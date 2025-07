Vụ Công ty CP Việt Nam: Kết luận của cơ quan điều tra như thế nào?

(Ngày Nay) - Công ty Cổ phần Chăn nuôi CP Việt Nam sáng ngày 2/7/2025 có thông cáo báo chí thông tin về kết quả giải quyết tin tố giác tội phạm của Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ, nay là TP.Cần Thơ) liên quan đến hình ảnh heo bệnh mà tài khoản Facebook Jonny Lieu đăng tải gây xôn xao dư luận thời gian qua.

Cùng thời điểm, phía người tố cáo là ông Liễu Quý Ngân (SN 1985, ở Sóc Trăng) cũng đăng tải hình ảnh các quyết định, thông báo của cơ quan chức năng lên trang Facebook cá nhân Jonny Lieu, với nội dung tương tự.

Theo đó, ông Liễu Quý Ngân tố giác hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của Công ty CP Việt Nam, cáo buộc thông qua Cửa hàng Fresh Shop tại huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã đưa thịt heo, thị gà mắc bệnh ra thị trường.

Công an tỉnh Sóc Trăng (cũ) vào cuộc xác minh và ngày 29/6/2025 ban hành Thông báo kết quả giải quyết, kết luận: Công ty CP Việt Nam không có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn thực phẩm; Đồng thời, quyết định không khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm về quy định an toàn thực phẩm”.

Phía Công ty CP Việt Nam khẳng định: “Đây là kết quả của quá trình điều tra kỹ lưỡng, độc lập và khách quan từ cơ quan điều tra chuyên trách, tương đồng với các đợt kiểm tra của các cơ quan liên ngành trong thời gian qua”.

Thông tin từ phía Công ty CP Việt Nam đề cập đến kết quả xác minh, kiểm tra, xử lý của cơ quan chức năng tại tỉnh Sóc Trăng (cũ).

Trong khi đó, theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an đã chỉ đạo Công an tỉnh Hậu Giang (cũ) vào cuộc làm rõ vụ việc do hình ảnh heo bệnh được xác định chụp tại tỉnh này, đến nay chưa ghi nhận thông tin kết luận từ địa phương.

Bên cạnh đó, Cục Chăn nuôi và Thú y - Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hậu Giang (cũ) tiến hành xác minh công tác thực hiện kiểm soát giết mổ tại cơ sở giết mổ gia súc Dững Nga (địa chỉ: ấp Long Hòa A1, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũ) – nơi bức ảnh heo bệnh được chụp.

Kết quả theo báo cáo của Cục Chăn nuôi và Thú y cho thấy, Trạm Chăn nuôi, Thú y - Thuỷ sản huyện Phụng Hiệp phân công ông N.L.C (viên chức Trạm) trực kiểm soát giết mổ ngày 26/3/2022.

Ông C. chưa tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm soát giết mổ, quy trình xử lý vệ sinh thú y đối với động vật, sản phẩm động vật không bảo đảm yêu cầu vệ sinh thú y về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

Người này sử dụng dấu kiểm soát giết mổ (dấu hình chữ nhật) để đóng lên thân thịt không bảo đảm vệ sinh thú y; xử lý vệ sinh thú y thân thịt nhưng không lập Biên bản theo mẫu, cũng như không lưu hồ sơ về việc kiểm tra, giám sát quá trình xử lý vệ sinh thú y đối với sản phẩm động vật.

Đối với mảng thân thịt bị đóng dấu sai, chủ cơ sở và nhân viên Công ty CP Việt Nam đã trao đổi và thống nhất xử lý vệ sinh thú y cả 2 mảng thân thịt bằng hình thức luộc và chuyển mục đích sử dụng làm thức ăn cho cá, ao cá nằm trong khuôn viên cơ sở giết mổ.

Bộ Nông nghiệp Môi trường cho biết sẽ xử lý trách nhiệm cá nhân, đơn vị thú y đóng dấu kiểm dịch sai quy định.