Tạo sự đồng thuận trong thực thi chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo

(Ngày Nay) - Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần chủ động đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chuyển từ "hỗ trợ" sang "đầu tư phát triển."

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Bộ Dân tộc và Tôn giáo tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc, tôn giáo năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Chủ trì Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung cùng các Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Thành Long biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được năm 2025 của Bộ Dân tộc và Tôn giáo, của ngành dân tộc và tôn giáo, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong triển khai công tác dân tộc, tôn giáo, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của cả nước.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Dân tộc và Tôn giáo tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm, trong đó có việc quán triệt, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo...; tập trung xây dựng, hoàn thiện dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo (sửa đổi) để trình Quốc hội theo kế hoạch; cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, phân công cụ thể.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần xây dựng và hoàn thiện chính sách đối với học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số; nghiên cứu xây dựng Đề án tạo việc làm, phát triển dịch vụ, kết nối lao động bền vững trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2026-2031; kịp thời tháo gỡ ngay những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo từ cơ sở.

Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần chủ động đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chuyển từ "hỗ trợ" sang "đầu tư phát triển," khơi dậy ý chí tự lực, tự cường của đồng bào; triển khai hiệu quả các nội dung được giao chủ trì của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2035, đảm bảo nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, không thất thoát, lãng phí.

Bộ Dân tộc và Tôn giáo cần đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu trong thực thi công việc; chủ động cung cấp thông tin chính thức, đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về các giải pháp chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước để nhân dân hiểu và chia sẻ, tạo sự đồng thuận trong thực thi chính sách, pháp luật về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.

Năm 2025 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng khi Bộ Dân tộc và Tôn giáo chính thức được thành lập vào ngày 1/3/2025. Sau khi thành lập, Bộ đã thực hiện sắp xếp tinh gọn nội bộ từ 17 đơn vị xuống còn 12 đơn vị (giảm 29,4%). Ở cấp địa phương, tính đến cuối năm 2025, đã có 28 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập Sở Dân tộc và Tôn giáo chuyên biệt; 06 địa phương còn lại giao chức năng này cho Sở Nội vụ.

Tăng trưởng kinh tế vùng dân tộc thiểu số có sự bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng ước đạt 8%, mức cao nhất trong 10 năm qua. Tỷ lệ nghèo cả nước giảm sâu từ 58% (năm 1993) xuống còn 1% vào năm 2025, riêng vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn khoảng 11%.

Nguồn lực từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 1 (2021-2025) đã giúp hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 42.567 hộ, cấp đất ở cho 10.549 hộ, hỗ trợ đất sản xuất cho 13.387 hộ và giải quyết chuyển đổi nghề nghiệp cho gần 55.000 hộ; 6.018 công trình giao thông nông thôn được đầu tư, với hơn 8.673 km đường được nhựa hóa hoặc bêtông hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho giao thương và phát triển sinh kế. Đặc biệt, phong trào "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát" trên phạm vi toàn quốc đã "về đích" sớm, qua đó xóa 334.234 căn nhà tạm, nhà dột nát (xây mới 255.310 căn, sửa chữa 78.924 căn) cho người dân...

Theo Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung, năm 2026 Bộ Dân tộc và Tôn giáo đề ra 12 nhiệm vụ nhằm quán triệt sâu sắc và triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ có liên quan đến công tác dân tộc, tôn giáo.

Trong đó tập trung xây dựng, ban hành Chương trình hành động về công tác dân tộc, Chương trình hành động về công tác tôn giáo thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tham mưu đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác tôn giáo trong tình hình mới; tham mưu sửa đổi, bổ sung Chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tiễn; tham mưu, thực hiện rà soát và sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống cơ quan công tác dân tộc, tôn giáo đồng bộ, thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả từ Trung ương đến địa phương.