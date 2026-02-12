Bổ nhiệm Trung tá Chu Quốc Dũng giữ chức vụ Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô

Ngày 11/2/2026, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội đã ký Quyết định bổ nhiệm chức vụ Trưởng Ban Biên tập chuyên đề An ninh Thủ đô đối với đồng chí Trung tá Chu Quốc Dũng, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Ban Biên tập phụ trách An ninh Thủ đô.

Ban Thường vụ Đảng ủy CATP Hà Nội cũng đã có quyết định chỉ định đồng chí Chu Quốc Dũng làm Bí thư Chi bộ Báo An ninh Thủ đô nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc CATP Hà Nội khẳng định: Trung tá Chu Quốc Dũng là cán bộ được đào tạo rất cơ bản, và đã có quá trình công tác, phấn đấu, rèn luyện hết sức nỗ lực. "Quá trình lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt, cá nhân tôi ghi nhận Trung tá Chu Quốc Dũng là người có năng lực nghề nghiệp, và có uy tín với các cơ quan báo chí. Đồng chí Chu Quốc Dũng đã tham gia và đạt được nhiều giải thưởng báo chí của Trung ương và Hà Nội. Đặc biệt, qua trao đổi với nhiều thế hệ cán bộ công tác ở Báo An ninh Thủ đô nói riêng và trong hệ thống báo chí Trung ương, Thủ đô nói chung, các ý kiến đều đánh giá cao năng lực, trách nhiệm cá nhân của đồng chí Chu Quốc Dũng”, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền đề nghị ở vị trí mới, đồng chí Chu Quốc Dũng tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết với các đồng chí trong Cấp ủy, Ban Biên tập, cũng như phối hợp các Ban Chuyên đề Công an TP.HCM, An ninh Hải Phòng, Công an Đà Nẵng... để phát huy thế mạnh truyền thống của An ninh Thủ đô.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, Trung tá Chu Quốc Dũng khẳng định: “Đối với tôi, đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, mà còn là trách nhiệm to lớn trước Đảng ủy, Ban Giám đốc, cũng như tập thể CBCS CATP nói chung và Báo ANTĐ nói riêng. Nhận nhiệm vụ mới trong giai đoạn đất nước và Thủ đô bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, bản thân đồng chí cũng như mỗi CBCS Công an Thủ đô đều mang trong mình tình cảm, nghĩa vụ và trách nhiệm cần phải kế tục, phát huy truyền thống vinh quang của Công an Thủ đô Anh hùng; cần tiếp tục khẳng định vai trò gương mẫu, đi đầu, là kiểu mẫu của lực lượng công an cả nước trong triển khai các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về bảo vệ an ninh, trật tự".

Trung tá Chu Quốc Dũng đồng thời khẳng định sẽ cùng tập thể chỉ huy và CBCS đơn vị sẽ luôn bám sát tinh thần “Chủ động - Nòng cốt - Quyết liệt” trong công tác; không ngừng phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, xây dựng môi trường làm việc kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả.

Công tác tại Báo An ninh Thủ đô từ năm 1996, được đào tạo bài bản, chính quy từ Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Chính trị Quân sự và trưởng thành trong môi trường báo chí lực lượng công an, nhà báo Chu Quốc Dũng trước khi được bổ nhiệm Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô, từng làm phóng viên, biên tập viên, thư ký tòa soạn và dần đảm nhận các vị trí lãnh đạo chủ chốt của tờ báo. Ông đảm nhiệm vị trí Phó Tổng Biên tập Báo An ninh Thủ đô từ năm 2016. Với tư cách là thành viên Ban Biên tập An ninh Thủ đô, ông thường xuyên chủ trì các buổi gặp mặt truyền thống, các hoạt động xã hội, tình nghĩa; tham gia các hội đồng khoa học chuyên ngành về báo chí và kinh tế chính trị; đồng thời chỉ đạo các tuyến bài tổng thuật an ninh trật tự mang đậm bản sắc của Công an Thủ đô.