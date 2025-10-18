Bỏ thuốc lá sẽ ngăn chặn quá trình suy giảm nhận thức

(Ngày Nay) - Một nghiên cứu mới cho thấy việc bỏ thuốc lá - ngay cả ở độ tuổi trung niên hoặc cao hơn - có thể giúp làm chậm lại quá trình suy giảm nhận thức.

Mặc dù suy giảm nhận thức xảy ra tự nhiên theo tuổi tác, nhưng nghiên cứu cho thấy hút thuốc làm trầm trọng thêm tình trạng này và có thể làm tăng nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ. Bà Mikaela Bloomberg, chuyên gia dịch tễ học tại Đại học College London và là tác giả chính của nghiên cứu vừa được công bố, cho biết những người bỏ thuốc lá sớm có điểm số nhận thức tương đương với những người chưa bao giờ hút thuốc.

Để tìm hiểu, nhóm các nhà nghiên cứu đã xem xét dữ liệu khảo sát từ hơn 9.000 người tham gia từ 40 tuổi trở lên tại 12 quốc gia. Họ đã ghép những người đã bỏ thuốc lá với những người vẫn tiếp tục hút thuốc theo điểm số nhận thức ban đầu và các đặc điểm khác, bao gồm giới tính, độ tuổi, trình độ học vấn và quốc gia sinh ra. Kết quả đã chỉ ra rằng quá trình suy giảm nhận thức của những người đã bỏ thuốc lá giảm khoảng 20% so với những người hút thuốc. Theo bà Bloomberg, nhiều người lớn tuổi có thể nghĩ rằng việc bỏ thuốc lá sau nhiều thập kỷ là vô nghĩa, nhưng các dữ liệu đã cho thấy việc bỏ thuốc lá ngay cả khi đã lớn tuổi cũng có liên quan đến việc làm chậm quá trình suy giảm nhận thức.

Tiến sĩ Neal Benowitz, một bác sĩ tim mạch và dược lý lâm sàng, người đã nghiên cứu tác động của thuốc lá đến sức khỏe, cho biết đây là một nghiên cứu quan trọng, đặc biệt là đối với những người hút thuốc lá lớn tuổi. Theo ông, một trong những vấn đề quan trọng trong việc kiểm soát thuốc lá là tỷ lệ bỏ thuốc lá của người lớn tuổi không cao như những người hút thuốc lá trẻ tuổi. Tiến sĩ Benowitz cho biết thêm việc trích dẫn nghiên cứu này trong các chiến dịch khuyến khích người lớn tuổi bỏ thuốc lá hoặc chuyển sang dạng nicotine không đốt cháy, chẳng hạn như thuốc lá điện tử hoặc túi nicotine, có thể là một bước đi đúng đắn tiếp theo.

Người hút thuốc có nguy cơ mắc chứng mất trí nhớ cao hơn, một nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn thế giới. Ông Benowitz giải thích rằng khói thuốc lá khiến cơ thể phải chịu mức độ stress oxy hóa cao. Quá trình này gây tổn thương các tế bào và mô, bao gồm cả các mạch máu nhỏ cung cấp oxy cho não, có thể dẫn đến viêm.

Trong khi đó, bà Bloomberg khẳng định việc hút thuốc ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch và có thể gây ra những vấn đề như đột quỵ. Tất cả những điều đó có thể ảnh hưởng đến chức năng nhận thức vì chúng làm tổn thương các cấu trúc não bộ tạo nên chức năng nhận thức. Theo bà, đã có nhiều bằng chứng cho thấy hút thuốc lá có thể góp phần gây ra nguy cơ mất trí nhớ. Và bởi vậy "không bao giờ là quá muộn để bỏ thuốc lá".