Xác minh thông tin "Sách bài tập Tin học lớp 3" chứa link website không lành mạnh

(Ngày Nay) - Trước thông tin việc "Sách bài tập Tin học lớp 3” của Nhà xuất bản Đại học Huế chứa đường link website không lành mạnh, ngày 9/4, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Huy, Chánh Văn phòng Đại học Huế thông tin, đơn vị đã nắm thông tin và đang phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh vụ việc.
Bìa cuốn sách có chứa đường link website không lành mạnh của NXB Đại học Huế và do Đại Trường Phát Education Solutions phát hành.
Bìa cuốn sách có chứa đường link website không lành mạnh của NXB Đại học Huế và do Đại Trường Phát Education Solutions phát hành.

Theo Chánh Văn phòng Đại học Huế Nguyễn Xuân Huy, đường link website được in trên sách bài tập Tin học lớp 3 trước đây có thông tin bổ ích và an toàn cho học sinh lớp 3. Tuy vậy, gần đây có thể do bị hack hoặc do website không có tiền để duy trì hoạt động nên có thể đã bị mua tên miền. Hiện cơ quan Công an cùng các bên liên quan đã phối hợp để xác minh, làm rõ sự việc và sẽ có thông tin chính thức. Trước mắt, đường link này sẽ được ngăn chặn và vô hiệu hóa.

Sau khi nắm thông tin sự việc, DTP Group - đơn vị phát hành sách bài tập Tin học - đã xác nhận và thông tin chính thức về một sự cố an ninh mạng nghiêm trọng liên quan đến các đường dẫn (link) và mã QR truy cập học liệu điện tử được in trong nội dung sách này.

Theo DTP Group, qua quá trình rà soát hệ thống, đơn vị này phát hiện một số tên miền (domain) dẫn đến học liệu điện tử trong sách đã bị các đối tượng xấu xâm nhập và chiếm dụng quyền sở hữu sau khi thay đổi quyền quản trị. Các đối tượng này đã lợi dụng đường dẫn cũ để điều hướng người dùng tới các trang web có nội dung không lành mạnh, vi phạm pháp luật và hoàn toàn không phù hợp với môi trường giáo dục.

DTP Group đưa ra khuyến cáo: Để bảo vệ an toàn cho các học sinh trên không gian mạng và tránh những tác động tiêu cực về tâm lý, tuyệt đối không truy cập vào các liên kết (link) hoặc quét mã QR liên quan đến tài liệu bổ trợ trong các quyển sách nêu trên dưới bất kỳ hình thức nào. Quý thầy cô và phụ huynh phối hợp nhắc nhở các em không tò mò nhấn vào các liên kết này để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân và tránh tiếp cận các nội dung độc hại.

Trước đó, thông tin lan truyền trên mạng xã hội của phụ huynh phản ánh cuốn “Sách bài tập Tin học lớp 3” (do Nhà xuất bản Đại học Huế phát hành, thuộc nhóm sách tham khảo ngoài danh mục bắt buộc) có nội dung tiềm ẩn rủi ro. Tại trang 59, bài tập yêu cầu học sinh sử dụng trình duyệt Google Chrome truy cập vào một website “không an toàn” để thực hành thao tác cuộn chuột.

Đảm bảo công tác y tế, an toàn thực phẩm và môi trường trong phát triển kinh tế - xã hội
Ảnh báo chí thắng giải World Press Photo 2026 gây sốc
Những mảnh đời vô định của người dân Gaza trên đất khách
Cánh cửa cho lao động trẻ tại Mỹ dần thu hẹp
Cánh cửa cho lao động trẻ tại Mỹ dần thu hẹp
Cánh cửa cho lao động trẻ tại Mỹ dần thu hẹp