện tử quan trọng trong khu vực

(Ngày Nay) - Các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn LG của Hàn Quốc đang tăng tốc mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam, đi kèm với kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn nhằm đáp ứng nhu cầu đơn hàng toàn cầu đang gia tăng, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao. Làn sóng đầu tư này tiếp tục củng cố vai trò là trung tâm sản xuất điện tử quan trọng trong khu vực, đồng thời tạo ra hàng chục nghìn việc làm mới và thúc đẩy chuyển giao công nghệ trong trung và dài hạn.

Cụ thể, các pháp nhân địa phương của hai công ty LG Innotek và LG Display tại Việt Nam đã đề xuất chính quyền thành phố Hải Phòng hỗ trợ đảm bảo nguồn nhân lực phục vụ kế hoạch mở rộng sản xuất. Động thái này diễn ra trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ Hàn Quốc đang tăng cường đầu tư tại Đông Nam Á nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng và tận dụng lợi thế chi phí. Việt Nam, với vị trí chiến lược và lực lượng lao động dồi dào, tiếp tục là điểm đến trọng tâm trong chiến lược này.

Ông Park Hong Geun, Giám đốc LG Innotek Vietnam, cho biết nhà máy V3 chuyên sản xuất môđun camera cho điện thoại thông minh, giải pháp quang học cho thiết bị AR/VR và xe thông minh đã chính thức đi vào vận hành. Để đáp ứng các đơn hàng mới, đặc biệt là thế hệ môđun camera thế hệ tiếp theo, công ty cần bổ sung khoảng 2.600 lao động trong thời gian tới.

Song song với việc tuyển dụng, doanh nghiệp cũng lên kế hoạch xây dựng ký túc xá và mở rộng các phúc lợi nhằm thu hút và giữ chân người lao động, yếu tố ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực tại các trung tâm sản xuất lớn.

Trong khi đó, LG Display Vietnam cũng công bố kế hoạch tuyển dụng quy mô lớn với nhu cầu lên tới 5.251 nhân sự trước tháng 6 năm nay. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc mở rộng diện tích sản xuất tại khu công nghiệp Tràng Duệ 3, qua đó nâng cao công suất nhằm đáp ứng đơn hàng toàn cầu.

Theo dự báo, nhu cầu tuyển dụng có thể tiếp tục tăng mạnh trong thời gian tới khi các dự án mở rộng hoàn tất, với số lượng nhân sự bổ sung có thể lên tới hàng nghìn người.

Trước đó, đại diện các công ty LG tại Việt Nam, bao gồm LG Electronics, LG Display và LG Innotek, đã làm việc với Ban quản lý Khu kinh tế Hải Phòng để đề nghị hỗ trợ về nguồn nhân lực phục vụ kế hoạch mở rộng sản xuất và phát triển sản phẩm mới.

Về phía địa phương, chính quyền Hải Phòng cho biết đang triển khai nhiều giải pháp nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động. Các biện pháp bao gồm tăng cường đào tạo nghề, thu hút lao động từ các tỉnh thành khác, cũng như tổ chức các hội chợ việc làm quy mô lớn để kết nối doanh nghiệp với người lao động.

Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng thúc đẩy liên kết trực tiếp giữa doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo như đại học, cao đẳng và trường nghề, nhằm xây dựng nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu kỹ thuật ngày càng cao của các ngành công nghiệp điện tử.

Giới chuyên gia nhận định việc LG mở rộng sản xuất và tuyển dụng tại Việt Nam không chỉ phản ánh nhu cầu thị trường tăng lên, mà còn cho thấy xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu đang diễn ra mạnh mẽ. Trong bối cảnh địa chính trị và chi phí sản xuất biến động, các tập đoàn công nghệ đang tìm cách phân tán rủi ro bằng cách đa dạng hóa địa điểm sản xuất.