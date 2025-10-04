Chủ tịch Quốc hội Cuba thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên

(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, sáng 4/10, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Cuba Esteban Lazo Hernández cùng đoàn đại biểu cấp cao Cuba đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Hưng Yên.

Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận nhiệt liệt chào mừng Đoàn công tác do Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại tỉnh, đúng dịp kỷ niệm 65 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba. Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba là một trong những mối quan hệ đặc biệt, hiếm có trên thế giới, được xây dựng trên nền tảng đoàn kết, hữu nghị thủy chung, chia sẻ trong cả những thời khắc khó khăn nhất. Tình đoàn kết thủy chung, trong sáng giữa hai dân tộc đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp, trở thành biểu tượng mẫu mực của quan hệ quốc tế. Nhân dân Việt Nam mãi ghi nhớ tình cảm, sự ủng hộ chí nghĩa chí tình mà Cuba đã dành cho Việt Nam trong những năm tháng kháng chiến gian khổ, cũng như trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Giới thiệu khái quát một số nét nổi bật về tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Khắc Thận cho biết, Hưng Yên được tổ chức, sắp xếp lại trên cơ sở hợp nhất hai tỉnh Hưng Yên và Thái Bình (cũ) từ ngày 1/7/2025. Tỉnh Hưng Yên mới hiện có quy mô diện tích trên 2.500 km2, dân số trên 3,2 triệu người. Việc hợp nhất đã tạo ra không gian phát triển lớn hơn, tăng cường kết nối hạ tầng, mở rộng dư địa để đầu tư, thu hút nguồn lực từ trong nước và quốc tế. Những năm qua, tỉnh Hưng Yên luôn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp.

Với nền nông nghiệp quy mô sản xuất lớn, giữ vị trí trọng điểm của đồng bằng sông Hồng, Hưng Yên đang tập trung thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, dịch vụ; môi trường kinh doanh được cải thiện nhanh gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ công và mức độ hài lòng của người dân. Hiện nay, Hưng Yên đã hình thành nhiều khu, cụm công nghiệp, thu hút hàng nghìn doanh nghiệp trong và ngoài nước, trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Trên địa bàn hiện có 904 dự án đầu tư nước ngoài đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Hong Kong (Trung Quốc), Hoa Kỳ..., với tổng vốn đăng ký đạt 16,2 tỷ USD.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, qua chuyến thăm, làm việc của Chủ tịch Quốc hội Cuba sẽ góp phần tăng cường hiểu biết, thắt chặt hơn nữa tình cảm đoàn kết anh em, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực giữa tỉnh Hưng Yên và các địa phương của Cuba trên các lĩnh vực như: y tế, giáo dục – đào tạo, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, văn hóa – du lịch…

Cảm ơn sự đón tiếp chu đáo, thân tình của địa phương dành cho Đoàn công tác, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández thể hiện sự ấn tượng, đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh đã đạt được thời gian qua, là một trong những địa phương có tốc độ tăng trưởng cao của Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Cuba gửi lời chúc mừng đến Đảng bộ tỉnh khi Hưng Yên vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất với những định hướng, mục tiêu phát triển quan trọng trong nhiệm kỳ 2025-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chủ tịch Quốc hội Cuba tin tưởng, với tinh thần đoàn kết cao, năng động, sáng tạo cùng với những tiềm năng, lợi thế hiện có, tỉnh Hưng Yên sẽ phát triển bền vững, toàn diện trên mọi mặt, hoàn thành các mục tiêu phát triển đã đề ra.

Trên cơ sở mối quan hệ đoàn kết đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro dày công vun đắp, Chủ tịch Quốc hội Cuba bày tỏ mong muốn mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam - Cuba sẽ tiếp tục gắn bó, bền chặt, phát triển hơn nữa; giúp các dân tộc tiếp tục phát triển thịnh vượng, vì hạnh phúc của nhân dân. Đặc biệt, sau chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm và các cuộc làm việc sau đó, hai bên đã thông qua nhiều chương trình, hành động hợp tác cụ thể trên nhiều lĩnh vực.

Thông tin tình hình hiện tại về những khó khăn của đất nước, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández trân trọng bày tỏ tình cảm sâu sắc trước sự ủng hộ của Việt Nam nói chung, nhân dân tỉnh Hưng Yên nói riêng trong phát động phong trào vận động quyên góp để ủng hộ đoàn kết giúp đỡ nhân dân Cuba. Đó là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện mối quan hệ anh em, bền chặt giữa 2 quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Cuba gửi lời chia sẻ sâu sắc tới nhân dân Việt Nam trước những hậu quả do cơn bão Bualoi (bão số 10) gây ra với nhiều thiệt hại nặng nề về người và tài sản; kỳ vọng với ý chí mạnh mẽ và tinh thần đoàn kết, sẻ chia, Việt Nam sẽ sớm khắc phục và vượt qua khó khăn do thiên tai gây ra.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác của nước Cộng hòa Cuba và tỉnh Hưng Yên đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, điều hành, quản lý nhà nước, quản trị bộ máy; phát triển nông nghiệp công nghệ cao….