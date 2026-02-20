Miễn phí trông giữ phương tiện tại Khu di tích Yên Tử đến hết năm 2026

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Tiếp nối việc “miễn phí” tham quan để tri ân du khách, nhân dân và lan tỏa giá trị Di sản văn hóa thế giới, từ ngày 20/2, tỉnh Quảng Ninh quyết định miễn phí toàn bộ vé trông giữ xe tại Bến xe Hạ Kiệu khi du khách tham quan Khu di tích, danh thắng Yên Tử (phường Yên Tử).
Miễn phí trông giữ phương tiện tại Khu di tích Yên Tử đến hết năm 2026

Cụ thể, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, từ ngày 20/2 (tức mùng 4 Tết Bính Ngọ) đến hết ngày 31/12/2026, Công ty cổ phần Phát triển Tùng Lâm triển khai miễn phí vé trông giữ phương tiện ô tô và xe máy tại Bến xe Hạ Kiệu. Đây là nỗ lực của địa phương và doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phật tử, du khách thập phương về chiêm bái, hành hương, tham quan Di sản văn hóa thế giới Yên Tử (thuộc Di sản văn hóa thế giới Yên Tử - Vĩnh Nghiêm – Côn Sơn, Kiếp Bạc).

Theo đó, tất cả các loại xe ô tô dưới 12 chỗ, từ 12-30 chỗ và trên 31 chỗ đều được miễn phí trông giữ cả ngày và đêm. Trước đó, mức phí này dao động từ 45.000 đến 70.000 đồng tùy loại xe.

Trước đó, ngày 5/2, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thông qua nghị quyết miễn phí tham quan khu di tích, danh thắng này, áp dụng từ năm 2026 đến hết năm 2028 (3 năm).

Đây được xem là hành động nhằm thể hiện sự tri ân sâu sắc của tỉnh Quảng Ninh đối với nhân dân, tăng ni, phật tử và du khách - những người đã có đóng góp to lớn trong việc bảo vệ, giữ gìn và xây dựng hồ sơ di sản để khu danh thắng này cùng với các khu di tích quốc gia đặc biệt: Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Ninh) và Côn Sơn – Kiếp Bạc (Hải Phòng) được UNESCO ghi danh là một Di sản văn hóa thế giới vào ngày 12/7/2025.

Các chính sách ưu đãi này được đưa ra trong bối cảnh lượng khách đổ về Yên Tử tăng đột biến. Chỉ tính riêng ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ đón gần 4.000 lượt người, ngày mùng 2 Tết đón 8.000 lượt và ngày mùng 3 Tết đón khoảng 20.000 lượt khách. Việc miễn các loại phí không chỉ giúp kích cầu du lịch mà còn góp phần quảng bá hình ảnh Di sản văn hóa thế giới Yên Tử đến bạn bè quốc tế.

Bên cạnh các chính sách về phí, công tác chuẩn bị cho Lễ hội Xuân Yên Tử 2026 cũng đang được gấp rút hoàn tất. Dự kiến, Lễ khai hội Xuân Yên Tử 2026 vào ngày mùng 10 tháng Giêng (tức 26/2 dương lịch) và chương trình nghệ thuật quy mô 10.000 người được tổ chức vào ngày 19 tháng Giêng (tức 7/3 dương lịch).

Ngoài ra còn có chuỗi các hoạt động văn hóa như: Triển lãm Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử (25/2 - 4/3) trưng bày cổ vật nhà Trần và các tư liệu quý; khóa tu "Yên Tử suối nguồn tuệ giác" với quy mô 3.000 người (24 - 26/2); hội chợ OCOP và Liên hoan ẩm thực với hơn 100 gian hàng đặc sản vùng miền; trải nghiệm "Xuân di sản - Tết làng Nương" (10 - 24/2) với múa rồng lân, võ thuật và trò chơi dân gian.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, Ban Quản lý di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đã phối hợp rà soát hệ thống hạ tầng, chỉnh trang đường hành hương, lắp đặt camera AI giám sát và triển khai mua bảo hiểm cho khách tham quan. Lực lượng chức năng cũng tăng cường trực chốt tại các khu vực trọng điểm như bến xe, chùa Trình, ga cáp treo để đảm bảo an ninh trật tự và vệ sinh môi trường.Việc tổ chức lễ hội bài bản, mang đậm màu sắc Thiền phái Trúc Lâm cùng các chính sách tri ân thiết thực hứa hẹn sẽ tạo ấn tượng tốt đẹp, khẳng định vị thế của Yên Tử trên bản đồ du lịch trong năm 2026.

