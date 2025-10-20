Quân đội chủ động phối hợp cùng địa phương phòng chống bão số 12-Fengshen

(Ngày Nay) - Trước diễn biến phức tạp của bão số 12, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu toàn quân duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện ứng phó, bảo đảm an toàn doanh trại và hỗ trợ nhân dân.

Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam vừa có Công điện hỏa tốc số 5961/CĐ-TM ngày 19/10/2025 về việc chủ động ứng phó với bão số 12 trên Biển Đông.

Công điện gửi: Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II; các quân khu: 3, 4, 5, 7; các quân đoàn: 12, 34; các quân chủng: Phòng không-Không quân, Hải quân; Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam; các bộ tư lệnh: Thủ đô Hà Nội, Pháo binh-Tên lửa; các binh chủng: Tăng thiết giáp, Đặc công, Công binh, Hóa học, Thông tin liên lạc; các binh đoàn: 11, 12, 15, 18, 19; Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel).

Chiều 19/10/2025, bão Fengshen đi vào biển Đông, thành cơn bão số 12 năm 2025. Hồi 16 giờ ngày 19/10/2025, vị trí tâm bão ở 15,2 độ Vĩ Bắc, 119,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc biển Đông, cường độ cấp 9, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.

Thực hiện Công điện số 18/BCĐ-BNNMT ngày 19/10/2025 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia, để chủ động ứng phó với bão, mưa lũ sau bão, giảm thiểu tối đa thiệt hại về người, tài sản của nhân dân và Nhà nước, Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm chế độ ứng trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến của bão, mưa lũ sau bão; triển khai các biện pháp phòng, chống đảm bảo an toàn doanh trại, kho tàng, các công trình đang thi công; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống xảy ra; bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và phương tiện khi thực hiện nhiệm vụ.

Các quân khu 3, 4, 5, 7, chỉ đạo Bộ Chỉ huy quân sự các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường và các cơ quan liên quan tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó phù hợp với thực tế; xác định khu vực trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, đá, các tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực có nguy cơ bị ngập lụt, chia cắt; phối hợp với các đơn vị huy động lực lượng, phương tiện giúp chính quyền và nhân dân sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn; hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, thu hoạch thủy sản, lúa, hoa màu..., không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người do bất cẩn, chủ quan.

Bộ Tổng Tham mưu yêu cầu Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Lâm Đồng phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương, bằng mọi biện pháp thông tin về diễn biến của bão, tiếp tục rà soát, kiểm đếm, hướng dẫn tàu, thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển hoặc đang neo đậu thoát ra hoặc không đi vào vùng nguy hiểm về nơi tránh trú bão, bảo đảm an toàn.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo.

Quân chủng Phòng không-Không quân và Binh đoàn 18 kiểm tra, rà soát kế hoạch, phương án, tổ chức lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn và vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm đến vùng ngập lụt, chia cắt khi có lệnh.

Bộ Tổng Tham mưu cũng lưu ý các quân đoàn: 12, 34, các bộ tư lệnh: Thủ đô Hà Nội, Pháo binh-Tên lửa và các binh đoàn, binh chủng rà soát, bổ sung các kế hoạch, phương án phù hợp với tình hình thực tế; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nơi đóng quân và nơi thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, cứu nạn khi có đề nghị của địa phương.

Binh chủng Thông tin liên lạc chỉ đạo các đơn vị bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt cho Thủ trưởng Bộ Quốc phòng chỉ đạo điều hành công tác cứu hộ, cứu nạn, đặc biệt là những khu vực bị chia cắt, cô lập.

Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan bảo đảm đường truyền và các điều kiện cần thiết khác phục vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hành về phòng thủ dân sự; sẵn sàng cử lực lượng, phương tiện (flycam) phối hợp với các quân khu: 3, 4, 5, 7, hỗ trợ địa phương khảo sát các khu vực xung yếu để kịp thời phát hiện vết nứt, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở đất, lũ quét, bị chia cắt, cô lập nhằm cảnh báo sớm và có biện pháp phòng ngừa kịp thời.

Các tổng cục: Hậu cần-Kỹ thuật, Công nghiệp quốc phòng, Tổng cục II, theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó với bão số 12; khắc phục hậu quả mưa lũ, ngập lụt, sạt lở đất, đá; bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.