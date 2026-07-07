Chọn Tạp chí điện tử Ngày Nay làm nguồn ưu tiên trên Google Search

  • Bước 1: Bấm vào nút ‘Thêm Ngày Nay trên Google’, hoặc truy cập đường dẫn
    https://www.google.com/preferences/source?q=ngaynay.vn
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải Tạp chí điện tử Ngày Nay để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh Tạp chí điện tử Ngày Nay là đã hoàn thành.

Vinmec Hạ Long giải cứu cụ bà 88 tuổi bị khối u giáp khổng lồ chèn ép đường thở suốt 18 năm

In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Mang khối u tuyến giáp khổng lồ suốt gần hai thập kỷ , cụ bà Nguyễn Thị Cạnh (88 tuổi, Quảng Ninh) từng bị nhiều bệnh viện từ chối phẫu thuật do rủi ro quá lớn. May mắn là sau một c uộc gặp tình cờ tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long , nữ bệnh nhân cao tuổi đã được l oại bỏ khối u khổng lồ , tái thông đường thở thành công.
Khối u tuyến giáp khổng lồ gây khó khăn trong hít thở và sinh hoạt hàng ngày cho bệnh nhân.
Khối u tuyến giáp khổng lồ gây khó khăn trong hít thở và sinh hoạt hàng ngày cho bệnh nhân.

Nhiều lần bị từ chối phẫu thuật vì rủi ro "tử vong trên bàn mổ"

Khối u ở vùng cổ của bà Cạnh âm thầm xuất hiện từ cách đây khoảng 18 năm. Những năm đầu, u còn nhỏ, không gây nhiều khó chịu nên cụ tự theo dõi tại nhà.

Tuy nhiên, theo thời gian, khối u phát triển không ngừng, đến khi vượt quá 10 cm, nó không chỉ làm biến dạng toàn bộ vùng cổ trước mà còn chèn ép mạch máu lớn, đẩy lệch khí quản. U lớn khiến việc hít thở, nuốt thức ăn và sinh hoạt hàng ngày của cụ ngày càng trở nên khó khăn.

Hơn 10 năm ròng rã, cụ cùng người thân đã gõ cửa nhiều bệnh viện tuyến trên tại Hà Nội với hy vọng được phẫu thuật để cải thiện chất lượng cuộc sống. Thế nhưng, tất cả đều khép lại bằng những cái lắc đầu ái ngại với cùng một lý do: tuổi bệnh nhân đã quá cao, khối u lớn và nằm sát các cấu trúc giải phẫu trọng yếu vùng cổ, khiến nguy cơ tử vong trên bàn mổ là cực kỳ lớn. Sau nhiều lần bị từ chối, cụ dần nghĩ mình sẽ phải mang theo khối u ấy đến hết cuộc đời.

Bước ngoặt đến trong một lần cụ đến Bệnh viện Vinmec Hạ Long để thăm cháu đang điều trị tại đây. Tình cờ nhìn thấy khối u bất thường vùng cổ của bà, TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng, Giám đốc Trung tâm Tiêu hóa, đã chủ động đến hỏi thăm.

Vinmec Hạ Long giải cứu cụ bà 88 tuổi bị khối u giáp khổng lồ chèn ép đường thở suốt 18 năm ảnh 1

Ê-kíp bác sĩ Vinmec Hạ Long thực hiện ca phẫu thuật loại bỏ khối u tuyến giáp khổng lồ cho bệnh nhân.

Qua thăm khám ban đầu, nhận thấy đây là trường hợp đặc biệt phức tạp, bác sĩ Hùng cùng ê-kíp nhanh chóng tổ chức hội chẩn đa chuyên khoa nhằm đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe và khả năng can thiệp. Thách thức không chỉ nằm ở việc cắt bỏ khối u khổng lồ tồn tại gần hai thập kỷ, mà còn phải kiểm soát chặt chẽ mọi nguy cơ trong suốt quá trình gây mê, phẫu thuật và hồi sức sau mổ cho một bệnh nhân gần 90 tuổi.

