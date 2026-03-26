Vinh danh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025

Tới dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các gương mặt trẻ Việt Nam được tuyên dương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị mong các bạn sẽ tiếp tục giữ vững ngọn lửa đam mê, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện đạo đức, bản lĩnh chính trị, hoàn thiện bản thân, không thỏa mãn với những gì đã đạt được mà luôn hướng tới những mục tiêu cao hơn, khát vọng lớn hơn. Hãy thực sự là những hạt nhân lan tỏa tinh thần tích cực, truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ, tiên phong trong học tập, nghiên cứu, lao động, đổi mới sáng tạo, làm chủ khoa học công nghệ, dám nghĩ dám làm, dám đổi mới, dám dấn thân cống hiến vì lợi ích quốc gia, dân tộc, sống có trách nhiệm với cộng đồng và đất nước. Hình thành một lớp thanh niên Việt Nam hôm nay bản lĩnh tự cường, tiên phong sáng tạo, khát vọng cống hiến, làm chủ tương lai như kỳ vọng của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết "Thanh niên với tương lai đất nước" nhân Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, tạo nhiều phong trào thiết thực, môi trường thuận lợi để thanh thiếu niên rèn luyện, phát huy năng lực, cống hiến và trưởng thành; chủ động hơn nữa trong phát hiện, bồi dưỡng và đồng hành cùng tài năng trẻ. Các cấp, ngành và toàn xã hội cần quan tâm đầu tư nhiều hơn nữa, tạo điều kiện để thế hệ trẻ được học tập tốt hơn, sáng tạo mạnh mẽ hơn, khởi nghiệp thuận lợi hơn và cống hiến hiệu quả hơn. Đây không chỉ là tình cảm, là trách nhiệm của chúng ta đối với thế hệ trẻ mà còn là sự đầu tư cho tương lai của đất nước.

Đánh giá về giải thưởng năm nay, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy cho biết, giải thưởng năm nay tập trung ưu tiên cho những tiêu chí gắn liền với tinh thần của Nghị quyết đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, cũng như một số những chủ trương lớn mà Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII sắp tới sẽ triển khai. Đó là các lĩnh vực đột phá chiến lược, tôn vinh các bạn trẻ dám dấn thân và đạt những thành tựu trong trí tuệ nhân tạo, công nghệ bán dẫn, vật liệu xanh, chuyển đổi số, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo vươn tầm khu vực và thế giới.

Chia sẻ tại chương trình, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu Phạm Chí Nhu (CEO Coolmate) cho biết, tinh thần dấn thân là điểm nổi bật của người trẻ Việt Nam khi bước ra thế giới. Anh cho rằng chính sự sẵn sàng đối mặt với khó khăn, không ngại thử thách đã giúp người trẻ thích nghi và phát triển trong môi trường cạnh tranh toàn cầu. Doanh nghiệp vì thế cần đóng vai trò trao cơ hội, tạo điều kiện và trang bị năng lực để đội ngũ này có thể triển khai các dự án thành công, không chỉ trong nước mà còn vươn ra thị trường quốc tế.

Trong khi đó Đại úy Trần Quốc Khánh (Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ) cho rằng động lực lớn nhất giúp anh vượt qua mọi bão táp thử thách chính là “Lời thề danh dự” của người chiến sĩ Công an nhân dân. Lời thề ấy luôn rực cháy trong tim, thôi thúc anh cống hiến hết mình để đưa sự thật ra ánh sáng, bảo vệ bình yên cho nhân dân và giữ vững an ninh kinh tế của Tổ quốc.

Các gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu được vinh danh trong các lĩnh vực: Học tập, nghiên cứu khoa học,văn hóa - nghệ thuật, kinh doanh - khởi nghiệp, quốc phòng, an ninh trật tự, thể dục thể thao, lao động sản xuất, hoạt động xã hội. Tiêu biểu có Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn (Đại học Công nghệ Hoàng gia KTH, Thụy Điển) với nhiều công bố quốc tế, thuộc Top 2% nhà khoa học có ảnh hưởng nhất thế giới; Tiến sĩ Đặng Thị Lệ Hằng (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) sở hữu nhiều công bố và sáng chế trong lĩnh vực vật liệu y sinh; anh Nguyễn Chí Đông, Phó Trưởng phòng Giải pháp Quản trị dữ liệu, Viettel.

Ở lĩnh vực học thuật, anh Lê Kiến Thành (Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội) giành Huy chương Vàng Olympic Tin học quốc tế, Huy chương Bạc APIO.

Trong lĩnh vực khởi nghiệp, doanh nhân Phạm Chí Nhu đưa doanh nghiệp tăng trưởng nhanh, đạt doanh thu gần 1.000 tỷ đồng năm 2025. Ở lĩnh vực quốc phòng - an ninh có Đại úy Đoàn Văn Chí (Đoàn trưởng Đoàn an ninh 1, Cục Bảo vệ an ninh Quân đội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) và Đại úy Trần Quốc Khánh. Ở lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật, ca sĩ Nguyễn Thị Hòa (Hòa Minzy) ghi dấu ấn trong lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống và hoạt động cộng đồng. Ngoài ra còn có anh Mùa A Thi, trưởng bản trẻ tuổi ở Điện Biên nổi bật với hành động cứu dân khỏi lũ quét; cầu thủ bóng đá Nguyễn Đình Bắc.

Chín Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2025 là: Trần Minh Hoàng (sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Lương Thái Duy (học sinh Trường Phổ thông trung học Chuyên Hà Nội -Amsterdam, Hà Nội), Tiến sĩ Nguyễn Phạm Nhất Thiên Minh (giảng viên ngành Khoa học robot, Đại học Queensland, Australia), Lê Thị Hồng (Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn In Nhật Hàn), Thiếu tá Nguyễn Văn Thành (Phó Đồn trưởng Đồn Biên phòng Trà Cổ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh), Đại úy Nguyễn Hữu Dũng (công tác tại Tổ Phòng chống tội phạm, Công an phường Cầu Giấy, Hà Nội), tay chèo Nguyễn Thị Hương (thuộc Đội tuyển Canoeing quốc gia Việt Nam) và hai ca sĩ Phương Mỹ Chi, Nguyễn Đức Phúc.

Lễ trao Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2025 tôn vinh những tấm gương xuất sắc, lan tỏa những giá trị tích cực, truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến trong thế hệ trẻ Việt Nam. Giải thưởng có ý nghĩa quan trọng trong việc xây dựng hình ảnh thế hệ trẻ bản lĩnh, trí tuệ và tiên phong vì sự phát triển của đất nước. Giải thưởng được trao hàng năm vào dịp kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3).

Mỗi cá nhân được vinh danh đều mang đến một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ; đại diện cho sự chuyển mình của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại hội nhập và đổi mới. Họ không chỉ vượt qua giới hạn của bản thân để sáng tạo và cống hiến cho cộng đồng, đất nước mà còn đảm trách ở những vị trí quản lý, trao truyền tri thức - công nghệ và kinh nghiệm đến những lớp trẻ kế cận; khởi nghiệp phát triển thương hiệu Việt Nam ra thị trường thế giới.