Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình: Góc nhìn từ truyền thông và giới quan sát quốc tế

(Ngày Nay) - Nhiều bài viết và báo cáo của các hãng truyền thông, diễn đàn quốc tế cho rằng Việt Nam đang bước sang thời kỳ mới, với tầm nhìn và cải cách mang tính cấu trúc, tạo nền móng cho tăng trưởng bền vững.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, nền kinh tế Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển mới, với nhiều triển vọng đột phá, ngày càng khẳng định rõ vị thế là một "ngôi sao đang lên" tại khu vực và thế giới.

Nhiều bài viết và báo cáo gần đây của các hãng truyền thông, diễn đàn kinh tế quốc tế cho rằng Việt Nam đang bước sang thời kỳ mới, với tầm nhìn dài hạn và những cải cách mang tính cấu trúc, tạo nền móng cho tăng trưởng bền vững trong trung và dài hạn.

Theo đánh giá của tờ The Economist và Business Times, Việt Nam là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất châu Á trong năm 2025.

Các bài phân tích kết quả tăng trưởng kinh tế 8,02% phản ánh sức chống chịu đáng kể của nền kinh tế Việt Nam, trong bối cảnh thương mại toàn cầu chậm lại và căng thẳng địa chính trị gia tăng.

Một điểm nhấn được truyền thông quốc tế đặc biệt chú ý là diễn biến tích cực của thị trường tài chính. Theo The Economist, thị trường chứng khoán Việt Nam tăng khoảng 37% tính theo giá trị đồng USD trong năm 2025, cho thấy niềm tin gia tăng của nhà đầu tư nước ngoài.

Việc tổ chức xếp hạng FTSE Russell, vào tháng 10/2025, nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp dự báo sẽ mở ra dòng vốn mới từ các quỹ đầu tư quốc tế, qua đó nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ tài chính toàn cầu.

Theo báo Bangkok Post, Việt Nam tiếp tục là điểm đến nổi bật của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) nhờ môi trường chính trị ổn định, lực lượng lao động trẻ và mạng lưới hội nhập thương mại sâu rộng.

Tờ báo này dẫn số liệu cho thấy năm 2024, Việt Nam thu hút khoảng 38 tỷ USD vốn FDI, mức cao trong khu vực. Sang năm 2025, dòng vốn FDI chảy vào Việt Nam tiếp tục vượt năm trước đó, ước đạt 38,42 tỷ USD (theo số liệu tổng hợp của Cục Thống kê, tính đến hết tháng 12/2025).

Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện ước đạt 27,62 tỷ USD - mức cao nhất trong 5 năm, phản ánh sức bật của khu vực sản xuất-xuất khẩu và vai trò ngày càng rõ nét của FDI đối với tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế.

Các nhà quan sát nước ngoài cũng nhấn mạnh lợi thế từ việc Việt Nam đang thực thi 17 Hiệp định thương mại tự do (FTA), tạo điều kiện tiếp cận thị trường rộng lớn cho doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Theo Bangkok Post, đây là yếu tố giúp Việt Nam nổi bật trong bối cảnh các chuỗi cung ứng toàn cầu đang tái cấu trúc và các tập đoàn đa quốc gia tìm kiếm điểm đến sản xuất ổn định, có khả năng kết nối thị trường toàn cầu.

Trang mạng Diễn đàn Đông Á nhận định kết quả tăng trưởng của Việt Nam gắn liền với các quyết sách cải cách được triển khai nhất quán dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của Chính phủ.

Bài viết đăng tải trên trang mạng của diễn đàn này gần đây đặc biệt đề cập tới loạt nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị trong giai đoạn 2024-2025, trong đó có Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24/1/2025 của Bộ Chính trị về "Hội nhập quốc tế trong tình hình mới"; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4/5/2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Diễn đàn Đông Á đánh giá, việc xác định khu vực tư nhân là một động lực quan trọng của nền kinh tế đã tạo ra tín hiệu tích cực đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư quốc tế.

Song song với đó, cải cách hành chính và tinh gọn bộ máy được truyền thông nước ngoài nhìn nhận là một bước đi nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, cải thiện môi trường kinh doanh và giảm chi phí cho doanh nghiệp.

Business Times cho rằng Việt Nam đang bước vào giai đoạn đầu tư hạ tầng mạnh mẽ, coi đây là “đòn bẩy” cho tăng trưởng dài hạn. Việc đẩy nhanh các dự án trọng điểm như hệ thống cao tốc Bắc-Nam, sân bay quốc tế Long Thành và các trung tâm logistics lớn được xem là yếu tố giúp cải thiện khả năng kết nối và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, nhiều bài viết quốc tế ghi nhận xu hướng Việt Nam chuyển dịch từ mô hình sản xuất chi phí thấp sang thu hút đầu tư vào bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu và năng lượng tái tạo.

Theo nhận định được Business Times dẫn lại từ giới đầu tư, Việt Nam ngày càng chú trọng phân biệt giữa các dự án khai thác lợi thế chi phí ngắn hạn và những dự án mang tính xây dựng năng lực dài hạn cho nền kinh tế.

Diễn đàn Đông Á nhấn mạnh chiến lược mở rộng quan hệ đối tác với nhiều quốc gia và duy trì chính sách đối ngoại cân bằng đã góp phần tạo dựng môi trường hòa bình cho Việt Nam, ổn định - yếu tố được xem là nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế.

Diễn đàn này kết luận, trong bối cảnh thế giới đối mặt với nhiều bất định, Việt Nam đang nổi lên như một nền kinh tế có định hướng rõ ràng, được hậu thuẫn bởi các cải cách thể chế và chính sách phát triển nhất quán.

Những đánh giá tích cực từ truyền thông và giới quan sát quốc tế cho thấy Việt Nam đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới, trong đó có nhiều cơ hội để Việt Nam nâng cao vị thế trong khu vực và trên trường quốc tế.