25 đoàn vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 30

Thảo Nguyên
(Ngày Nay) - Sáng 27/11, tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh đã diễn ra Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 30 năm 2025.

Tham dự lễ khai mạc có các đồng chí: Vũ Hà, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội; Phạm Thị Nguyên Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội; Tô Quang Phán, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội; lãnh đạo Hội Nhà báo TP Hà Nội và các tỉnh bạn; đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí Trung ương và TP Hà Nội; các đồng chí Thư ký Chi hội, Liên Chi hội cùng gần 300 cán bộ, phóng viên các cơ quan báo chí.

25 đoàn vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 30 ảnh 1

Các đại biểu tham dự lễ khai mạc Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 30, năm 2025

Hội khỏe được tổ chức căn cứ theo Kế hoạch liên tịch giữa Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội và Hội Nhà báo TP nhằm thiết thực hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và chào mừng các sự kiện trọng đại của đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Ở năm thứ 30, Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội thu hút sự tham gia của hàng trăm vận động viên là lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cán bộ, nhân viên của Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố, các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí Trung ương, Bộ ngành và các cơ quan báo chí của TP Hà Nội.

25 đoàn vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 30 ảnh 2

Đồng chí Tô Quang Phán - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội phát biểu khai mạc hội khỏe

Phát biểu khai mạc hội khỏe, đồng chí Tô Quang Phán - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội cho biết: 30 năm qua, Hội Nhà báo TP Hà Nội đã duy trì tổ chức hội khỏe với mong muốn tạo sân chơi rèn luyện, nâng cao sức khỏe, tinh thần cho hội viên, cán bộ, nhân viên các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí.

25 đoàn vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 30 ảnh 3
25 đoàn vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 30 ảnh 4

Đoàn vận động viên Tap chí Ngày Nay chụp ảnh lưu niệm tại Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 30

Đồng thời, hội khỏe tạo không khí thi đua để các vận động viên là cán bộ, nhân viên, phóng viên, hội viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ của mỗi đơn vị, cơ quan báo chí.

"Đây cũng là sân chơi thể thao lành mạnh, bổ ích và có ý nghĩa cao đẹp, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó, giao lưu giữa những người làm báo ở Thủ đô với các cơ quan quản lý báo chí, cơ quan báo chí Trung ương, Bộ, ngành và một số Hội Nhà báo tỉnh, thành phố", đồng chí Tô Quang Phán nhấn mạnh.

25 đoàn vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 30 ảnh 5
Các môn thi đấu bóng bàn, câu lông và cờ tướng được tổ chức trong nhà, hai môn còn lại là bóng đá và kéo co được tổ chức ngoài trời.
25 đoàn vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 30 ảnh 6

Nội dung kéo co thu hút sự tham gia sôi nổi của các đơn vị
25 đoàn vận động viên tranh tài tại Hội khỏe Hội Nhà báo TP Hà Nội mở rộng lần thứ 30 ảnh 7

Nội dung đi bộ thu hút được lượng lớn nhà báo, phóng viên tham gia.

Hội khỏe lần này quy tụ 6 nội dung thi đấu hấp dẫn gồm: Bóng bàn (đơn nam, đơn nữ, đôi, đồng đội nam), cầu lông (đơn, đôi), kéo co (10 người), cờ tướng (theo lứa tuổi), điền kinh (đi bộ), đặc biệt là môn bóng đá mini 7 người diễn ra sớm nhất. Môn bóng đá mini đã chính thức lăn bóng từ ngày 25/11 và kéo dài đến 29/11 tại Sân bóng đá Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Xuân Đỉnh với 4 đơn vị tranh tài.

Thảo Nguyên
