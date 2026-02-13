Bỉ: Hộ chiếu y tế số - Món quà Valentine cho bệnh nhân tim bẩm sinh

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Bác sĩ Sophie Pierard - chuyên gia tim mạch tại Bệnh viện Saint-Luc (Bỉ) vừa triển khai dự án “Hộ chiếu y tế số” nhằm tập hợp và số hóa các thông tin y tế thiết yếu cho bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh, qua đó hỗ trợ công tác cấp cứu và điều trị trong các tình huống khẩn cấp. Ứng dụng được giới thiệu nhân dịp lễ Valentine (14/2/2026) - thời điểm gắn liền với thông điệp về sức khỏe tim mạch và sự quan tâm dành cho bệnh nhân mắc bệnh tim bẩm sinh.
Bỉ: Hộ chiếu y tế số - Món quà Valentine cho bệnh nhân tim bẩm sinh

Được khởi xướng với sự hợp tác của tổ chức phi lợi nhuận Battements vers l’Avenir (Nhịp đập hướng tới Tương lai), dự án “Hộ chiếu y tế số” hướng tới lưu trữ an toàn các dữ liệu y tế quan trọng trên nền tảng kỹ thuật số. Ứng dụng bao gồm mô tả chi tiết bệnh lý tim bẩm sinh, các can thiệp phẫu thuật đã thực hiện, danh sách thuốc chống chỉ định, phương pháp điều trị bắt buộc, cũng như các lưu ý trong quy trình theo dõi và chăm sóc. Thông tin được trình bày ngắn gọn, dễ tiếp cận, giúp bác sĩ nắm bắt nhanh tình trạng bệnh trong những phút đầu tiếp nhận.

Ngoài ra, ứng dụng còn tích hợp thông tin liên hệ của bác sĩ chuyên khoa điều trị, tạo điều kiện trao đổi trực tiếp giữa các nhân viên y tế trong trường hợp cần tham vấn khẩn cấp, đặc biệt khi bệnh nhân phải điều trị ngoài cơ sở y tế quen thuộc.

Theo bác sĩ Sophie Pierard, một điểm quan trọng của dự án là khuyến khích bệnh nhân chủ động tham gia quản lý sức khỏe của chính mình. Việc cùng bác sĩ điền thông tin vào hộ chiếu y tế ngay tại phòng khám giúp người bệnh hiểu rõ hơn về tình trạng tim mạch, các nguy cơ tiềm ẩn và cách tự bảo vệ bản thân. Cách tiếp cận này được kỳ vọng sẽ góp phần giảm biến chứng và cải thiện chất lượng sống lâu dài.

Đối với các bậc phụ huynh có con mắc bệnh tim bẩm sinh, hộ chiếu y tế số cũng mang ý nghĩa chuyển giao trách nhiệm chăm sóc. Khi trẻ bước vào giai đoạn trưởng thành, công cụ này giúp các em tự quản lý thông tin y tế một cách đầy đủ và an toàn.

Được đánh giá là sáng kiến tiên phong tại Bỉ trong lĩnh vực tim mạch bẩm sinh, dự án đã giành giải Empower Award do Tập đoàn Dược phẩm Boehringer Ingelheim trao tặng nhằm tôn vinh các sáng kiến y tế vì cộng đồng. Khoản hỗ trợ từ giải thưởng đã giúp trang trải một phần kinh phí, trong khi chiến dịch gây quỹ cộng đồng hiện đang tiếp tục được triển khai để hoàn thiện dự án và sớm đưa ứng dụng vào sử dụng thực tế.

Bệnh tim bẩm sinh thường có diễn biến phức tạp, với cấu trúc tim và phác đồ điều trị rất đặc thù. Trong nhiều trường hợp cấp cứu, việc thiếu thông tin chính xác hoặc xử trí không phù hợp có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Đáng chú ý, nhiều trường hợp rối loạn nhịp tim cần phải sốc điện ngay lập tức, nếu dùng thuốc sẽ gây nguy hiểm. Theo đó, việc cung cấp tức thì các thông tin quan trọng này cho bác sĩ tiếp nhận rất quan trọng.

