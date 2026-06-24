WTO thụ lý vụ tranh chấp Trung- Ấn trong lĩnh vực công nghệ cao

(Ngày Nay) - Ngày 23/6, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) đã lập ban trọng tài, chính thức đứng ra phân xử cuộc đối đầu thương mại căng thẳng giữa Trung Quốc và Ấn Độ. Trước đó, tổ chức này chấp thuận thành lập một ban trọng tài quốc tế để điều tra các biện pháp áp thuế và trợ cấp của Ấn Độ đối với các mặt hàng công nghệ thông tin và năng lượng Mặt Trời nhập khẩu từ Trung Quốc.

Theo đơn kiện ban đầu được Bắc Kinh đệ trình lên WTO, các khoản trợ cấp mà New Delhi dành cho ngành năng lượng Mặt Trời nội địa, cùng với mức thuế quan đánh vào các sản phẩm công nghệ như điện thoại di động hay màn hình phẳng, được cho là đã vi phạm nghiêm trọng các quy định thương mại quốc tế.

Tại cuộc họp ngày 23/6 với Cơ quan Giải quyết tranh chấp (DSB) thuộc WTO, phía Trung Quốc khẳng định những quan ngại của mình về các biện pháp bảo hộ của Ấn Độ vẫn hoàn toàn bế tắc, dù hai bên đã tiến hành các cuộc tham vấn song phương trước đó.

Quyết định lập ban trọng tài lần này của WTO được đưa ra sau nỗ lực yêu cầu lần thứ hai của Trung Quốc. Trước đó vào tháng 5, New Delhi đã sử dụng quyền phủ quyết của một quốc gia thành viên để chặn đứng yêu cầu lần thứ nhất của Bắc Kinh. Tuy nhiên, theo quy định nghiêm ngặt của WTO, một khi quốc gia khởi kiện nộp đơn lần thứ hai, quy trình này gần như chắc chắn tự động được thông qua nhằm đảm bảo tính công bằng trong cạnh tranh thương mại quốc tế.