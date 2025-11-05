Bộ VHTTDL yêu cầu khẩn trương khắc phục thiên tai ở di tích, bảo tàng tại Huế

(Ngày Nay) - Lãnh đạo Bộ yêu cầu kịp thời bảo vệ hiện trường, không để xảy ra tình trạng sập, sạt lở công trình tại di tích để bảo đảm an toàn cho di tích và an toàn cho nhân dân xung quanh khu vực di tích...

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương vừa ký Công văn gửi Ủy ban nhân dân thành phố Huế về ứng phó và khắc phục thiên tai đối với di tích, bảo tàng tại thành phố Huế.

Sau khi nhận được Báo cáo nhanh từ Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế và Công văn của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế về công tác phòng chống bão lụt và sự cố sập một đoạn tường Hoàng Thành (dài khoảng 15m) thuộc Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích Cố đô Huế, Bộ đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cơ quan quản lý địa phương cùng các bảo tàng, ban quản lý di tích trên địa bàn trong công tác phòng chống thiên tai, ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần hạn chế tối đa thiệt hại đối với các di sản văn hóa trên địa bàn.

Tuy nhiên, do thiên tai, ngập lụt xảy ra với cường độ, phạm vi rộng từ ngày 2-4/11 với diễn biến phức tạp, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Huế chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng của đoạn tường Hoàng Thành bị sập nói riêng, hiện trạng kỹ thuật của các công trình di tích, hạng mục, tường thành, mái ngói, nền móng và hạ tầng kỹ thuật của Di sản thế giới Quần thể di tích Cố đô Huế nói chung và các di tích trên địa bàn thành phố để đánh giá mức độ hư hại nhằm phục vụ cho công tác tu bổ, phục hồi.

Đặc biệt, lãnh đạo Bộ yêu cầu kịp thời bảo vệ hiện trường, không để xảy ra tình trạng sập, sạt lở công trình tại di tích để bảo đảm an toàn cho di tích và an toàn cho nhân dân xung quanh khu vực di tích; tổ chức kiểm kê, rà soát, đánh giá trình trạng bảo quản của các di vật, cổ vật trong di tích bị ảnh hưởng hoặc có nguy cơ bị hư hại do mưa lũ, ngập nước, ẩm mốc để xây dựng phương án bảo quản kịp thời, tránh những tổn thất không thể phục hồi.

Lãnh đạo Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Huế ưu tiên, bố trí kinh phí và giao Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tiếp tục rà soát các khu vực đoạn tường Hoàng Thành bị sập thuộc Di sản văn hóa thế giới Quần thể di tích Cố đô Huế có nguy cơ sạt lở cao, khẩn trương xây dựng phương án tu bổ, tôn tạo phục hồi di tích theo quy định để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Về lâu dài, Bộ đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Huế chỉ đạo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế phối hợp với các cơ quan chuyên môn trên địa bàn xây dựng kế hoạch quản lý nguy cơ thảm họa, nhằm chủ động hơn nữa trong công tác nhận diện, phòng ngừa, ứng phó, giảm thiểu và phục hồi sau rủi ro thiên tai cho các di tích trên địa bàn.

Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng cùng tham gia công tác bảo vệ, nhằm phát hiện, cảnh báo sớm các dấu hiệu bất thường để kịp thời có phương án ứng phó, khắc phục, qua đó góp phần tăng cường hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di tích, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách tham quan.