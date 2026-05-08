ASEAN ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Cebu, Philippines, chiều 8/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tham dự Phiên họp hẹp của Lãnh đạo các nước ASEAN, với chủ đề thảo luận chính là ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị và bài học kinh nghiệm dành cho ASEAN.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các Trưởng đoàn tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các Trưởng đoàn tham dự Phiên họp hẹp Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 48.

Các Lãnh đạo chia sẻ quan ngại trước tác động sâu sắc và toàn diện của biến động địa chính trị phức tạp thời gian qua, đặc biệt là xung đột ở Trung Đông, đối với khu vực. Để ứng phó với tác động của khủng hoảng, Lãnh đạo ASEAN nhất trí cần tăng cường đoàn kết và đẩy mạnh hợp tác nhằm nâng cao tự chủ chiến lược. Đồng thời, ASEAN cần có tiếng nói chung mạnh mẽ về các vấn đề quốc tế then chốt, trong đó có an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không, với mục tiêu bảo đảm hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển của khu vực.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chia sẻ đánh giá của các nhà Lãnh đạo ASEAN và nhấn mạnh trong môi trường chiến lược ngày càng bất an, bất định, ASEAN không thể chỉ thích ứng với thay đổi mà phải đi trước, dẫn dắt, và định hình thay đổi. Theo đó, Thủ tướng nêu 3 đề xuất trọng tâm cho ASEAN trong bối cảnh mới.

Thứ nhất, ASEAN cần đi tiên phong giữ vững luật lệ, củng cố niềm tin trong quan hệ quốc tế, thông qua việc kiên trì đề cao chủ nghĩa đa phương và thượng tôn luật pháp quốc tế. Theo đó, ASEAN cần tích cực góp phần duy trì an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không trên thế giới cũng như trong khu vực. Ở Biển Đông, ASEAN cần nỗ lực cùng Trung Quốc bảo đảm thực hiện đầy đủ, hiệu quả DOC, sớm đạt COC hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982 theo lộ trình thỏa thuận.

ASEAN ứng phó với khủng hoảng năng lượng phát sinh từ căng thẳng địa chính trị ảnh 1
Lãnh đạo các nước ASEAN chia sẻ quan ngại trước tác động sâu sắc và toàn diện của biến động địa chính trị phức tạp thời gian qua, đặc biệt là xung đột ở Trung Đông, đối với khu vực.

Thứ hai, trong một thế giới đầy biến động, ASEAN cần đón đầu thay đổi bằng cách chủ động phòng ngừa và quản lý khủng hoảng. Từ bài học Trung Đông, Thủ tướng Chính phủ đề xuất ASEAN cần phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là các khuôn khổ hợp tác với các đối tác, để thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, triển khai ngoại giao phòng ngừa. Các cơ chế và công cụ giải quyết tranh chấp của Hiến chương ASEAN và Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) cần được khai thác hiệu quả nhằm thúc đẩy đối thoại và tìm kiếm giải pháp cho những vấn đề khác biệt.

Thứ ba, nâng cao tự chủ chiến lược và phát huy vai trò trung tâm là lựa chọn duy nhất giúp ASEAN đứng vững và vượt qua những thách thức đa chiều hiện nay. Trước cạnh tranh nước lớn và sức ép chọn bên, ASEAN càng cần củng cố đoàn kết, thống nhất và ứng xử cân bằng với các đối tác. ASEAN phải giữ vững vai trò trung tâm, định hình chương trình nghị sự tại các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, đồng thời tiếp tục mở rộng không gian phát triển thông qua thúc đẩy quan hệ đối ngoại với các đối tác tiềm năng.

PV
Hội nghị Cấp cao ASEAN Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ASEAN khủng hoảng năng lượng

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Luật Trí tuệ nhân tạo (Luật số 134/2025/QH15) được Quốc hội thông qua ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ 1/3/2026. (Ảnh minh họa)
Thiết lập Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo (AI)
(Ngày Nay) - Nghị định mới của Chính phủ quy định việc thiết lập Cổng thông tin điện tử một cửa về trí tuệ nhân tạo (AI) và Cơ sở dữ liệu quốc gia về hệ thống AI, đặt ra các yêu cầu cụ thể đối với việc thu thập, cập nhật, công khai, kết nối, chia sẻ và khai thác thông tin trên các nền tảng này.
Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp với UBND đặc khu Cô Tô ký quy chế phối hợp.
Thiết lập "lá chắn xanh" bảo vệ đa dạng sinh học biển tại Cô Tô - Đảo Trần
(Ngày Nay) - Ngày 7/5, Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử phối hợp với UBND đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của UBND tỉnh về việc thành lập, giao đơn vị quản lý và ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý Khu bảo tồn biển Cô Tô - Đảo Trần.
Hoạt động kế toán kiểm soát chi tại Kho bạc Nhà nước Hà Nội. (Ảnh minh họa)
Phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 16,4 triệu tỷ đồng
(Ngày Nay) - Tại Nghị quyết số 26/2026/QH16 về Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2026 - 2030, Quốc hội quyết nghị phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 16,4 triệu tỷ đồng; tỷ lệ huy động ngân sách nhà nước bình quân đạt 18% GDP, tỷ trọng thu nội địa bình quân khoảng 87 - 88% tổng thu ngân sách nhà nước, tỷ trọng thu ngân sách Trung ương đến năm 2030 chiếm khoảng 53 - 54% tổng thu ngân sách nhà nước.
Cán bộ, kỹ thuật viên Khoa Xét nghiệm Sinh học, Viện Pháp y Quân đội thực hiện quy trình giám định ADN hài cốt liệt sĩ.
Ban hành cơ chế đặc thù xác định danh tính hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN
(Ngày Nay) - Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 26/2026/NQ-CP về cơ chế, chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Nghị quyết được thực hiện đến hết ngày 31/7/2027.