Miễn phí trông giữ phương tiện tại Khu di tích Yên Tử đến hết năm 2026

(Ngày Nay) - Tiếp nối việc “miễn phí” tham quan để tri ân du khách, nhân dân và lan tỏa giá trị Di sản văn hóa thế giới, từ ngày 20/2, tỉnh Quảng Ninh quyết định miễn phí toàn bộ vé trông giữ xe tại Bến xe Hạ Kiệu khi du khách tham quan Khu di tích, danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử).

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ) đến hết ngày 31/12/2026, Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm triển khai miễn phí vé trông giữ phương tiện ô tô và xe máy tại Bến xe Hạ Kiệu. Đây là nỗ lực của địa phương và doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phật tử, du khách thập phương về chiêm bái, hành hương, tham quan Di sản văn hóa thế giới Yên Tử (thuộc Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc).

Theo đó, tất cả các loại xe ô tô dưới 12 chỗ, từ 12-30 chỗ và trên 31 chỗ đều được miễn phí trông giữ cả ngày và đêm. Trước đó, mức phí này dao động từ 45.000 đến 70.000 đồng tùy loại xe.

Trước đó, ngày 5/2, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết miễn phí tham quan khu di tích, danh thắng này, áp dụng từ năm 2026 đến hết năm 2028 (3 năm).

Đây được xem là hành động nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của tỉnh Quảng Ninh đối với nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách - những người đã có đóng góp to lớn trong việc bảo vệ, giữ gìn và xây dựng hồ sơ di sản để khu danh thắng này cùng với các khu di tích quốc gia đặc biệt: Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Ninh) và Côn Sơn – Kiếp Bạc (Hải Phòng) được UNESCO ghi danh là một Di sản văn hóa thế giới vào ngày 12/7/2025.

Các chính sách ưu đãi này được đưa ra trong bối cảnh lượng khách đổ về Yên Tử tăng đột biến. Chỉ tính riêng ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ đón gần 4.000 lượt người, ngày mùng 2 Tết đón 8.000 lượt và ngày mùng 3 Tết đón khoảng 20.000 lượt khách. Việc miễn các loại phí không chỉ giúp kích cầu du lịch mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đến bạn bè quốc tế.

Bên cạnh các chính sách về phí, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Xuân Yên Tử 2026 cũng đang được gấp rút hoàn tất. Dự kiến, Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 vào ngày mùng 10 tháng Giêng (tức 26/2 dương lịch) và chương trình nghệ thuật quy mô 10.000 người được tổ chức vào ngày 19 tháng Giêng (tức 7/3 dương lịch).

Ngoài ra còn có chuỗi các hoạt động văn hóa như: Triển lãm Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử (25/2 - 4/3) trưng bày cổ vật nhà Trần và các tư liệu quý; khóa tu "Yên Tử suối nguồn tuệ giác" với quy mô 3.000 người (24 - 26/2); hội chợ OCOP và Liên hoan ẩm thực với hơn 100 gian hàng đặc sản vùng miền; trải nghiệm "Xuân di sản - Tết làng Nương" (10 - 24/2) với múa rồng lân, võ thuật và trò chơi dân gian.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đã phối hợp rà soát hệ thống hạ tầng, chỉnh trang đường hành hương, lắp đặt camera AI giám sát và triển khai mua bảo hiểm cho khách tham quan. Lực lượng chức năng cũng tăng cường trực chốt tại các khu vực trọng điểm như bến xe, chùa Trình, ga cáp treo để đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.Việc tổ chức lễ hội bài bản, mang đậm màu sắc Thiền phái Trúc Lâm cùng các chính sách tri ân thiết thực hứa hẹn sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp, khẳng định vị thế của Yên Tử trên bản đồ du lịch trong năm 2026.