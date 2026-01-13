"Quật ngã" Saudi Arabia, U23 Việt Nam vào tứ kết với tư cách nhất bảng A

(Ngày Nay) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo bất ngờ lớn khi loại U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối của bảng A tại VCK U23 châu Á 2026. Với thắng lợi 1-0 trước U23 Saudi Arabia, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã đoạt vé đi tiếp với tư cách nhất bảng A.

Trận đấu giữa U23 Saudi Arabia và U23 Việt Nam tại bảng A VCK U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 23h30 ngày 12/1 trên sân Hoàng tử Abdullah Al Faisal, đã chứng kiến màn trình diễn đầy quả cảm của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Hiệp một diễn ra với thế trận chặt chẽ, trong đó U23 Saudi Arabia kiểm soát bóng nhiều và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Các pha dứt điểm của Abdulaziz, Musab hay Thamer liên tục thử thách hàng thủ U23 Việt Nam, thậm chí có thời điểm bóng dội cột dọc sau cú đánh đầu của Thamer. Tuy nhiên, thủ môn Trung Kiên chơi xuất sắc, liên tiếp có những pha băng ra hợp lý và đổ người chính xác để giữ sạch lưới. Phía U23 Việt Nam cũng có những tình huống phản công đáng chú ý nhưng không ghi được bàn thắng. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp hai, U23 Saudi Arabia tiếp tục gia tăng sức ép với nhiều pha phối hợp trung lộ và sút xa, song Trung Kiên vẫn là điểm tựa vững chắc. Phút 64, bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi Ngọc Mỹ chuyền bóng thông minh để Đình Bắc, người được tung vào sân từ ghế dự bị, thoát xuống. Dù ở góc rất hẹp và bị kèm chặt, nhưng chân sút của U23 Việt Nam vẫn tung cú sút chân trái quyết đoán, ghi siêu phẩm mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua, U23 Saudi Arabia dồn toàn lực tấn công, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, đặc biệt là pha đánh đầu cận thành của Alobaid và cú sút quyết đoán của Faisal, nhưng đều không thắng được hàng phòng ngự kiên cường và thủ môn Trung Kiên.

U23 Việt Nam cũng có cơ hội ghi thêm bàn thắng khi Lê Phát bứt tốc đối mặt thủ môn, song không thể ghi bàn. Chung cuộc, U23 Việt Nam bảo toàn thành quả với chiến thắng tối thiểu 1-0. Với kết quả này, U23 Việt Nam đoạt vé đi tiếp với tư cách nhất bảng A cùng 9 điểm trong tay. Với trận thua này, U23 Saudi Arabia chính thức bị loại. U23 Jordan giành tấm vé đi tiếp còn lại ở bảng A sau khi thắng 1-0 trước U23 Kyrgyzstan.