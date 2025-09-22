Bộ GD&ĐT yêu cầu thống nhất phương án tuyển sinh với chương trình kỹ sư tài năng

(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn đề nghị các trường đại học thống nhất phương thức tuyển sinh đối với tất cả chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sỹ tài năng; xét tuyển đào tạo tiến sỹ.
Thí sinh dự thi Tốt nghiệp Trung học phổ thông. Ảnh: PV/TTXVN.
Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thống nhất phương thức tuyển sinh đối với tất cả chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sỹ tài năng; phương thức xét tuyển đối với đào tạo tiến sỹ theo từng ngành, nhóm ngành.

Đây là một trong những điểm đáng lưu ý trong công văn số 5695/BGDĐT-GDĐH được Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi tới các cơ sở giáo dục đại học nhằm triển khai thực hiện Đề án đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghệ cao giai đoạn 2025 – 2035, định hướng đến năm 2045, theo Quyết định số 1002/QĐ-TTg ngày 24/5/2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng theo công văn trên, Bộ Giáo dục và Đào yêu cầu các trường xây dựng quy chế phối hợp tổ chức đào tạo; mời các giảng viên giỏi, chuyên gia giàu kinh nghiệm hướng dẫn và hỗ trợ người học; áp dụng triệt để các phương pháp đào tạo hiện đại, công nghệ giáo dục tiên tiến, phù hợp với đối tượng sinh viên, học viên tài năng, tăng cường trải nghiệm thực.

Các cơ sở đào tạo rà soát, đổi mới chương trình đào tạo các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán (STEM), đáp ứng chuẩn chương trình, yêu cầu thực tiễn và tiếp cận các chuẩn mực quốc tế; khuyến khích áp dụng mô hình giáo dục hội tụ, chú trọng năng lực thực tiễn và tiếp cận liên ngành, nhất là các chương trình đào tạo sau đại học về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học.

Các trường căn cứ vào năng lực, thế mạnh về nghiên cứu, đào tạo của mình, lập kế hoạch và tổ chức tuyển sinh, đào tạo các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sỹ tài năng từ năm 2025 tới 2035, mời giảng viên giỏi tham gia, áp dụng các phương pháp đào tạo hiện đại và công nghệ tiên tiến, bảo đảm các mục tiêu đề ra trong từng giai đoạn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các cơ sở giáo dục đại học cần gắn kết chặt chẽ quá trình đào tạo với nghiên cứu khoa học và sáng tạo công nghệ, ươm tạo và phát triển nhóm nghiên cứu mạnh, nhất là các nhóm nghiên cứu liên ngành, liên trường; thu hút, trọng dụng người có trình độ tiến sỹ các ngành STEM đang làm việc ở nước ngoài; ưu tiên xét tuyển, cử giảng viên đi học tiến sỹ khối ngành STEM tại nước ngoài.

Bên cạnh đó, các trường cần ưu tiên đầu tư nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm, công nghệ và học liệu phục vụ đào tạo, nghiên cứu công nghệ cao; huy động sự hỗ trợ kinh phí, học bổng từ phía doanh nghiệp, tạo điều kiện cho người học được thực hành, thực tập tại doanh nghiệp.

