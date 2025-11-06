X-BDC lên ngôi Vô địch Giải Bóng rổ các câu lạc bộ không chuyên Việt Nam

(Ngày Nay) - Tối 5/11, tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), sau 10 ngày thi đấu căng thẳng, X-BDC đã xuất sắc lên ngôi Vô địch Giải Bóng rổ các câu lạc bộ bán chuyên Việt Nam - Vietnam Basketball Championship 2025 brought by VNPAY (VBC 2025) mùa thứ 3.

Tại trận chung kết tổng, người hâm mộ đã chứng kiến một cuộc đối đầu đầy cảm xúc giữa hai tân binh chung kết – X-BDC (Á quân DBC 2025) và Ba Đình (Á quân HBC 2025). Dù cả hai đội đều lần đầu góp mặt ở trận đấu cuối cùng của mùa giải, X-BDC đã thể hiện bản lĩnh vượt trội để bước lên ngôi vô địch với chiến thắng cách biệt 93-57 đầy thuyết phục.

Ngay từ hiệp 1, Dominique Tham cho thấy lý do vì sao anh là ngôi sao của X-BDC. Với thể hình và sức mạnh ấn tượng, anh liên tục ghi điểm dưới bảng rổ, giúp đội nhà duy trì thế dẫn trước xuyên suốt hiệp đấu. Trong khi đó, Ba Đình gặp khó trong khâu dứt điểm, chỉ ghi được 7 điểm và sớm đánh mất lợi thế.

Bước sang hiệp 2, thế trận nghiêng hẳn về X-BDC. Đội bóng áo trắng tiếp tục gia tăng cách biệt, trong khi Ba Đình vẫn chưa tìm lại được cảm giác ném rổ. Kết thúc hai hiệp đầu, tỷ số đã là 56-17, và đáng chú ý, Dominique Tham ghi tới 17 điểm, ngang bằng tổng điểm của cả đội Ba Đình.

Hiệp 3 chứng kiến khoảnh khắc chững lại của X-BDC khi chỉ có hai pha ném thành công trong nửa đầu hiệp, song họ nhanh chóng lấy lại phong độ. Ba Đình thi đấu khởi sắc hơn, có hiệp đấu ghi điểm nhiều nhất (26 điểm), rút ngắn tỷ số xuống 69-43.

Dẫu vậy, mọi nỗ lực của Ba Đình không đủ để tạo nên bất ngờ. Hiệp 4, Dominique Tham tiếp tục tỏa sáng với chuỗi ba pha ném ba điểm liên tiếp, rồi thêm một pha ghi hai điểm ấn tượng, đưa cách biệt lên đến 38 điểm. Bên cạnh đó, Huỳnh Vĩnh Quang và Võ Huy Hoàn cho thấy kinh nghiệm dày dạn trong cả tấn công lẫn phòng ngự, giúp X-BDC duy trì thế áp đảo.

Phía bên kia, Ba Đình vẫn chiến đấu kiên cường. Đinh Toàn Quốc ghi điểm bằng những pha thả rổ mềm mại, còn Hiếu "Hulk" nỗ lực cân bằng cả hai đầu sân với khả năng phòng thủ và tấn công cận rổ. Tuy nhiên, trước một X-BDC quá toàn diện, mọi cố gắng đều trở nên bất lực.

Kết thúc trận đấu với tỷ số 93-57, X-BDC chính thức trở thành nhà vô địch VBC 2025, khép lại mùa giải đầy kịch tính bằng một chiến thắng thể hiện rõ sức mạnh, bản lĩnh và chiều sâu đội hình.

Với thông điệp "Stand As One" – hướng về sự đoàn kết và tôn vinh niềm tự hào dân tộc, VBC 2025 không chỉ là nơi diễn ra những trận cầu đỉnh cao mà còn là dịp để Ban tổ chức lồng ghép những giá trị của cuộc sống vào thể thao. Khán đài phủ kín khán giả trong suốt giải đấu là minh chứng cho sức hút của giải đấu và tình yêu ngày càng lớn mà người hâm mộ dành cho bóng rổ Việt Nam.

Diễn ra từ ngày 26/10 đến 5/11, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy, Hà Nội, vòng chung kết toàn quốc VBC 2025 quy tụ 10 đội bóng xuất sắc nhất, đại diện 3 bảng đấu, trong đó, các đại diện phía Bắc (Hà Nội) gồm: Hà Nội, 3F Galaxy, Ba Đình, Phòng Không Không Quân và Hidden Dragons; đại diện miền Trung (Đà Nẵng) gồm: Hustle Hòa Bình và X-DBC; đại diện miền Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) gồm: Tsunami Dreamers, IN'N'OUT và Next Level.