26 nước chính thức cam kết sẵn sàng đóng góp bảo đảm an ninh hậu chiến cho Ukraine

(Ngày Nay) - Hiện có 26 quốc gia sẵn sàng đóng góp cho các bảo đảm an ninh “trên bộ, trên biển hoặc trên không”, nhưng chưa rõ có bao nhiêu nước sẵn sàng triển khai binh sĩ.

Báo The Kyiv Post của Ukraine tối 4/9, theo giờ địa phương, dẫn thông báo của Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về kết quả cuộc họp “Liên minh Tự nguyện” cùng ngày cho biết hiện có 26 quốc gia thuộc liên minh đã sẵn sàng đóng góp vào các bảo đảm an ninh hậu chiến cho Ukraine.

Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống Volodymyr Zelensky, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết có 35 quốc gia tham dự cuộc họp diễn ra ngày 4/9, mong muốn có một nền hòa bình công bằng và lâu dài cho Ukraine.

Theo ông Macron, trong số 35 quốc gia này, có 26 nước – danh sách hiện chưa được công bố – đã đồng ý cung cấp một số hình thức đảm bảo an ninh cho Ukraine, bao gồm cả việc triển khai quân.

Ông Macron nói: “Hôm nay, chúng ta có 26 quốc gia đã chính thức cam kết – một số nước khác chưa đưa ra lập trường – sẽ triển khai binh sĩ như một ‘lực lượng trấn an’ tại Ukraine, hoặc hiện diện trên bộ, trên biển hoặc trên không”.

Nhà lãnh đạo Pháp nói thêm rằng lực lượng này cũng sẽ bao gồm các quốc gia ngoài châu Âu.

Ông Macron nói: “Giờ đây rõ ràng là các thành viên của ‘Liên minh Tự nguyện’, không chỉ châu Âu mà còn có châu Á, các quốc gia Thái Bình Dương hay Canada, đã gánh vác trách nhiệm của mình”.

Ông Macron nhấn mạnh rằng các binh sĩ sẽ không được triển khai ra tiền tuyến, mà tại các khu vực phía sau, hiện vẫn đang được xác định.

“Lực lượng này sẽ được triển khai trong trường hợp có lệnh ngừng bắn, không phải ở tiền tuyến mà ở các khu vực vẫn đang được định nghĩa, nhưng mục tiêu là ngăn chặn mọi hành động gây hấn lớn và ràng buộc rõ ràng 26 quốc gia này vào an ninh lâu dài của Ukraine”, ông Macron nói.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng khẳng định “lực lượng này không có ý định hay mục tiêu tiến hành chiến tranh chống lại Liên bang Nga”.

Trước đó từng có thông tin rằng 10 thành viên “Liên minh Tự nguyện” sẵn sàng gửi quân – mặc dù quy mô lực lượng và cơ chế cụ thể vẫn chưa được chốt lại.

“Liên minh Tự nguyện” cũng đã có một cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong đó Tổng thống Macron cho biết sự ủng hộ của Mỹ đối với các bảo đảm an ninh sẽ được hoàn tất “trong những ngày tới”.

“Trong những ngày tới, chúng ta sẽ hoàn tất sự ủng hộ của Mỹ cho các bảo đảm an ninh này. Mỹ, như tôi đã nói, có mặt trong mọi bước của quá trình này và tôi muốn cảm ơn, dĩ nhiên, cả quân sự lẫn dân sự, các đại diện chính trị đã dẫn dắt công việc này”, ông Macron cho biết.

Trước đó, ông Macron từng nói các bảo đảm sẽ sẵn sàng vào ngày một thỏa thuận hòa bình được ký kết.

Tại cuộc họp báo, ông Macron cũng đe dọa sẽ cùng Mỹ áp thêm các biện pháp trừng phạt đối với Moskva (Moscow) nếu nước này không thể hiện tiến triển trong tiến trình hòa bình.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky lặp lại quan điểm rằng Moskva đang kéo dài các cuộc đàm phán hòa bình và cho biết ông không phản đối việc gặp gỡ nhà lãnh đạo Liên bang Nga Vladimir Putin.

“Cuộc gặp là cần thiết. Đây không phải là vấn đề mong muốn, mà là cần thiết. Chúng tôi đã ủng hộ cả cuộc gặp ba bên và song phương ở bất kỳ hình thức nào. Tôi tin rằng Liên bang Nga đang làm mọi cách để trì hoãn”, ông Zelensky nói.

Ông Zelensky cũng phản hồi trước phát biểu hôm thứ Tư của ông Putin, trong đó nhà lãnh đạo Liên bang Nga gợi ý rằng Tổng thống Ukraine nên đến Moskva để đàm phán.

“Tôi cho rằng nếu ông (Putin) không muốn cuộc gặp diễn ra, thì ông nên mời tôi đến Moskva”, ông Zelensky nói.

Trong một cập nhật trên mạng xã hội X sau cuộc họp của “Liên minh Tự nguyện”, ông Zelensky cũng ám chỉ kết quả, có vẻ tập trung vào việc củng cố quân sự ở Ukraine hậu chiến để đối phó với khả năng Liên bang Nga gây hấn trong tương lai.