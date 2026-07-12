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Nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm Tây Âu

PV In bài viết
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(Ngày Nay) - Đợt nắng nóng thứ ba kể từ đầu mùa Hè tiếp tục bao trùm nhiều nước Tây Âu, buộc chính quyền Pháp đóng cửa sớm nhiều điểm du lịch nổi tiếng, trong khi Italy, Tây Ban Nha và một số quốc gia Địa Trung Hải cũng đối mặt với nhiệt độ cao kéo dài, nguy cơ cháy rừng và hạn hán.
Nắng nóng cực đoan tiếp tục bao trùm Tây Âu

Cơ quan Khí tượng Pháp (Météo-France) đã ban hành cảnh báo đỏ đối với 24 tỉnh, thành ở Tây Bắc nước này, ảnh hưởng đến hơn 22 triệu người. Nhiệt độ tại phần lớn các khu vực được dự báo dao động từ 35-38 độ C, trong đó một số nơi từ vùng Bourgogne đến Pays de la Loire có thể lên tới 39 độ C. Phần lớn các khu vực còn lại của Pháp cũng được đặt trong tình trạng cảnh báo cam ngay trước thềm Quốc khánh Pháp (14/7).

Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, đơn vị quản lý tháp Eiffel thông báo sẽ đóng cửa từ 16h00 trong hai ngày 11-12/7. Bảo tàng Louvre cũng đóng cửa sớm cùng khung giờ đến hết ngày 13/7, trong khi Bảo tàng Orsay rút ngắn thời gian mở cửa đến ngày 15/7. Chính quyền Paris đã kéo dài thời gian hoạt động của công viên, bể bơi công cộng, tăng điểm cấp nước miễn phí và triển khai các biện pháp hỗ trợ người cao tuổi cùng các nhóm dễ bị tổn thương.

Tại Italy, Bộ Y tế ban bố cảnh báo đỏ, mức cao nhất tại nhiều thành phố lớn như Florence và Perugia. Theo dự báo, đỉnh điểm của đợt nắng nóng này sẽ rơi vào các ngày 16-17/7, với nhiệt độ tại đảo Sardinia có thể lên tới 43 độ C, trong khi nhiều khu vực ở miền Trung, miền Nam và thung lũng Po tiến sát ngưỡng 40 độ C. Tình trạng khô hạn trên sông Po - con sông dài nhất Italy - cũng đang đe dọa sản xuất nông nghiệp và được cơ quan quản lý lưu vực đánh giá ở mức "nghiêm trọng".

Theo các nhà khí tượng, một vùng áp cao hình "omega" đang duy trì nền nhiệt cao kéo dài trên khu vực Địa Trung Hải. Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho rằng các đợt nắng nóng cực đoan liên tiếp không còn là hiện tượng đơn lẻ mà phản ánh xu hướng thời tiết ngày càng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu.

Trong khi đó, tại Tây Ban Nha, thời tiết dịu hơn đã tạo điều kiện cho lực lượng cứu hỏa khống chế đám cháy rừng nghiêm trọng ở tỉnh Almería vốn đã khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 1.400 người phải sơ tán. Giới chức nghi ngờ vụ cháy có thể bắt nguồn từ một đường dây điện bị đổ. Tuy nhiên, Cơ quan Khí tượng Tây Ban Nha (AEMET) cảnh báo nhiều khu vực trên bán đảo Iberia vẫn sẽ ghi nhận nhiệt độ từ 36-38 độ C trong những ngày tới.

PV
Tây Âu nắng nóng cực đoan biến đổi khí hậu

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