"Quật ngã" Saudi Arabia, U23 Việt Nam vào tứ kết với tư cách nhất bảng A

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo bất ngờ lớn khi loại U23 Saudi Arabia ở lượt trận cuối của bảng A tại VCK U23 châu Á 2026. Với thắng lợi 1-0 trước U23 Saudi Arabia, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã đoạt vé đi tiếp với tư cách nhất bảng A.
"Quật ngã" Saudi Arabia, U23 Việt Nam vào tứ kết với tư cách nhất bảng A

Trận đấu giữa U23 Saudi Arabia và U23 Việt Nam tại bảng A VCK U23 châu Á 2026 diễn ra lúc 23h30 ngày 12/1 trên sân Hoàng tử Abdullah Al Faisal, đã chứng kiến màn trình diễn đầy quả cảm của thầy trò HLV Kim Sang Sik trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Hiệp một diễn ra với thế trận chặt chẽ, trong đó U23 Saudi Arabia kiểm soát bóng nhiều và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm. Các pha dứt điểm của Abdulaziz, Musab hay Thamer liên tục thử thách hàng thủ U23 Việt Nam, thậm chí có thời điểm bóng dội cột dọc sau cú đánh đầu của Thamer. Tuy nhiên, thủ môn Trung Kiên chơi xuất sắc, liên tiếp có những pha băng ra hợp lý và đổ người chính xác để giữ sạch lưới. Phía U23 Việt Nam cũng có những tình huống phản công đáng chú ý nhưng không ghi được bàn thắng. Hiệp một khép lại với tỷ số 0-0.

Bước sang hiệp hai, U23 Saudi Arabia tiếp tục gia tăng sức ép với nhiều pha phối hợp trung lộ và sút xa, song Trung Kiên vẫn là điểm tựa vững chắc. Phút 64, bước ngoặt của trận đấu xảy ra khi Ngọc Mỹ chuyền bóng thông minh để Đình Bắc, người được tung vào sân từ ghế dự bị, thoát xuống. Dù ở góc rất hẹp và bị kèm chặt, nhưng chân sút của U23 Việt Nam vẫn tung cú sút chân trái quyết đoán, ghi siêu phẩm mở tỷ số 1-0.

Sau bàn thua, U23 Saudi Arabia dồn toàn lực tấn công, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm, đặc biệt là pha đánh đầu cận thành của Alobaid và cú sút quyết đoán của Faisal, nhưng đều không thắng được hàng phòng ngự kiên cường và thủ môn Trung Kiên.

U23 Việt Nam cũng có cơ hội ghi thêm bàn thắng khi Lê Phát bứt tốc đối mặt thủ môn, song không thể ghi bàn. Chung cuộc, U23 Việt Nam bảo toàn thành quả với chiến thắng tối thiểu 1-0. Với kết quả này, U23 Việt Nam đoạt vé đi tiếp với tư cách nhất bảng A cùng 9 điểm trong tay. Với trận thua này, U23 Saudi Arabia chính thức bị loại. U23 Jordan giành tấm vé đi tiếp còn lại ở bảng A sau khi thắng 1-0 trước U23 Kyrgyzstan.

PV
VCK U23 châu Á 2026 Việt Nam bóng đá

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có dữ liệu mới có Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Có dữ liệu mới có Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số
(Ngày Nay) - Chiều 12/1, kết luận Phiên họp thứ Nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Chỉ đạo yêu cầu thời gian tới phải thực hiện 5 đột phá chiến lược về dữ liệu số, với phương châm: Quyết liệt trong hành động, kết quả là thước đo, đồng bộ trong triển khai, dữ liệu là tài sản, hạ tầng dữ liệu là nền tảng, kinh tế dữ liệu là mũi nhọn, an ninh dữ liệu là trọng yếu và người dân, doanh nghiệp là trung tâm.
Triển lãm “Sắc màu hữu nghị” kết nối Việt Nam - Hàn Quốc
Triển lãm “Sắc màu hữu nghị” kết nối Việt Nam - Hàn Quốc
(Ngày Nay) - Chiều 12/1, tại Nhà triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội), triển lãm “Sắc màu hữu nghị” chính thức khai mạc, giới thiệu tới công chúng 69 tác phẩm của các họa sĩ Việt Nam và Hàn Quốc. Sự kiện do Trung tâm UNESCO Mỹ thuật Hà Nội phối hợp với Hiệp hội trao đổi nghệ thuật quốc tế Hàn Quốc tổ chức.
Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành. Ảnh: TTXVN phát
Lần đầu tiên phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành​
(Ngày Nay) - Ngày 12/1, thông tin từ Bệnh viện Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, các bác sĩ của đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi 3D thay van động mạch chủ kết hợp bắc cầu mạch vành. Đây là bệnh nhân đầu tiên được thực hiện 2 kỹ thuật phẫu thuật tim cùng lúc bằng hệ thống nội soi 3D.
WHO tự hào là đối tác của Chính phủ Việt Nam
WHO tự hào là đối tác của Chính phủ Việt Nam
(Ngày Nay) - Trong báo cáo đăng tải trên trang chủ, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây nhận định rằng, trong khuôn khổ chương trình cải cách rộng lớn trong năm 2025, Chính phủ Việt Nam đã đưa ra cam kết mạnh mẽ cho những thay đổi trong lĩnh vực y tế và đề ra những tham vọng táo bạo cho ngành y tế.
Thủ tướng Phạm Minh Chính với học sinh Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc, Thái Nguyên. Ảnh: Dương Giang/TTXVN.
Thủ tướng: Xây dựng trường học khu vực miền núi, đồng bào dân tộc để gieo chữ, giữ nước
(Ngày Nay) - Ngày 11/1, tại tỉnh Thái Nguyên, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Lễ khởi công dự án đầu tư cơ sở vật chất cho Trường phổ thông vùng cao Việt Bắc và các trường dự bị đại học thuộc Bộ Dân tộc và Tôn giáo – những công trình chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV.
VREF 2026: “Định hình chuẩn mực để thị trường BĐS phát triển bền vững”
VREF 2026: “Định hình chuẩn mực để thị trường BĐS phát triển bền vững”
(Ngày Nay) -Tại Diễn đàn Thị trường Bất động sản Việt Nam 2026 - VREF 2026 với chủ đề: “Định hình chuẩn mực để thị trường BĐS phát triển bền vững”, VARS khẳng định: thị trường BĐS Việt Nam đã khép lại năm 2025 với nhiều tín hiệu tích cực, thể hiện qua sự cải thiện rõ nét cả về nguồn cung lẫn thanh khoản.