Sau khi phân tích kỹ lưỡng lợi ích và nguy cơ, ê-kíp thống nhất thực hiện ca mổ với mục tiêu cao nhất: bảo đảm an toàn và mang lại cơ hội điều trị dứt điểm cho người bệnh.

60 phút căng thẳng bóc tách khối u sát mạch máu lớn cho bệnh nhân cao tuổi

Theo ThS.BS Phạm Hòa Hưng, Trưởng khoa Gây mê Giảm đau, thử thách lớn nhất bắt đầu ngay từ công đoạn gây mê.

Khối u phát triển lớn, chèn ép và làm lệch khí quản, đồng thời thõng sâu xuống trung thất khiến việc đặt nội khí quản trở nên đặc biệt phức tạp. Ở tuổi 88, khả năng đáp ứng của các cơ quan đối với gây mê cũng giảm đáng kể, làm tăng nguy cơ xảy ra biến chứng.

Sau khi kiểm soát đường thở thành công, ca phẫu thuật chính thức được tiến hành dưới sự phụ trách của TTƯT.BSCKII Phạm Việt Hùng. Trong hơn 60 phút, ê-kíp phải bóc tách khối u nằm sát các động - tĩnh mạch cảnh và hệ thống dây thần kinh thanh quản. Đây đều là những cấu trúc quan trọng, chỉ cần một tổn thương nhỏ cũng có thể gây biến chứng nặng nề cho người bệnh.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa cùng kỹ thuật phẫu thuật chính xác, toàn bộ khối u đã được bóc tách thành công, gần như không gây chảy máu và vẫn bảo tồn được các mạch máu, dây thần kinh quan trọng.

Chỉ sau một ngày phẫu thuật, bà Nguyễn Thị Cạnh đã có thể ăn uống, vận động nhẹ nhàng và gần như không còn cảm giác đau nhiều.

Vinmec Hạ Long giải cứu cụ bà 88 tuổi bị khối u giáp khổng lồ chèn ép đường thở suốt 18 năm ảnh 2

Bệnh nhân phục hồi trong niềm hạnh phúc của ê-kíp bác sĩ và gia đình.

Bác sĩ Hùng nhấn mạnh, tuổi cao không đồng nghĩa với việc mất hoàn toàn cơ hội phẫu thuật. Với những trường hợp bệnh lý phức tạp, điều quan trọng là phải đánh giá đầy đủ nguy cơ, chuẩn bị kỹ lưỡng phương án gây mê hồi sức và có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều chuyên khoa để lựa chọn giải pháp phù hợp nhất cho từng người bệnh.

Ngày rời bệnh viện, bà Cạnh không giấu được xúc động: "Suốt hơn 10 năm tìm kiếm cơ hội điều trị nhưng đều không thành, cho đến khi gặp được bác sĩ Hùng tại bệnh viện Vinmec Hạ Long. Với tôi, đó là một cái duyên, một may mắn lớn - như vớ được vàng."

Trường hợp của cụ bà 88 tuổi được giải cứu đường thở không chỉ là hành trình cá nhân thoát khỏi gánh nặng mang theo suốt gần hai thập kỷ. Đó còn là minh chứng cho thấy nhiều ca bệnh ngoại khoa phức tạp, vốn trước đây người dân phải vượt hàng trăm kilomet lên tuyến trung ương chữa trị, nay đã có thể được giải quyết ngay tại địa phương. Hơn thế, đây còn là câu chuyện đẹp về tấm lòng nhân ái của những người thầy thuốc chân chính, luôn mong muốn mang lại cuộc sống khỏe mạnh hơn, tốt đẹp hơn cho người bệnh.

