Bộ sách quý hướng tới kỷ niệm “50 năm Sài Gòn - Gia Định đổi tên thành TPHCM”

(Ngày Nay) -Hướng tới dịp kỷ niệm “50 năm Sài Gòn - Gia Định đổi tên thành TPHCM ”, NXB Trẻ đã tái bản bộ sách gồm nhiều tác phẩm của các nhà văn, nhà nghiên cứu, với những tư liệu đồ sộ về thành phố.

Trong đó, đáng chú ý là bộ 3 cuốn sách Sài Gòn năm xưa - Sài Gòn tạp pín lù - Sài Gòn dưới mắt tôi của học giả Vương Hồng Sển. Đây là bộ sách bìa cứng đẹp, với phong cách kể chuyện thong thả rất đặc trưng của ông, cùng nhiều thông tin phong phú, độc đáo về Sài Gòn xưa. Đặc biệt, văn phong và cách sắp xếp theo kiểu “tạp pín lù” mang đậm dấu ấn Vương Hồng Sển hiện nay khó tìm thấy ở các tài liệu phổ biến.

Bên cạnh đó, NXB Trẻ cũng tái bản các cuốn sách của học giả nổi tiếng Trương Vĩnh Ký. Trong đó có Gia Định phong cảnh vịnh, gồm ba bài phú: “Cổ Gia Định phong cảnh vịnh”, “Gia Định thất thủ vịnh” và “Kim Gia Định phong cảnh vịnh”. Trương Vĩnh Ký đã chép ba bài này ra chữ Quốc ngữ và dày công dẫn giải, chú thích vào năm 1882.

Sau này, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu viết lời giới thiệu, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về lời lẽ và bối cảnh lịch sử của các tác phẩm. Gia Định phong cảnh vịnh tuy là tập sách mỏng nhưng rất hấp dẫn, bởi hầu như mỗi câu, mỗi dòng đều gợi nhắc về những địa danh, con người, câu chuyện xưa của vùng đất Gia Định - Sài Gòn, vốn ngày nay ít người còn tường tận. Theo đánh giá của các nhà nghiên cứu, đây là tài liệu vô cùng quý giá trong kho sử liệu về quá trình hình thành và phát triển của Sài Gòn - TPHCM.

Ngoài ra, cuốn Ký ức lịch sử về Sài Gòn và các vùng phụ cận (Souvenirs historiques sur Saigon et ses environs) với các bài diễn văn do Trương Vĩnh Ký viết và đọc tại Trường Thông ngôn khi ông làm giám đốc, được in lại trong tập san Du ngoạn và Thám sát (Excursions et Reconnaissances) năm 1885, cũng sẽ được tái bản. Cuốn sách đưa người đọc trở về với ký ức Sài Gòn từ thời cựu trào đến khi người Pháp xâm lược.

Trong quá trình đó, diện mạo và địa danh Sài Gòn có nhiều thay đổi với sự xuất hiện của các tuyến đường và công trình mới. Bên cạnh các bài viết, sách còn cung cấp nhiều tư liệu quý như: Bản đồ Sài Gòn năm 1795; sơ đồ thành Quy - Bát Quái xây năm 1790; sơ đồ thành Phụng - Gia Định xây năm 1836 (bị phá năm 1859); bản đồ Sài Gòn - Chợ Lớn năm 1873; bản đồ 15 quận nội thành năm 1815; cùng nhiều hình ảnh về cảnh đường Đồng Khởi, cảng Bến Nghé, đầu đường Kinh Lấp (Nguyễn Huệ) thời kỳ đầu Pháp xâm lược…

NXB Trẻ cũng tái bản các công trình của nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu như: Lược sử Sài Gòn từ thế kỷ XVII đến khi Pháp xâm chiếm (1859) – một công trình nghiên cứu công phu về lịch sử thành phố từ khi còn là vùng đất hoang sơ đến khi trở thành trung tâm đô hội phát triển; và Hỏi và đáp về địa lý Sài Gòn - Gia Định với hơn 70 câu hỏi - đáp giới thiệu tổng quan về địa lý tự nhiên, kinh tế, lịch sử - hành chính - xã hội và nhân văn của vùng đất này từ thế kỷ XVII đến năm 1975. Nhiều thông tin trong sách mang lại những khám phá thú vị như: Chợ Điều Khiển ở đâu? Vì sao Bến Nghé vừa là hải cảng vừa là giang cảng? Thành Gia Định xưa nằm ở vị trí nào trên bản đồ ngày nay?

Nhà văn Sơn Nam cũng góp mặt với các tác phẩm biên khảo về miền Nam và Sài Gòn - Gia Định như: Lịch sử khẩn hoang miền Nam, Giới thiệu Sài Gòn xưa - Ấn tượng 300 năm - Tiếp cận với đồng bằng sông Cửu Long, Đất Gia Định xưa - Bến Nghé xưa - Người Sài Gòn… Đây là những cuốn sách thuộc bộ Sơn Nam mà NXB Trẻ đã mua tác quyền trọn đời và nhận được sự đón nhận tích cực của bạn đọc.

Nhà nghiên cứu Trần Hữu Phúc Tiến cũng đóng góp cuốn Sài Gòn - Kinh đô sông nước, khắc họa chân dung và sức sống đặc biệt của vùng đất sông nước cùng con người Sài Gòn. Tác phẩm tái hiện không gian ba chiều của một miền đất rộng lớn với Sài Gòn là trung tâm, vừa gợi nhớ ký ức đô thị, vừa thể hiện những kỳ vọng về tương lai.

Ở mảng văn học, các tác phẩm của nhà văn Lê Văn Nghĩa – cây bút nổi bật viết về con người, nhịp sống và ký ức Sài Gòn- Gia Định- TPHCM – cũng được tái bản như: Chú chiếu bóng, nhà ảo thuật, tay đánh bài và tụi con nít xóm nhỏ Sài Gòn năm ấy; Tụi lớp Nhứt, trường Bình Tây, cây bút máy và con chó nhỏ; Mùa hè Petrus; Sài Gòn đi qua ký ức; Sài Gòn dòng sông tuổi thơ; Sài Gòn những mảnh ghép rời ký ức; Sài Gòn khâu lại mảnh thời gian; Sài Gòn chuyện xưa mà chưa cũ…

Theo đại diện NXB Trẻ, các cuốn sách tái bản lần này không chỉ chứa đựng những sự kiện lịch sử hấp dẫn mà còn mang đến nhiều thông tin thú vị về sự giao thoa văn hóa, sự phát triển đa dạng và khả năng hội nhập của vùng đất này, cũng như cách mà Sài Gòn - Gia Định đến TPHCM vững vàng phát triển trong hơn 300 năm qua.