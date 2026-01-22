(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 21/1/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tình trạng khẩn cấp.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 21/1/2026 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tình trạng khẩn cấp.

Luật Tình trạng khẩn cấp số 104/2025/QH15 được Quốc hội khóa XV thông qua ngày 3/12/2025 tại Kỳ họp thứ 10, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026.

Để triển khai thi hành Luật Tình trạng khẩn cấp kịp thời, thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật này.

Bảo đảm thi hành Luật kịp thời, đồng bộ, thống nhất

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thi hành Luật Tình trạng khẩn cấp, bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả.

Xác định trách nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc triển khai thi hành Luật Tình trạng khẩn cấp trên phạm vi cả nước; đồng thời, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong thi hành Luật Tình trạng khẩn cấp.

Năm nội dung chính của Kế hoạch

1. Rà soát các văn bản dưới luật liên quan đến tình trạng khẩn cấp để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ, ban hành mới văn bản phù hợp với Luật Tình trạng khẩn cấp.

Các bộ, cơ quan ngang bộ tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật do mình ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành.

Ủy ban nhân dân các cấp rà soát hệ thống văn bản do mình ban hành; ban hành các văn bản theo thẩm quyền hoặc đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ.

Thời gian hoàn thành là tháng 7/2026.

2. Xây dựng các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật.

Bộ Quốc phòng chủ trì xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tình trạng khẩn cấp; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định việc tiếp nhận, điều phối nguồn lực cứu trợ, hỗ trợ từ nước ngoài và việc đưa lực lượng, phương tiện của Việt Nam ra nước ngoài tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm họa; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục trang thiết bị bảo đảm cho huấn luyện, diễn tập, ứng phó, khắc phục hậu quả trong tình trạng khẩn cấp...

3. Biên soạn tài liệu, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về nội dung Luật.

Các bộ, ngành liên quan và các địa phương biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; tổ chức hội nghị, tọa đàm trực tiếp hoặc trực tuyến đối với các cơ quan trung ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố; tổ chức hội nghị, tọa đàm trực tiếp hoặc trực tuyến tại các địa phương; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng...

4. Tiếp nhận và xử lý đề nghị, kiến nghị đối với văn bản quy phạm pháp luật về tình trạng khẩn cấp.

5. Tổ chức kiểm tra việc thi hành và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Tình trạng khẩn cấp.

Bộ Quốc phòng có trách nhiệm tổng hợp, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ trên.