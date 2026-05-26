Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Stavian được chấp nhận là nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp Ninh Thọ tại Khánh Hòa

(Ngày Nay) - Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Stavian (Stavian Industrial Park) chính thức được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận là nhà đầu tư dự án Khu công nghiệp Ninh Thọ tại tỉnh Khánh Hòa, đánh dấu bước mở rộng tiếp theo trong chiến lược phát triển hệ sinh thái hạ tầng công nghiệp tại các địa phương giàu tiềm năng phát triển.
Ông Lê Huyền - Tỉnh Uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hoà trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận là nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Stavian.
Ngày 25/05/2026, Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Stavian (Stavian Industrial Park) đã tham dự Lễ trao Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận là nhà đầu tư dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Ninh Thọ, tỉnh Khánh Hòa do đại diện lãnh đạo UBND tỉnh đã trao.

Việc được chấp thuận là nhà đầu tư hạ tầng KCN Ninh Thọ là dấu mốc pháp lý quan trọng, tạo cơ sở để Stavian Industrial Park triển khai các bước tiếp theo trong quá trình đầu tư, phát triển hạ tầng kỹ thuật và thu hút nhà đầu tư thứ cấp tại dự án. Đồng thời, dự án cũng được kỳ vọng góp phần bổ sung quỹ đất công nghiệp quy mô lớn, thúc đẩy thu hút đầu tư và đóng góp vào định hướng phát triển kinh tế - công nghiệp của tỉnh Khánh Hòa.

Ông Nguyễn Tuấn Anh - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Khu Công nghiệp Stavian phát biểu tại Hội nghị

Dự án KCN Ninh Thọ có quy mô hơn 3.000.000 m², được triển khai tại xã Bắc Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, với tổng vốn đầu tư gần 4.000 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của nhà đầu tư là gần 600 tỷ đồng và vốn huy động hơn 3.200 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 70 năm. Dự án có vị trí thuận lợi khi nằm gần khu vực cảng và Khu kinh tế Vân Phong – một trong những trung tâm phát triển công nghiệp và logistics trọng điểm của tỉnh Khánh Hòa, đồng thời được định hướng thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ và các lĩnh vực sản xuất có giá trị gia tăng cao.

Trong bối cảnh tỉnh Khánh Hòa đang đẩy mạnh xúc tiến đầu tư gắn với kinh tế số, kinh tế xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, KCN Ninh Thọ được kỳ vọng sẽ góp phần bổ sung động lực phát triển mới cho lĩnh vực công nghiệp của địa phương. KCN cũng phù hợp với định hướng thu hút các dự án quy mô lớn, có tính lan tỏa và đóng góp vào quá trình nâng cao chất lượng tăng trưởng của tỉnh trong giai đoạn tới.

Đối với Stavian Industrial Park, KCN Ninh Thọ là dự án mới trong danh mục phát triển hạ tầng công nghiệp, góp phần mở rộng hiện diện của doanh nghiệp tại khu vực Nam Trung Bộ. Dự án không chỉ bổ sung quy mô quỹ đất công nghiệp do công ty phát triển, mà còn thể hiện năng lực trong việc tham gia đầu tư các dự án hạ tầng công nghiệp quy mô lớn, có thời hạn khai thác dài hạn và tiềm năng thu hút các ngành sản xuất đa dạng.

Việc triển khai KCN Ninh Thọ tại tỉnh Khánh Hòa được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa thu hút đầu tư sản xuất, góp phần nâng cao năng lực phát triển hạ tầng công nghiệp của Stavian Industrial Park, đồng thời đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển công nghiệp bền vững của địa phương trong giai đoạn tới.

