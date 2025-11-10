Bất an sữa học đường - Bài 6: Mối quan hệ ‘chằng chịt’ giữa các công ty sản xuất và bán sữa

(Ngày Nay) - Từ việc “lần” ra mối liên hệ giữa các công ty liên quan đến sữa Vus-Sure Gold A+ và Netsure Grow IQ Plus, chúng tôi nhận thấy mối quan hệ “chằng chịt” giữa các công ty sản xuất và bán sữa vào trường học.

Như Ngày Nay đã thông tin trong bài Bất an sữa học đường - Bài 2: Hậu lùm xùm, sữa Vus-Sure Gold A+ và Netsure Grow IQ Plus vẫn ‘tràn’ vào trường học,theo đó, Công ty Cổ phần Đầu tư MDGroup (gọi tắt là MDGroup) cung cấp sữa Vus-Sure Gold A+, còn Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Sacofood (gọi tắt là Sacofood) cung cấp sữa Netsure Grow IQ Plus vào trường học.

Đối với sữa Vus-Sure Gold A+, sau vụ lùm xùm tại Trường Mầm non Sơn Ca (quận Gò Vấp cũ), dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia không ghi nhận thêm thông tin MDGroup trúng thầu.

Còn sữa Netsure Grow IQ Plus, trong thời gian gần đây, Sacofood trúng hàng chục gói thầu cung cấp sữa này vào trường học trên khắp cả nước (chủ yếu là TP.HCM), bên cạnh một số sữa khác như Netsure Pedia, Pediagrow IQ Plus,…

Hậu lùm xùm, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Farm Food VN “thay” MDGroup đưa sữa Vus-Sure Gold A+ vào trường học?

Trở lại sản phẩm sữa Vus-Sure Gold A+, dữ liệu từ Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia cho thấy, trong khi MDGroup “im lìm” trong hoạt động đấu thầu, thì gần đây có Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Farm Food VN (phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM) liên tục trúng thầu cung cấp sữa này (và sữa khác) vào nhiều trường học trên khắp cả nước.

Dữ liệu chúng tôi có được, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Farm Food VN (hoạt động từ ngày 21/2/2025) có tên cũ là Công ty Cổ phần Dinh dưỡng MD VN, được phê duyệt trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia vào ngày 19/8/2025 nhưng đã trúng 14 gói thầu trên khắp cả nước.

Dữ liệu cho thấy, sữa Vus-Sure Gold A+ do Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Farm Food VN cung cấp cũng được sản xuất bởi Công ty phần ATOKO PHARMA.

Theo hồ sơ chúng tôi có được, sữa Vus-Sure Gold A+ do MDGroup cung cấp vào trường học do Công ty Cổ phần ATOKO PHARMAR sản xuất, được Chi nhánh 4 - Công ty Cổ phần Dược phẩm ATOKO PHARMAR đăng ký công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội cũ) và được đơn vị này tiếp nhận vào ngày 17/4/2024.

Vậy, giữa Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Farm Food VN và MD Group có liên quan gì hay không? Mở rộng ra, các công ty này có mối liên quan gì đến Công ty Cổ phần Dược phẩm ATOKO PHARMAR và Công ty Cổ phần ATOKO PHARMAR hay không?

Theo hồ sơ mà chúng tôi có được, vào ngày 3/9/2025, bà Nguyễn Mai Hằng - Hiệu trưởng Trường Mầm non Bé Ngoan (số 108 Nguyễn Đình Chiểu, phường Tân Định, TP.HCM) ký Quyết định số 111/QĐ-MNBN phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt Gói thầu: Cung cấp Sữa bột dinh dưỡng năm học 2025 - 2026.

Theo đó, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Farm Food VN trúng thầu với giá hơn 262 triệu đồng, sản phẩm trúng thầu là sữa Vus-Sure Gold A+.

Đáng chú ý, tên file đính kèm khi đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia là “MDGROUP - QĐ KQ LCNT”.

Còn theo dữ liệu từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Farm Food VN có địa chỉ là 32A1 Tân Chánh Hiệp 26, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM.

Dữ liệu từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, Chi nhánh 2 - Công ty Cổ phần Dược phẩm ATOKO PHARMAR (tạm ngừng kinh doanh) có địa chỉ là 32 đường Tân Chánh Hiệp 26, khu phố 3, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12 (cũ), TP.HCM.

Hơn nữa, Chi nhánh 2 - Công ty Cổ phần Dược phẩm ATOKO PHARMAR có người đại diện pháp luật là Lê Hoài Nam. Ông Lê Hoài Nam đồng thời là người đại diện pháp luật và tổng giám đốc của - Công ty Cổ phần Dược phẩm ATOKO PHARMAR.

Theo thông tin chúng tôi có được, Công ty Cổ phần Dược phẩm ATOKO PHARMAR và MDGroup sử dụng chung số điện thoại tổng đài là 1800.96.96.68. Hai công ty này, đối với sản phẩm mang thương hiệu Oracare, được giới thiệu là sản phẩm được liên kết bởi hai công ty (chúng tôi sẽ đề cập cụ thể trong bài viết khác).

3 công ty dùng chung 1 số điện thoại làm tổng đài

Ngoài là tổng đài của MDGroup và Công ty Cổ phần Dược phẩm ATOKO PHARMAR (MST: 0108476404), số điện thoại 1800.96.96.68 còn là tổng đài của Công ty Cổ phần ATOKO PHARMAR (MST 1102028302; tên cũ là Công ty Cổ phần MDNutrion).

