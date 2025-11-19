65 năm quan hệ Việt Nam-Cuba: Minh chứng sống động cho “Tình anh em"

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Năm 2025 được đặt tên là Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba để kỷ niệm 65 năm mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc anh em cách xa nhau nửa vòng Trái Đất.
Chủ tịch Prensa Latina, ông Jorge Legañoa Alonso
Chủ tịch Prensa Latina, ông Jorge Legañoa Alonso

Ngày 18/11, báo điện tử của Hãng thông tấn Mỹ Latinh (Prensa Latina) của Cuba đã chính thức khai trương chuyên mục “Cuba-Việt Nam: Tình anh em 65 năm”, nhân dịp kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Cuba-Việt Nam (2/12/1960-2/12/2025).

Chuyên mục đăng tải những bài viết và hình ảnh về các chuyến thăm cấp cao song phương của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành và địa phương của Việt Nam và Cuba, cùng các hoạt động giao lưu nhân dân làm nổi bật mối quan hệ thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc anh em Cuba và Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam tại La Habana, Chủ tịch Prensa Latina, ông Jorge Legañoa Alonso, nhấn mạnh rằng "Tình anh em", mục tin tức kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao giữa Cuba và Việt Nam, là minh chứng sống động cho tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.

Ông Jorge Legañoa Alonso nhấn mạnh ý nghĩa của việc khai trương chuyên mục nhằm khẳng định vai trò của Prensa Latina trên lĩnh vực truyền thông, góp phần củng cố và vun đắp mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Cuba và Việt Nam.

Theo Chủ tịch Prensa Latina, chuyên mục "Tình anh em" là một trong những cách thể hiện qua truyền thông về những thành tựu hợp tác giữa hai quốc gia khi cùng chung ý chí chính trị, bất chấp khoảng cách địa lý và khác biệt ngôn ngữ.

Trong chuyên mục, bạn đọc có thể tìm thấy những tin tức và hình ảnh ghi lại chương trình nghị sự chính trị, ngoại giao, văn hóa, báo chí, kinh tế và xã hội giữa hai đất nước anh em.

Trong số các nội dung nổi bật là phong trào đoàn kết của nhân dân Việt Nam với nhân dân Cuba trước hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

Nhân dịp này, ông Jorge Legañoa Alonso cũng khẳng định cam kết mạnh mẽ của Prensa Latina trong việc thúc đẩy hơn nữa hợp tác chuyên môn và nghiệp vụ với Thông tấn xã Việt Nam, nhằm tăng cường phổ biến những thông tin, hình ảnh về đất nước và con người Cuba và Việt Nam.

Năm 2025 được đặt tên là Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba để kỷ niệm 65 năm mối quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc anh em cách xa nhau nửa vòng Trái Đất. Nhiều hoạt động trao đổi đoàn các cấp và giao lưu văn hóa đã và đang được tổ chức tại mỗi nước để kỷ niệm mốc son trong quan hệ song phương.

PV
Việt Nam-Cuba Tình anh em Năm Hữu nghị Việt Nam-Cuba

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Meta giới thiệu tính năng mới bảo vệ tác quyền
Meta giới thiệu tính năng mới bảo vệ tác quyền
(Ngày Nay) - Tập đoàn công nghệ Meta ngày 17/11 đã giới thiệu tính năng bảo vệ nội dung trên mạng xã hội Facebook, được thiết kế để phát hiện khi các video Reels gốc của người sáng tạo được đăng lên Facebook bị sử dụng mà không có sự cho phép của họ. Reels là một tính năng cho phép người dùng tạo các video ngắn.
Ở tuổi gần 70, nghệ nhân Nguyễn Cao Bính được mệnh danh là người “vẽ tranh bằng chỉ” bởi những tác phẩm của ông sinh động, sắc nét, hài hòa, đạt đỉnh cao cả về mỹ thuật và kỹ thuật. Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN.
Gìn giữ hồn cốt nghề thêu truyền thống Minh Lãng
(Ngày Nay) - Giữa nhịp sống hiện đại hối hả, ở làng nghề thêu Minh Lãng (nay thuộc xã Thư Trì, Hưng Yên), những nghệ nhân vẫn bền bỉ ngồi bên khung thêu, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ. Với họ, giữ nghề không chỉ là giữ kế sinh nhai mà còn là gìn giữ hồn cốt, tinh hoa của thương hiệu làng nghề 200 năm tuổi.
Các văn kiện ký kết tại Tokyo nhấn mạnh đa dạng hóa khoáng sản, AI, công nghệ lượng tử và năng lượng, tạo nền tảng cho liên minh Mỹ–Nhật trở thành trụ cột kinh tế toàn cầu mới. Ảnh: Bloomberg.
Chiến lược kinh tế mới của Nhật Bản và Mỹ
(Ngày Nay) - Các văn kiện hợp tác kinh tế trị giá hàng trăm tỷ USD được ký kết giữa Mỹ và Nhật Bản tập trung vào thúc đẩy đổi mới công nghệ, bảo vệ chuỗi cung ứng và củng cố vị thế trong khu vực Ấn Độ Dương–Thái Bình Dương.