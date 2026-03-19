Bộ GD-ĐT công bố lịch thi chi tiết các môn trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

(Ngày Nay) - Lịch thi chính thức trong 2 ngày 11/6 và 12/6. Trong đó, ngày 11/6, sáng thi môn Ngữ văn, chiều môn Toán; sáng 12/6 thi hai môn tự chọn.

Hôm nay (19/3), Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố văn bản hướng dẫn một số nội dung tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, trong đó có lịch thi chi tiết từng môn.

Theo đó, Kỳ thi sẽ diễn ra trong các ngày từ 10-12/6.

Lịch thi chi tiết như sau:

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Kỳ thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông năm nay cơ bản giữ ổn định như các năm trước. Vì vậy, Bộ không công bố đề thi minh họa.

Bộ Giáo dục và Đào tạo có một số điều chỉnh chủ yếu liên quan đến công tác tổ chức thi để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Điểm mới đáng chú ý là việc phúc khảo bài thi chặt chẽ hơn. Theo quy chế thi mới, thời gian nhận bài thi phúc khảo sẽ rút ngắn xuống còn 5 ngày. Tất cả các bài thi chấm phúc phúc khảo có thay đổi điểm trong quá trình phúc khảo đều phải được đối thoại.