Như vậy, số điện thoại 1800.96.96.68 là số tổng đài của ít nhất 3 công ty là MDGroup, Công ty Cổ phần Dược phẩm ATOKO PHARMAR và Công ty Cổ phần ATOKO PHARMAR.

Dữ liệu từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, cả Công ty Cổ phần Dược phẩm ATOKO PHARMAR và Công ty Cổ phần ATOKO PHARMAR đều có chung người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc là ông Lê Hoài Nam (trùng khớp thông tin cá nhân và cư trú). Đối với Công ty Cổ phần Dược phẩm ATOKO PHARMAR, số điện thoại trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 0938.999.457. Chúng tôi có gọi đến số máy này, nhưng chủ nhân không cầm máy.

Số điện thoại 0938.999.457 cũng được dùng để đăng ký trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Bao bì MD (MST: 317155524). Công ty này có trụ sở tại địa chỉ số 132 Nguyễn Văn Bứa, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (cũ), TP.HCM. Đây cũng là địa chỉ của Sacofood, đơn vị sản xuất sữa Netsure Grow IQ Plus, liên quan đến vụ lùm xùm diễn ra cuối năm 2024 tại Trường Mầm non Sơn Ca (quận Gò Vấp cũ).

Sản phẩm của Sacofood được sản xuất tại nơi có địa chỉ là số 59/46A, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn (cũ), TP.HCM (địa chỉ sau sáp nhập là số 59/46A Ấp 6, xã Bà Điểm, TP.HCM). Đây cũng là nơi sản xuất sản phẩm mang thương hiệu Oracare - sản phẩm được liên kết bởi MDGroup và Công ty Cổ phần Dược phẩm ATOKO PHARMAR. Tại địa chỉ này, có tòa nhà có gắn logo, thương hiệu mang thông tin MDGroup. Dữ liệu từ Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho thấy, đây là địa chỉ chi nhánh của MDGroup (MST: 0311256420-004) nhưng đã tạm ngừng kinh doanh.

Còn địa chỉ trụ sở của MDGroup là số 105/16 Nguyễn Thị Tú, Khu phố 3, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân (cũ); nay là 105/16 Nguyễn Thị Tú, Khu phố 11, phường Bình Tân, TP.HCM.

Tại địa chỉ này, chúng tôi thấy còn có gắn biển hiệu của Chi nhánh Công ty Cổ phần Dinh dưỡng Oramilk (MST: 0109865259-001. Liền kề là địa chỉ 105/18 Nguyễn Thị Tú, có gắn biển hiệu của Công ty Cổ phần Giải pháp Dinh dưỡng Findkosts (MST: 0109465564) và Công ty Cổ phần FCC Food Group (MST: 0312626956). Tại địa chỉ này có tòa nhà có gắn biển “MD Hotel”.

Một địa chỉ, nhưng là nơi sản xuất của nhiều công ty?

Theo hồ sơ và ghi nhận thực tế của chúng tôi, ngoài dùng chung số điện thoại, địa chỉ chi nhánh - trụ sở chính của các công ty có sự liên quan với nhau, thì nơi sản xuất cũng là một dấu hỏi lớn: Có phải một địa chỉ, nhưng là nơi sản xuất của nhiều công ty sữa khác nhau?

Như chúng tôi đã đề cập, sữa Vus-Sure Gold A+ do Công ty Cổ phần ATOKO PHARMAR sản xuất, được Chi nhánh 4 - Công ty Cổ phần Dược phẩm ATOKO PHARMAR đăng ký công bố sản phẩm tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (Sở Y tế Hà Nội cũ) và được đơn vị này tiếp nhận vào ngày 17/4/2024.

Công ty Cổ phần ATOKO PHARMAR có địa chỉ là thửa đất số 3206 - 3225, tờ bản đồ số 6, Ấp 3, xã Long Cang, huyện Cần Đước, tỉnh Long An cũ; nay là thửa đất số 3206 - 3225, tờ bản đồ số 6, Ấp 3, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh.

Đây cũng là nơi đặt nhà máy của Công ty Cổ phần Giải pháp Dinh dưỡng Findkosts, với thông tin đăng ký là Chi nhánh Công ty Cổ phần Giải pháp Dinh dưỡng Findkosts NM.

Đối với riêng thửa đất số 3255, từng là nơi sản xuất của MDGroup, với thông tin đăng ký là Chi nhánh 3 - Công ty Cổ phần Đầu tư MDGroup, hiện đang trong tình trạng “đã giải thể, phá sản, chấm dứt tồn tại”.

Từ thông tin dữ liệu đất đai, chúng tôi tìm đến nơi thửa đất 3255, tờ bản đồ số 6, Ấp 3, xã Long Cang, tỉnh Tây Ninh, thì thấy một tòa nhà, bên ngoài tòa nhà này có “gắn”các thông tin như sau: Công ty Cổ phần ATOKO PHARMAR, ATOKO PHARMAR, MDGroup (logo, thương hiệu), AB milk, Findkost’s (logo, thương hiệu); biển hiệu ghi: Nhà máy sản xuất Findkost’s.

Phải chăng, một địa chỉ, nhưng là nơi sản xuất của nhiều công ty?

Ngày Nay sẽ tiếp tục thông tin!