Việt Nam nằm trong trọng tâm ưu tiên của ngành giáo dục quốc tế Australia

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
(Ngày Nay) - Phía Australia cho biết, Việt Nam luôn nằm trong trọng tâm ưu tiên của Chính phủ và ngành giáo dục quốc tế Australia, cũng như coi trọng thúc đẩy hợp tác, phát triển nguồn nhân lực và cơ hội việc làm.
Đại sứ Phạm Hùng Tâm (thứ hai, phải sang) gặp Quyền Thứ trưởng Bộ Giáo dục Australia Karen Sandercock (thứ ba, phải sang) tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Canberra.
Đại sứ Phạm Hùng Tâm (thứ hai, phải sang) gặp Quyền Thứ trưởng Bộ Giáo dục Australia Karen Sandercock (thứ ba, phải sang) tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Canberra.

Ngày 2/10, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã có buổi làm việc với Quyền Thứ trưởng Bộ Giáo dục Australia Karen Sandercock tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Canberra.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, tại cuộc gặp, Quyền Thứ trưởng Karen đánh giá cao kết quả hợp tác giáo dục giữa Australia và Việt Nam thời gian qua; ghi nhận và cảm ơn sự hỗ trợ, phối hợp của Đại sứ quán với phía Bộ Giáo dục Australia trong việc thúc đẩy hợp tác giáo dục giữa hai nước, trong đó có hoạt động của Đại học RMIT tại Việt Nam; cập nhật các chính sách mới của Chính phủ Australia đối với sinh viên quốc tế, trong đó có việc nâng trần tuyển sinh sinh viên quốc tế thêm 250.000 chỉ tiêu vào năm 2026.

Bà Karen cho biết Việt Nam luôn nằm trong trọng tâm ưu tiên của Chính phủ và ngành giáo dục quốc tế Australia, theo đó dự kiến Bộ trưởng Giáo dục Australia Jason Clare sẽ có chuyến thăm Việt Nam, dự kiến vào cuối năm 2025.

Chuyến thăm sẽ tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục đại học, cơ hội việc làm cho sinh viên cũng như lĩnh vực đào tạo nghề và phát triển mô hình giáo dục xuyên biên giới.

Về phần mình, Đại sứ Phạm Hùng Tâm chúc mừng bà Karen vừa được giao nhiệm vụ Quyền Thứ trưởng Bộ Giáo dục Australia, nhấn mạnh giáo dục đào tạo luôn là một trong 6 trụ cột trong hợp tác giữa hai nước kể từ khi Việt Nam và Australia nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện vào tháng 3/2024.

Đại sứ chia sẻ trong chuyến thăm của Toàn quyền Australia Sam Mostyn đến Việt Nam mới đây, giáo dục cũng là nội dung được quan tâm nêu bật. Trên cơ sở đề xuất của Quyền Thứ trưởng Karen, Đại sứ đã cung cấp thông tin về Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị Việt Nam liên quan đến đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị Việt Nam về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.

Qua đó, Đại sứ Phạm Hùng Tâm bày tỏ mong muốn Việt Nam và Australia sẽ tạo ra những bước đột phá trong hợp tác giáo dục trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, phát triển nguồn nhân lực thời gian tới.

PV
Việt Nam giáo dục quốc tế Australia hợp tác giáo dục

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Tinh gọn bộ máy: Giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhân lực
Tinh gọn bộ máy: Giải quyết tình trạng nơi thừa, nơi thiếu nhân lực
(Ngày Nay) - Nổi bật trong tuần qua (từ ngày 29/9-5/10), Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Khai mạc Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 - "Sắc thu thiền định"
Khai mạc Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 - "Sắc thu thiền định"
(Ngày Nay) - Ngày 5/10, tại Cung Trúc Lâm - Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử, UBND phường Yên Tử phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, Hội Nhà báo và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Ban Quản lý di tích, Công ty Cổ phần phát triển Tùng Lâm tổ chức khai mạc Lễ hội mùa thu Yên Tử 2025 với chủ đề “Sắc thu thiền định”.
Liên minh Mỹ - Hàn Quốc trước bước ngoặt lịch sử lớn
Liên minh Mỹ - Hàn Quốc trước bước ngoặt lịch sử lớn
(Ngày Nay) - Chính sách “Nước Mỹ trên hết” của Tổng thống Trump đã làm lung lay niềm tin tại Hàn Quốc. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Lee Jae-myung kêu gọi xây dựng quân đội Hàn Quốc mạnh mẽ, tự chủ, giảm phụ thuộc vào chiếc ô hạt nhân Mỹ.
Bão số 11 tiến nhanh vào vịnh Bắc Bộ, cảnh báo nước dâng và gió giật mạnh
Bão số 11 tiến nhanh vào vịnh Bắc Bộ, cảnh báo nước dâng và gió giật mạnh
(Ngày Nay) - Nhận định về diễn biến bão số 11, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Mai Văn Khiêm cho biết, bão số 11 vẫn giữ nguyên hướng di chuyển và cường độ, tuy nhiên bão gây nước dâng đối với vùng ven biển và các đảo thuộc tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng.
AI thay đổi cục diện thị trường việc làm
AI thay đổi cục diện thị trường việc làm
(Ngày Nay) - Trong vài năm trở lại đây, trí tuệ nhân tạo (AI) không chỉ còn là công nghệ trong các phòng thí nghiệm hay công cụ hỗ trợ sáng tạo nội dung, mà đã trở thành một nhân tố làm thay đổi cấu trúc lao động toàn cầu.