Bạn bè quốc tế hưởng hứng sáng kiến tổ chức Ngày Văn hóa Nghệ thuật của Việt Nam

(Ngày Nay) - Việt Nam chủ trì một sự kiện văn hóa quốc tế quy mô lớn là minh chứng cho vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trong việc thúc đẩy giao lưu, hội nhập văn hóa toàn cầu.

Trong một thế giới đang chứng kiến nhiều biến động, văn hóa vẫn luôn là nhịp cầu bền vững kết nối trái tim con người, đưa các dân tộc đến gần nhau hơn bằng tiếng nói chung của nghệ thuật và hòa bình.

Sáng kiến của Việt Nam tổ chức Ngày Văn hóa Nghệ thuật Quốc tế tại Hà Nội vào đầu tháng 10 tới nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của bạn bè quốc tế, trong đó có Venezuela, coi đây là đóng góp thiết thực nhằm lan tỏa tình đoàn kết, sự hiểu biết lẫn nhau và phát triển bền vững giữa các dân tộc.

Phát biểu tại buổi tiếp Đại sứ Việt Nam tại Venezuela Vũ Trung Mỹ, Bộ trưởng Văn hóa Venezuela Ernesto Villegas khẳng định việc Việt Nam chủ trì một sự kiện văn hóa quốc tế quy mô lớn là minh chứng cho vai trò ngày càng chủ động của Việt Nam trong việc thúc đẩy giao lưu, hội nhập văn hóa toàn cầu. Theo ông, đó sẽ là nơi con người được đặt ở vị trí trung tâm, văn hóa làm nền tảng và nghệ thuật trở thành sợi dây kết nối các dân tộc.

Theo ông Villegas, Venezuela sẽ gửi đoàn nghệ thuật đặc sắc tới Việt Nam, trong đó có nhóm nhạc truyền thống Tamboriprimo - gương mặt quen thuộc của âm nhạc bản địa với hơn 25 năm cống hiến.

Đặc biệt, nghệ sỹ-nghị sỹ Quốc hội Alí Alejandro Primera, cháu của cố nghệ sỹ, nhà cách mạng Ali Primera, sẽ mang đến Hà Nội những giai điệu từng gắn bó sâu đậm với Việt Nam qua hình tượng Hồ Chí Minh.

Các ca khúc “Mãi mãi Hồ Chí Minh," “Chân dung Hồ Chí Minh” và “Người phụ nữ Việt Nam” sẽ một lần nữa vang lên, như lời tri ân, như nhịp cầu nối hai nền văn hóa vốn đã có nhiều trang sử gắn bó.

Tiếp lời Bộ Trưởng Văn hóa Villegas, Đại sứ Vũ Trung Mỹ bày tỏ trân trọng trước sự tham gia của Venezuela, đồng thời nhấn mạnh sự hiện diện của đoàn nghệ thuật nước bạn sẽ là điểm nhấn giàu ý nghĩa, góp phần làm nên bức tranh đa sắc màu cho ngày hội văn hóa, qua đó thắt chặt thêm tình hữu nghị truyền thống Việt Nam-Venezuela.

Theo Đại sứ Vũ Trung Mỹ, Ngày Văn hóa Nghệ thuật Quốc tế sẽ diễn ra từ ngày 4-5/10 tới tại Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa Thế giới được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận.

Chương trình gồm nhiều hoạt động phong phú như biểu diễn nghệ thuật, trưng bày mỹ thuật, trình diễn thời trang, chiếu phim, giới thiệu ẩm thực và triển lãm sách quốc tế. Với phương châm “Văn hóa là nền tảng - Nghệ thuật là phương tiện," sự kiện hướng tới trở thành hoạt động ngoại giao văn hóa thường niên, mang tầm vóc quốc tế và đậm dấu ấn Việt Nam.

Tại cuộc gặp, Đại sứ đã trao tặng Bộ trưởng Văn hóa Ernesto Villegas một số tác phẩm tiêu biểu của Chủ tịch Hồ Chí Minh như Nhật ký trong tù, Tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh…, như một món quà tinh thần, thể hiện sự gắn kết văn hóa và sẻ chia những giá trị bền vững giữa hai dân tộc.

Theo Đại sứ, trong không gian linh thiêng của Hoàng thành Thăng Long, khi giai điệu Venezuela hòa cùng nhịp trống, tiếng hát và sắc màu từ khắp năm châu, Hà Nội sẽ không chỉ là điểm hẹn văn hóa, mà còn là nơi gửi gắm niềm tin rằng văn hóa - với sức mạnh nhân văn sâu thẳm, sẽ tiếp tục soi sáng con đường hướng tới một thế giới hòa bình, hữu nghị và cùng nhau phát triển.