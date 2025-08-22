Việt Nam nhất toàn đoàn tại Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á 2025

(Ngày Nay) - Tối 21/8, Giải vô địch Taekwondo Đông Nam Á lần thứ 17 đã chính thức khép lại sau 3 ngày tranh tài sôi nổi và hấp dẫn. Giải đấu đã khẳng định vị thế của Taekwondo trong khu vực, với nhiều màn trình diễn xuất sắc từ các vận động viên.

Đoàn thể thao Việt Nam đã có một giải đấu thành công và xuất sắc giành vị trí Nhất toàn đoàn với tổng cộng 125 huy chương, bao gồm 43 Huy chương Vàng, 36 Huy chương Bạc và 46 Huy chương Đồng. Thành tích ấn tượng này có sự đóng góp lớn của đội Việt Nam 1, với 32 Huy chương Vàng, 14 Huy chương Bạc và 9 Huy chương Đồng. Trong khi đó, Việt Nam 2 xếp thứ hai toàn đoàn với 11 Huy chương Vàng, 19 Huy chương Bạc và 23 Huy chương Đồng.

Vị trí thứ Nhì toàn đoàn thuộc về đoàn Philippines với tổng số 47 huy chương (11 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc và 25 Huy chương Đồng). Đội Philippines 1 cũng giành hạng ba toàn đoàn với 10 Huy chương Vàng, 11 Huy chương Bạc và 17 Huy chương Đồng. Malaysia đứng ở vị trí thứ ba chung cuộc với 18 huy chương, trong đó có 3 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc và 11 Huy chương Đồng.

Về thành tích cá nhân, các vận động viên Việt Nam đã thể hiện sự vượt trội ở cả nội dung Đối kháng và Quyền. Ở nội dung Đối kháng lứa tuổi dưới 17, các nữ võ sĩ Nguyễn Thị Thùy Linh (hạng 68kg), Trần Ngọc Đoan Trang (hạng 68kg+), Nguyễn Gia Như (hạng 52kg) và Võ Thị Hồng Thắm (hạng 59kg) đều xuất sắc giành Huy chương Vàng. Ở nam, Lê Phú Mỹ đã vô địch hạng 45kg lứa tuổi dưới 17. Đối với lứa tuổi trên 17, Võ Minh Mẫn giành Huy chương Vàng hạng 68kg nam, trong khi Trần Trọng Dũng vô địch quyền cá nhân nam trên 40 tuổi.

Ở nội dung Quyền, các vận động viên Việt Nam cũng áp đảo. Nguyễn Thị Lệ Kim giành Huy chương Vàng quyền cá nhân nữ dưới 40 tuổi. Cặp đôi Châu Tuyết Vân và Nguyễn Thiên Phụng đã xuất sắc giành Huy chương Vàng nội dung quyền đôi nam nữ dưới 40 tuổi. Đội tuyển quyền đồng đội nam nữ trên 17 tuổi của Việt Nam 1 cũng giành Huy chương Vàng, khẳng định vị thế của Taekwondo Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Giải đấu không chỉ là sân chơi để các vận động viên cọ xát và nâng cao trình độ, mà còn là cơ hội để các quốc gia Đông Nam Á tăng cường tình đoàn kết và hữu nghị. Giải đấu đã diễn ra thành công tốt đẹp tại thành phố biển xinh đẹp, để lại những kỷ niệm đáng nhớ cho tất cả các đoàn tham dự.