PV
Miễn phí trông giữ phương tiện Khu di tích Yên Tử

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Giữ gìn quần thể trắc quý hiếm xuyên Tết
Giữ gìn quần thể trắc quý hiếm xuyên Tết
(Ngày Nay) - Ban Quản lý Rừng đặc dụng Đăk Uy (tỉnh Quảng Ngãi) quản lý 538,38 ha rừng đặc dụng, trong đó có loài cây đặc biệt quý hiếm và đang được bảo tồn, bảo vệ nghiêm ngặt. Đó là cây trắc, với số lượng cây qua kiểm đếm khoảng trên 1.000 cây. Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ban đã bố trí các cán bộ trực tại các lán bảo vệ rừng 24/24 giờ, đảm bảo không để xảy ra tình trạng vi phạm Luật Lâm nghiệp, đặc biệt đối với quần thể trắc quý hiếm.
Phong trào Olympic giúp nâng cao vị thế của Thể thao Việt Nam trên trường quốc tế
Phong trào Olympic giúp nâng cao vị thế của Thể thao Việt Nam trên trường quốc tế
(Ngày Nay) - 2025 là một năm đầy thử thách nhưng cũng chứng kiến sự nỗ lực vượt bậc của Thể thao Việt Nam. Trong bối cảnh triển khai Chiến lược phát triển thể dục thể thao đến năm 2030, tầm nhìn 2045, Thể thao Việt Nam sẽ không chỉ duy trì và phát triển phong trào mà còn nâng cao chất lượng, tiếp tục khẳng định vị thế trên trường quốc tế.
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với các Nghị sỹ Hoa Kỳ
Tổng Bí thư Tô Lâm điện đàm với các Nghị sỹ Hoa Kỳ
(Ngày Nay) - Ngày 18/2/2026 (giờ địa phương), trong thời gian tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tại Washington D.C (Hoa Kỳ) theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Hội đồng Hòa bình về Gaza, Tổng Bí thư Tô Lâm đã điện đàm với Thượng nghị sỹ Steve Daines (Cộng hòa - bang Montana), thành viên Ủy ban Đối ngoại và Thượng nghị sỹ Bill Hagerty (Cộng hòa - bang Tennessee), thành viên Ủy ban Đối ngoại và Ủy ban Chuẩn chi, Thượng viện Hoa Kỳ.
Thái Lan nỗ lực khống chế ổ dịch đậu mùa khỉ tại trại giam
Thái Lan nỗ lực khống chế ổ dịch đậu mùa khỉ tại trại giam
(Ngày Nay) - Giới chức kiểm soát dịch bệnh và trại giam của Thái Lan đang nỗ lực khống chế một ổ dịch đậu mùa khỉ (mpox) tại trại giam Thonburi sau khi xác nhận có 2 trường hợp nhiễm bệnh ở những người tiếp xúc gần với một tù nhân vừa qua đời.
"Gan tí hon" 3D phục vụ kiểm nghiệm độc tính thực phẩm
"Gan tí hon" 3D phục vụ kiểm nghiệm độc tính thực phẩm
(Ngày Nay) - Một nhóm nhà khoa học thuộc Viện Nghiên cứu Quốc gia Pháp về nông nghiệp, thực phẩm và môi trường (Inrae) đã phát triển thành công mô hình “gan tí hon” 3D từ tế bào gan người, mở ra triển vọng giúp giảm đáng kể việc sử dụng động vật trong các thử nghiệm đánh giá độc tính hóa chất.
Xin chữ đầu năm lan tỏa giá trị "mùng 3 Tết thầy"
Xin chữ đầu năm lan tỏa giá trị "mùng 3 Tết thầy"
(Ngày Nay) - Trong dịp Tết cổ truyền, tục xin chữ đầu năm không chỉ gửi gắm ước vọng bình an, may mắn mà còn góp phần lan tỏa giá trị “tôn sư trọng đạo” qua truyền thống mùng 3 Tết thầy. Nét đẹp văn hóa ấy nhắc nhớ đạo lý hiếu học, tri ân người trao truyền tri thức, được gìn giữ và tiếp nối qua nhiều thế hệ.
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hoa Kỳ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
Tổng Bí thư Tô Lâm đến Hoa Kỳ dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza
(Ngày Nay) - Trưa 18/2 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đã tới sân bay quân sự Andrews (Hoa Kỳ), tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, theo lời mời của Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza từ ngày 18 - 20/2/2026.