Trên thực tế, ý tưởng về hộ chiếu y tế không phải là mới. Khoảng 10 năm trước, bác sĩ Pierard cùng đồng nghiệp Agnès Pasquet đã phát hành phiên bản hộ chiếu y tế dạng giấy dành cho bệnh nhân tim bẩm sinh. Tài liệu này giúp người bệnh lưu giữ chẩn đoán, tiền sử phẫu thuật và các khuyến cáo quan trọng, qua đó thuận lợi hơn khi tiếp xúc với bác sĩ gia đình, nhân viên cấp cứu hoặc cơ sở y tế ở nước ngoài.

Tuy nhiên, theo thời gian, phiên bản giấy bộc lộ nhiều hạn chế. Trong bối cảnh chuyển đổi số và thói quen sử dụng điện thoại thông minh ngày càng phổ biến, việc mang theo tài liệu giấy không còn phù hợp. Bên cạnh đó, nguy cơ thất lạc giấy tờ trong tình huống khẩn cấp có thể khiến nhân viên y tế không tiếp cận được những thông tin then chốt của bệnh nhân.

PV
Bỉ Hộ chiếu y tế số tim bẩm sinh

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thắp hương, tri ân lãnh đạo Bộ tiền nhiệm
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan thắp hương, tri ân lãnh đạo Bộ tiền nhiệm
(Ngày Nay) - Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 71 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, hướng tới Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chiều 11/02/2026, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đến thăm, chúc Tết các gia đình và thắp hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Y tế qua các thời kỳ.
Điều trị miễn dịch buổi sáng giúp bệnh nhân ung thư phổi sống lâu hơn
Điều trị miễn dịch buổi sáng giúp bệnh nhân ung thư phổi sống lâu hơn
(Ngày Nay) - Một nghiên cứu lâm sàng công bố trên tạp chí Nature Medicine cho thấy thời điểm tiến hành điều trị miễn dịch có thể ảnh hưởng đáng kể đến kết quả điều trị ung thư phổi, trong đó bệnh nhân được điều trị vào buổi sáng có thời gian sống dài hơn và kiểm soát bệnh tốt hơn so với nhóm điều trị vào buổi chiều.
Người dân thủ đô Washington DC sử dụng xe đạp như một phương tiện giao thông thân thiện với môi trường, không phát thải.
Mỹ hủy bỏ nền tảng pháp lý then chốt của chính sách khí hậu
(Ngày Nay) - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12/2 cho biết Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) sẽ xóa bỏ một phát hiện khoa vốn từ lâu đã là cơ sở pháp lý chủ chốt cho những hành động của “Xứ cờ hoa” trong việc điều tiết khí thải nhà kính và chống biến đổi khí hậu.
Ông Trump cảnh báo hậu quả nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran
Ông Trump cảnh báo hậu quả nếu không đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran
(Ngày Nay) - Ngày 12/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran sẽ phải đối mặt với những hậu quả “rất đau đớn” nếu không đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu lại bày tỏ sự hoài nghi về chất lượng của bất kỳ thỏa thuận nào với Iran.
Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội trao quyết định của Giám đốc CATP Hà Nội bổ nhiệm Trung tá Chu Quốc Dũng giữ chức vụ Trưởng Ban Biên tập Chuyên đề An ninh Thủ đô/
Bổ nhiệm Trung tá Chu Quốc Dũng giữ chức vụ Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô
(Ngày Nay) - Ngày 11/2, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội đã chủ trì lễ công bố quyết định của Giám đốc CATP Hà Nội về công tác cán bộ. Trung tá Chu Quốc Dũng, Phó Trưởng Ban Biên tập phụ trách An ninh Thủ đô được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Biên tập An ninh Thủ đô. 
Quang cảnh thủ phủ Nuuk của Greenland.
Nga cảnh báo cứng rắn với việc quân sự hóa Greenland
(Ngày Nay) - Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh nếu Greenland bị quân sự hóa và hình thành các năng lực quân sự chống lại Nga, nước này sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng, bao gồm cả các biện pháp kỹ thuật-quân sự.