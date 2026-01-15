Bộ Y tế: Xử lý triệt để ổ dịch sốt xuất huyết, tay chân miệng chuyển nặng

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Bộ Y tế đề nghị tăng cường phòng chống dịch, xử lý ổ dịch, giám sát chặt chẽ và tuyên truyền phòng bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Bác sỹ Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng. Ảnh: TTXVN.
Bác sỹ Bệnh viện Quân y 175, Thành phố Hồ Chí Minh điều trị cho bệnh nhân sốt xuất huyết nặng. Ảnh: TTXVN.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) có Công văn số 32/PB-BTN gửi Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Theo Cục Phòng bệnh, trong thời gian gần đây, tình hình bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn diễn biến phức tạp, mặc dù số ca mắc sốt xuất huyết có xu hướng giảm, nhưng số ca chuyển nặng ở mức cao; số ca mắc tay chân miệng cao và nhiều ca nặng, nguy kịch.

Để tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh, hạn chế tối đa số trường hợp mắc và tử vong, Cục Phòng bệnh đề nghị Giám đốc Sở Y tế chỉ đạo theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên địa bàn; Xử lý triệt để các ổ dịch đang lưu hành và kịp thời phát hiện các ổ dịch mới phát sinh; Tăng cường giám sát tại các điểm nóng, khu vực có nguy cơ cao.

Riêng đối với bệnh tay chân miệng, cần đặc biệt chú trọng giám sát tại các nhóm trẻ, trường mầm non để phát hiện sớm, xử lý kịp thời, không để dịch lây lan kéo dài; Tăng cường chiến dịch truyền thông phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.

Các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn triển khai các hoạt động tuyên truyền một cách phù hợp để người dân hưởng ứng tích cực các biện pháp phòng bệnh cho cá nhân và cộng đồng. Nội dung truyền thông cần ngắn gọn, dễ hiểu, tập trung hướng dẫn người dân thực hiện: diệt lăng quăng (bọ gậy), phòng muỗi đốt, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, đồng thời nhận biết các dấu hiệu cảnh báo sớm để đến cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời.

Các đơn vị y tế tổ chức các chiến dịch vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng (bọ gậy) và tăng cường giám sát tại các điểm nóng để hỗ trợ chuyên môn kịp thời cho tuyến dưới…

Các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức tốt việc thu dung điều trị bệnh nhân, hạn chế tối đa các trường hợp biến chứng nặng, tử vong do sốt xuất huyết và tay chân miệng, tránh tình trạng bệnh nhân không được tư vấn, cấp cứu, điều trị và chuyển tuyến kịp thời, dẫn đến tình trạng khi nhập viện thì đã nặng, nguy cơ tử vong cao...

PV
Bộ Y tế Sốt xuất huyết Bệnh tay chân miệng Dịch sốt xuất huyết

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Các em học sinh TP Hồ Chí Minh trong một hoạt động ngoại khóa.
TP HCM tăng cường quản lý việc sử dụng mạng xã hội trong trường học
(Ngày Nay) - Ngày 14/1, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh (GD-ĐT) đã có văn bản yêu cầu các cơ sở giáo dục tăng cường quản lý việc sử dụng mạng xã hội của cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên, nhằm ngăn chặn việc lan truyền hình ảnh, video và thông tin tiêu cực trên không gian mạng.
Ảnh minh hoạ.
Sử dụng "đồng hồ vũ trụ" để xác định niên đại các cảnh quan cổ xưa
(Ngày Nay) - Một nhóm nghiên cứu quốc tế vừa công bố phương pháp mới mang tên "đồng hồ vũ trụ" có thể giúp các nhà khoa học giải mã lịch sử hình thành các cảnh quan cổ xưa tại Australia. Phương pháp này không chỉ làm sáng tỏ tác động của địa chất, khí hậu và các chuyển động kiến tạo nên môi trường, mà còn giải thích nguồn gốc của các mỏ khoáng sản quý giá tại quốc gia này.
Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Seoul. Ảnh: Korea JoongAng Daily.
Hàn Quốc cân nhắc khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều
(Ngày Nay) - Cố vấn An ninh Quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết chính phủ nước này đang xem xét khả năng khôi phục thỏa thuận quân sự liên Triều 2018 nhằm giảm các hoạt động quân sự dọc biên giới và hiện các cuộc thảo luận liên quan đến vấn đề này đang được tiến hành.