Vinmec Hạ Long u giáp khổng lồ sức khoẻ

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất
Thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất
(Ngày Nay) - Ngày 7/7, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đang phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài nước tiếp tục thu thập thông tin, xác minh các địa điểm chôn cất liệt sĩ hy sinh trong trận đánh sân bay Tân Sơn Nhất vào đêm 30 rạng sáng 31/1/1968 (Mùng 1, mùng 2 Tết Mậu Thân).
Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất
Hàn Quốc phóng thành công vệ tinh quan sát Trái Đất
(Ngày Nay) - Theo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc (KASA) ngày 7/7, nước này đã thành công đưa vệ tinh quan sát Trái Đất thế hệ mới số 4 lên quỹ đạo, nhằm mục đích tăng cường năng lực thu thập dữ liệu phục vụ nông nghiệp, lâm nghiệp, quản lý tài nguyên, giám sát môi trường và ứng phó thiên tai.
Nhiều thành phố Đông Nam Á đối mặt với rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới
Nhiều thành phố Đông Nam Á đối mặt với rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới
(Ngày Nay) - Nhiều thành phố Đông Nam Á - trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh của Việt Nam, Bangkok và Samut Prakan của Thái Lan - đang đối mặt với một số rủi ro nắng nóng cao nhất thế giới trong bối cảnh lo ngại về hiện tượng khí hậu El Nino ngày càng gia tăng. Cảnh báo trên được đưa ra trong một báo cáo nghiên cứu của Đại học Oxford (Anh), trong đó cho biết thêm rằng các nhà khoa học trên toàn thế giới cũng đang theo dõi sát sao khả năng hiện tượng El Nino năm 2026 mạnh lên thành siêu El Nino.
Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ đăng ký hộ tịch đối với mọi người dân
Mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ đăng ký hộ tịch đối với mọi người dân
(Ngày Nay) - Chiều 6/7, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thi hành Luật Hộ tịch và Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2026 – 2030, với hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 33 điểm cầu trên cả nước. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Ngọc chủ trì Hội nghị.
Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em
Mason Nguyễn cùng người hâm mộ quyên góp gần 480 triệu xây thư viện, mở thêm nhiều không gian sáng tạo cho trẻ em
(Ngày Nay) - Tại fanmeeting "BÁCK TOGETHER" tối 5/7 tại Hà Nội, nghệ sĩ Mason Nguyễn và Def Jam Việt Nam đã công bố kết quả hợp tác với dự án Thư viện Ước mơ của doanh nhân, chuyên gia Nguyễn Phi Vân nhằm xây dựng các thư viện dành cho trẻ em ở những địa phương còn nhiều khó khăn. Đây là hoạt động cộng đồng được khởi động từ nguồn đóng góp của người hâm mộ, thay cho hình thức tặng quà trực tiếp cho nghệ sĩ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị
Tạo bứt phá mạnh mẽ trong tăng trưởng kinh tế Thủ đô
(Ngày Nay) - Cả hệ thống chính trị vào cuộc, thực hiện nhanh hơn nữa các công việc để thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng 11% trong năm 2026 - Đây là chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Hội nghị do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức vào ngày 3/7 vừa qua.
Hội đồng Chấp hành UNESCO thông qua quyết định mang tính lịch sử, củng cố vai trò của Phong trào toàn cầu các Câu lạc bộ và Hiệp hội UNESCO
Hội đồng Chấp hành UNESCO thông qua quyết định mang tính lịch sử, củng cố vai trò của Phong trào toàn cầu các Câu lạc bộ và Hiệp hội UNESCO
(Ngày Nay) - Hội đồng Chấp hành UNESCO vừa thông qua quyết định mang tính lịch sử nhằm tăng cường vai trò của mạng lưới các Hiệp hội và Câu lạc bộ UNESCO trong việc triển khai các chương trình và ưu tiên toàn cầu của UNESCO. Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu bản dịch toàn văn thông cáo báo chí từ Liên hiệp các Hội UNESCO Thế giới (WFUCA) tới bạn đọc.