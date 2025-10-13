Bế mạc Lễ hội Văn hoá Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất năm 2025

Phát biểu tại lễ bế mạc, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho biết, phát triển bền vững, sáng tạo và bao trùm đã trở thành mục tiêu của nhiều quốc gia trên thế giới, Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo chung đó. Nhà nước Việt Nam đã xác định phát triển bền vững trên cơ sở phát triển văn hóa, con người là nền tảng, đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên…

Dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng với hàng ngàn năm lịch sử, có truyền thống yêu chuộng hòa bình; luôn thấu hiểu và hành động vì sự ổn định và hợp tác; luôn nhận thức rõ và coi việc giữ gìn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, tôn trọng và bảo vệ thiên nhiên là tri ân truyền thống, bảo đảm quyền phát triển của các thế hệ tương lai, bảo đảm cho sự phát triển nhanh và bền vững đất nước. Người Việt Nam cũng phát huy tâm thế và mang nhận thức đó vào trong tất cả các hoạt động, hợp tác với các quốc gia, các đối tác. Việt Nam là thành viên chủ động và có trách nhiệm của UNESCO, đóng góp tích cực cho thành công của các khuôn khổ và hoạt động của quốc tế, đặc biệt là trong kiến tạo, đối thoại, hợp tác vì hòa bình và phát triển.

“Lễ hội Văn hóa thế giới lần thứ nhất tại Việt Nam là minh chứng sống động; được khởi nguồn từ sáng kiến của bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm về việc tổ chức một sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc tế tại Thủ đô Hà Nội, nơi tôn vinh vẻ đẹp riêng biệt của mỗi quốc gia, khẳng định sức mạnh của văn hóa trong việc kết nối con người với con người và là một bức tranh sống động về sự Đoàn kết trong Đa dạng của nhân loại”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh.

Được tổ chức từ ngày 10 - 12/10/2025, Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất tại Hà Nội có 48 quốc gia, tổ chức quốc tế tham dự, với nhiều không gian, sự kiện văn hóa đặc sắc, từ triển lãm “Con đường văn hóa”, tới trình diễn Trang phục quốc tế với chủ đề “Bước chân di sản”/Lễ hội Áo dài, chương trình chiếu phim giới thiệu văn hóa nghệ thuật, Ngày hội sách, đến các hoạt động giới thiệu nghệ thuật ẩm thực của các quốc gia, và 30 chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế, thu hút hàng chục vạn lượt du khách thăm quan, trải nghiệm mỗi ngày.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chia sẻ, trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới lần thứ nhất; các quốc gia đã cùng nhau chia sẻ, học hỏi và vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, địa lý để xích lại gần nhau hơn; tạo ra không gian giới thiệu, quảng bá sự đa dạng, phong phú của các nền văn hóa. Cùng với đó, các quốc gia cũng chung tay góp phần duy trì hòa bình và an ninh quốc tế bằng cách thắt chặt hợp tác giữa các quốc gia về văn hóa theo đúng tôn chỉ của UNESCO; khẳng định vai trò tiên phong của văn hóa trong thúc đẩy hợp tác quốc tế và xây dựng cầu nối hữu nghị giữa các dân tộc, thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, mang lại thịnh vượng chung cho cộng đồng quốc tế.

“Không chỉ là cuộc gặp gỡ thắm tình hữu nghị của các nền văn hoá trên thế giới, với thông điệp “Thế giới cùng chung nhịp đập yêu thương”, trong khuôn khổ Lễ hội, Ban Tổ chức đã thực hiện chương trình đấu giá và quyên góp thiện nguyện với tổng số kinh phí 2,5 tỷ đồng, trong đó toàn bộ số tiền gây quỹ sẽ được chuyển đến các địa phương tại Việt Nam chịu thiệt hại do mưa lũ, nhằm hỗ trợ xây dựng lại nhà ở, trường học và các công trình dân sinh, hỗ trợ tái thiết cuộc sống cho nhân dân; lan tỏa một thông điệp mạnh mẽ về tinh thần sẻ chia và kiên cường”, ông Nguyễn Văn Hùng bày tỏ.

Với sự quan tâm của Nhà nước Việt Nam, tình yêu văn hóa và khát khao phát triển văn hóa của người Việt Nam, của Bà Ngô Phương Ly - Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng sự ủng hộ, tham gia nhiệt tình của các đối tác quốc tế, ông Nguyễn Văn Hùng tin tưởng rằng Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội những lần tổ chức tiếp theo sẽ tiếp tục để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế; góp phần quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác. Qua đó, mỗi người, mỗi quốc gia cùng chung tay xây dựng một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững; đồng thời khẳng định hình ảnh đất nước Việt Nam an toàn, tươi đẹp, văn hóa đặc sắc, nhân văn, năng động và hội nhập sâu rộng với thế giới.