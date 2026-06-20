Xây dựng môi trường du lịch xanh thân thiện, không khói thuốc

(Ngày Nay) - Ngày 20/6, tại phường Quy Nhơn, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động “Xây dựng môi trường không khói thuốc tại địa điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch”.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Hà Văn Siêu cho biết: Tổ chức Y tế Thế giới đã chỉ ra rằng khói thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Việc hạn chế tác hại của thuốc lá không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế mà cần sự tham gia của toàn xã hội, trong đó có ngành du lịch - lĩnh vực thường xuyên phục vụ đông đảo người dân và du khách trong nước, quốc tế.

Xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc là giải pháp thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng dịch vụ và hình ảnh điểm đến. Gia Lai được chọn là địa điểm phát động với kỳ vọng thông qua Năm Du lịch quốc gia 2026 để từ đó thông điệp xây dựng môi trường không khói thuốc sẽ lan tỏa trong toàn ngành du lịch, xây dựng ngành du lịch xanh, bền vững, có trách nhiệm với cộng đồng...

Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh nêu rõ, tại các điểm du lịch, khói thuốc không chỉ làm giảm đi trải nghiệm trong lành của du khách mà còn đi ngược lại với xu hướng du lịch có trách nhiệm mà thế giới đang hướng tới. Dù công tác phòng, chống tác hại thuốc lá thời gian qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng thực tế tại một số điểm tham quan, cơ sở lưu trú vẫn còn tình trạng hút thuốc sai quy định.

Điều này đòi hỏi các bên liên quan phải có hành động quyết liệt và đồng bộ hơn. Bà kêu gọi các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm du lịch, nhà hàng, khách sạn và đơn vị vận chuyển ở tỉnh nghiêm túc và chuẩn mực thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các bên liên quan gắn biển cấm rõ ràng và bố trí khu vực hút thuốc riêng biệt đúng quy định; đưa tiêu chí “không khói thuốc” thành một chuẩn mực văn hóa trong kinh doanh; tăng cường nhắc nhở, tuyên truyền đến cán bộ, nhân viên và du khách; phát huy vai trò của người đứng đầu các đơn vị trong việc giám sát, duy trì không gian xanh, không khói thuốc...

Năm 2026 là cột mốc quan trọng khi Gia Lai đang nỗ lực bứt phá, nâng cao năng lực cạnh tranh và xây dựng hình ảnh một điểm đến chuyên nghiệp, thân thiện. Việc hình thành các tour tuyến, điểm đến và cơ sở lưu trú "không khói thuốc" chính là chìa khóa để tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách, bảo vệ trực tiếp sức khỏe của cộng đồng và người lao động.

Ngay sau lễ phát động, đông đảo đại biểu và người dân đã diễu hành, đạp xe để truyền thông về sự kiện. Lễ phát động tại Gia Lai đã mở đầu cho chuỗi hoạt động xây dựng môi trường du lịch không khói thuốc sẽ được triển khai trên cả nước.

Thời gian tới, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các địa phương tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn cơ sở lưu trú, khu, điểm du lịch thực hiện các quy định về môi trường không khói thuốc cùng với hội thảo, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, mô hình hay và giải pháp triển khai hiệu quả. Những việc này góp phần nâng cao nhận thức cho doanh nghiệp, người lao động và du khách, xây dựng tiêu chí, cơ chế ghi nhận và tôn vinh cơ sở du lịch thực hiện tốt môi trường không khói thuốc.