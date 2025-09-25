Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh về nền kinh tế bền vững, bao trùm có sức chống chịu

Ngày 24/9, trong khuôn khổ các hoạt động của Đoàn Việt Nam tham dự Phiên Thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80 tại New York và kết hợp hoạt động song phương tại Mỹ, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn đã tham dự và phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ nhất về nền kinh tế toàn cầu bền vững, bao trùm và có sức chống chịu: Thực hiện các cam kết về tài chính cho các Mục tiêu phát triển bền vững.

Theo phóng viên TTXVN tại New York, được tổ chức theo sáng kiến của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhằm triển khai thực hiện Hiệp ước vì tương lai được các thành viên Liên hợp quốc thông qua tháng 9/2024, Hội nghị có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng vững chắc thực hiện các cam kết tài chính cho phát triển, huy động và phân bổ hiệu quả các nguồn lực và định hình lại các khuôn khổ chính sách, quản trị toàn cầu.

Hội nghị thu hút sự tham dự ở cấp cao của các nước thành viên Liên hợp quốc, trong đó có 8 Tổng thống, 3 Phó Tổng thống, 5 Thủ tướng, 3 Phó Thủ tướng, hơn 60 Bộ trưởng và Người đứng đầu các tổ chức quốc tế như Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres, Chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới...

Phát biểu tại Phiên khai mạc Hội nghị, Tổng Thư ký Liên hợp quốc nhấn mạnh nhu cầu về một hệ thống tài chính đa phương toàn diện, nhằm xử lý tình trạng thiếu hụt nguồn vốn và khủng hoảng nợ ở các nước đang phát triển; khẳng định Hội nghị thượng đỉnh lần này hướng tới tăng cường hợp tác, gắn kết và tính toàn diện trong tài chính toàn cầu, tập trung vào huy động thêm nguồn lực cho phát triển bền vững với các giải pháp then chốt bao gồm: củng cố năng lực nghiên cứu trong nước, tăng gấp ba sức cho vay của các ngân hàng phát triển đa phương, huy động tài chính tư nhân và thúc đẩy hợp tác thuế quốc tế.

Chủ tịch Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc (ECOSOC) nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường liên kết giữa Liên hợp quốc và các định chế tài chính quốc tế, nâng cao tiếng nói của các nước đang phát triển trong quá trình ra quyết định, và thúc đẩy cải cách toàn diện, công bằng.

Phát biểu của các quốc gia, các tổ chức quốc tế cũng nêu bật những thách thức nghiêm trọng do xung đột, biến đổi khí hậu và khủng hoảng nợ, trong khi khoảng trống tài chính 4.000 tỷ USD mỗi năm đang cản trở việc thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG); nhấn mạnh yêu cầu tập trung huy động nguồn lực, đặc biệt cho các nước thu nhập thấp, đồng thời khẳng định vai trò quan trọng của hạ tầng và giáo dục để tạo việc làm cho thanh niên, cùng nhu cầu cải thiện chính sách và khung pháp lý minh bạch trong triển khai thực hiện.

Để đạt được mục tiêu tài chính cho phát triển, các nước kêu gọi cải cách các thể chế tài chính quốc tế, tăng cường vai trò khu vực tư nhân, nâng cao năng lực cho các ngân hàng phát triển đa phương và cải thiện quy trình giảm nợ.

Liên minh châu Âu (EU) cam kết huy động 300 tỷ euro đến năm 2027 thông qua Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu để hỗ trợ kết nối kinh tế, số và xanh trên phạm vi toàn cầu.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhấn mạnh vai trò của chính sách vĩ mô hợp lý, thể chế mạnh và khu vực tư nhân năng động, đồng thời khuyến nghị củng cố ngân sách, tăng thu và cải cách cơ cấu để thúc đẩy đầu tư tư nhân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn phát biểu hoan nghênh sáng kiến tổ chức Hội nghị, nhấn mạnh đây là thời khắc mang tính bước ngoặt để các quốc gia biến các cam kết thành hành động, thúc đẩy nguồn lực cho phát triển bền vững, giải quyết cuộc khủng hoảng nợ, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ vai trò của các nước phương Nam trong cấu trúc tài chính quốc tế.

Chia sẻ về hành trình 40 năm Đổi mới, từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh trở thành một nước đang phát triển có thu nhập trung bình với một nền kinh tế phát triển toàn diện, bao trùm và bền vững, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh những thành tựu ngày hôm nay của Việt Nam là minh chứng cho sức sống kiên cường, nỗ lực bền bỉ của nhân dân Việt Nam cũng như sự hỗ trợ quý báu từ cộng đồng quốc tế.

Việt Nam đã thu hút và sử dụng hiệu quả nguồn hỗ trợ tài chính quốc tế, đặc biệt là ODA và các khoản vay ưu đãi, cho công cuộc xoá đói giảm nghèo, phát triển hạ tầng, giáo dục và y tế, cải thiện cuộc sống của người dân.

Từ kinh nghiệm và nỗ lực của Chính phủ Việt Nam trong việc hoàn thiện khung khổ pháp lý, thúc đẩy cải cách và tháo gỡ những điểm nghẽn để tiếp tục thu hút nguồn vốn ODA chất lượng, đáp ứng nhu cầu tài chính hiện nay để hoàn thành các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực và thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững, Phó Thủ tướng đã chia sẻ 3 đề xuất cụ thể: Thứ nhất, con người là trung tâm, là động lực của mọi chính sách và chiến lược phát triển để không ai bị bỏ lại phía sau; Thứ hai, tài chính cho phát triển cần được ưu tiên cho các động lực tăng trưởng mới như khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số nhằm không để khoảng cách công nghệ trở thành rào cản mới đối với phát triển bền vững; Thứ ba, kêu gọi cách tiếp cận toàn diện ở cấp khu vực và toàn cầu, tăng tốc cải cách quản trị tài chính toàn cầu theo hướng minh bạch, công bằng và bao trùm hơn, khuyến khích sự tham gia tích cực của các thể chế khu vực, đặc biệt là những thể chế do các nước phương Nam dẫn dắt.